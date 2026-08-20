Quân đoàn 34 bế mạc hội thi bí thư chi bộ năm 2026

(GLO)- Chiều 19-8, Quân đoàn 34 đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải hội thi bí thư chi bộ năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó chính ủy Quân đoàn, Phó trưởng Ban Tổ chức hội thi dự lễ bế mạc.

Tham gia hội thi có 42 bí thư chi bộ được tuyển chọn qua hội thi các cấp. Các thí sinh tham gia thi 4 nội dung gồm: nhận thức bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính; viết dự thảo nghị quyết; điều hành sinh hoạt chi bộ; hệ thống văn kiện, sổ sách chi bộ.

Lãnh đạo Quân đoàn 34 trao thưởng cho các cá nhân đạt giải cao tại hội thi. Ảnh: N.T

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh cơ bản nắm chắc kiến thức về công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng chi bộ và kiến thức quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Nhiều thí sinh thể hiện tốt khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, xác định nội dung lãnh đạo sát với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; điều hành sinh hoạt chi bộ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, xử trí linh hoạt các tình huống.

Kết quả, Đại úy Võ Thiện An - Bí thư Chi bộ Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 4, Sư đoàn 10) đạt giải nhất. Ba giải nhì thuộc về Đại úy Hồ Đức Mạnh - Bí thư Chi bộ Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 12 (Lữ đoàn 71); Đại úy Lê Văn Quý - Bí thư Chi bộ Đại đội 1 (Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9) và Đại úy Văn Đình Thiện - Bí thư Chi bộ Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 28, Sư đoàn 10).

6 cá nhân đạt giải ba gồm: Thiếu tá Đỗ Cao Thắng, Thiếu tá Nguyễn Trọng Luân, Thiếu tá Nguyễn Minh Dần (Sư đoàn 10); Đại úy Nguyễn Trung Đức (Cục Hậu cần - Kỹ thuật); Đại úy Hồ Ngọc Hùng (Sư đoàn 320) và Đại úy Trần Hữu Trung (Lữ đoàn 71).

Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh: N.T

Tại lễ bế mạc, Quân đoàn 34 trao bằng khen cho Phòng Tổ chức (Cục Chính trị) vì có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức hội thi; tặng bằng khen cho 10 cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba.