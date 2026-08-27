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Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

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LỆ XUÂN
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(GLO)- Chiều 27-8, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. 

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

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Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Phi Long

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí trong 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn chúc mừng đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh. Ảnh: Phi Long

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh mà còn là niềm vui của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất của người đảng viên; cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

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