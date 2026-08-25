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Đảng ủy Cục Chính trị Quân đoàn 34 trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9

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NGUYỄN TÚ NGUYỄN TÚ
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(GLO)- Ngày 25-8, Đảng ủy Cục Chính trị Quân đoàn 34 tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 3 đảng viên 35 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34 dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đào Tuấn Anh trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Lê Minh Quang - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 và Đại tá Lê Văn Hùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn.

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Trung tướng Đào Tuấn Anh trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Trung tướng Lê Minh Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34. Ảnh: N.T

Đồng thời, Trung tướng Đào Tuấn Anh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đại tá Nguyễn Đức Chung - Trưởng phòng Tổ chức và Đại tá Nguyễn Trọng Thiện - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân đoàn. Các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đào Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, thể hiện sự trung thành và bản lĩnh chính trị vững vàng của mỗi đảng viên.

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Tư lệnh Quân đoàn 34 và các đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: N.T

Tư lệnh Quân đoàn 34 đề nghị các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm, 35 năm tuổi Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu; tích cực truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ; góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Chính trị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và lòng biết ơn trước sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, khí tiết người cộng sản; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

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