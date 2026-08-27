Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cấp xã

(GLO)- Ngày 27-8, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2026 cho đội ngũ cán bộ hội khuyến học của 26 xã, phường thuộc điểm cụm Diên Hồng.

Hội Khuyến học tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học cho đội ngũ cán bộ cơ sở. ﻿Ảnh Sơn Ca

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn những nội dung cốt lõi trong hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn mới; việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030.

Thông qua chương trình tập huấn, Hội Khuyến học tỉnh triển khai Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí “Công dân học tập” và sử dụng phần mềm “Đánh giá mô hình công dân học tập”.

Đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học các xã, phường tham gia tập huấn. Ảnh: Sơn Ca

Nhân dịp này, đội ngũ cán bộ hội khuyến học các xã, phường cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Theo kế hoạch, ngày 28-8, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội Khuyến học 17 xã, phường thuộc điểm cụm An Khê.