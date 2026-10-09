Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Hệ thống 3 trường cao đẳng - trung cấp công nghệ và du lịch khai giảng năm học 2026-2027

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 9-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), hệ thống 3 trường gồm: Cao đẳng Công nghệ và Du lịch, Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, Trung cấp Công nghệ và Du lịch tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và trao bằng tốt nghiệp trung cấp khóa học 2024-2026.

Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, hệ thống 3 trường hiện đào tạo khoảng 2.000 sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng với nhiều nhóm ngành nghề như: ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; dịch vụ thẩm mỹ; công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử viễn thông; khách sạn, nhà hàng… Trong năm học 2026-2027, các trường tiếp nhận khoảng 500 sinh viên.

1791541648791-2225783559598184505-1884782734311905266-h.jpg
Thạc sĩ Vũ Huy Hoằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi lễ, Thạc sĩ Vũ Huy Hoằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch - thông tin: Năm học vừa qua, hệ thống các nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức đào tạo.

Đồng thời, các trường cũng tích cực mở rộng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhờ đó, môi trường học tập và thực hành của sinh viên ngày càng được nâng cao, giúp các em phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp lẫn bản lĩnh hội nhập.

he-thong-truong-cao-dang-trung-cap-cong-nghe-du-lich-chao-don-800-tan-sinh-vien.jpg
Đại biểu và học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: T.D

Năm học 2026-2027, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Hợp tác phát triển - Nâng cao chất lượng đào tạo”, các trường tập trung đổi mới, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi sinh viên phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo.

Cùng với đó, tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học; gắn học với hành và chú trọng thực hành trải nghiệm thực tế; tạo môi trường thực tập thực tế ngay trong quá trình học; đáp ứng thực chất yêu cầu đào tạo theo xu hướng chuyên sâu và gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

1791541648726-2225783559598184505-1884782734311905266-h.jpg
Trao bằng tốt nghiệp trung cấp khóa học 2024-2026. Ảnh: T.D

Dịp này, hệ thống các trường đã trao bằng tốt nghiệp trung cấp khóa học 2024-2026 cho 162 sinh viên ở 4 ngành học: chăm sóc sắc đẹp, tin học ứng dụng, kỹ thuật chế biến món ăn và điện công nghiệp.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập bền vững

Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, vun đắp xã hội học tập

Tin tức

(GLO)- Với 666.430 hội viên, phong trào khuyến học, khuyến tài đã lan tỏa từ gia đình, dòng họ đến cộng đồng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ nền tảng đó, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Lần đầu tiên Việt Nam có 5 chương trình đại học trực tuyến đạt chuẩn châu Âu

Lần đầu tiên Việt Nam có 5 chương trình đại học trực tuyến đạt chuẩn châu Âu

Tin tức

(GLO)- Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh vừa có 5 chương trình cử nhân đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến được kiểm định đạt chuẩn FIBAA của châu Âu. Đây là các chương trình đào tạo trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định của tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục quốc tế này.

Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7-10

Tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời từ ngày 1 đến 7-10

Tin tức

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

Học viện Báo chí và Tuyên truyền có phân hiệu tại Huế, mở thêm cơ hội học tập cho miền Trung - Tây Nguyên

Tin tức

(GLO)- Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa chính thức có phân hiệu tại TP. Huế, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng không gian, quy mô đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí, truyền thông, khoa học xã hội và nhân văn cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

null