Quân đoàn 34 bế mạc hội thi bí thư chi bộ năm 2026

Tham gia hội thi có 42 bí thư chi bộ được tuyển chọn qua hội thi các cấp. Các thí sinh tham gia thi 4 nội dung gồm: nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; viết dự thảo nghị quyết; điều hành sinh hoạt chi bộ; hệ thống văn kiện, sổ sách chi bộ.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh cơ bản nắm chắc kiến thức về công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng chi bộ và kiến thức quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Nhiều thí sinh thể hiện tốt khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, xác định nội dung lãnh đạo sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; điều hành sinh hoạt chi bộ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, xử trí linh hoạt các tình huống.
Kết quả, Đại úy Võ Thiện An - Bí thư Chi bộ Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 4, Sư đoàn 10) đạt giải nhất. Ba giải nhì thuộc về Đại úy Hồ Đức Mạnh - Bí thư Chi bộ Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 12 (Lữ đoàn 71); Đại úy Lê Văn Quý - Bí thư Chi bộ Đại đội 1 (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9) và Đại úy Văn Đình Thiện - Bí thư Chi bộ Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10).
6 cá nhân đạt giải ba gồm: Thiếu tá Đỗ Cao Thắng, Thiếu tá Nguyễn Trọng Luân, Thiếu tá Nguyễn Minh Dần (Sư đoàn 10); Đại úy Nguyễn Trung Đức (Cục Hậu cần - Kỹ thuật); Đại úy Hồ Ngọc Hùng (Sư đoàn 320) và Đại úy Trần Hữu Trung (Lữ đoàn 71).
Tại lễ bế mạc, Quân đoàn 34 trao bằng khen cho Phòng Tổ chức (Cục Chính trị) vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức hội thi; tặng bằng khen cho 10 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba.