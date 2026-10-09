Hệ thống 3 trường cao đẳng - trung cấp công nghệ và du lịch khai giảng năm học 2026-2027

(GLO)- Chiều 9-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), hệ thống 3 trường gồm: Cao đẳng Công nghệ và Du lịch, Cao đẳng Nguyễn Tất Thành, Trung cấp Công nghệ và Du lịch tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và trao bằng tốt nghiệp trung cấp khóa học 2024-2026.

Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, hệ thống 3 trường hiện đào tạo khoảng 2.000 sinh viên trình độ trung cấp, cao đẳng với nhiều nhóm ngành nghề như: ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; dịch vụ thẩm mỹ; công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử viễn thông; khách sạn, nhà hàng… Trong năm học 2026-2027, các trường tiếp nhận khoảng 500 sinh viên.

Thạc sĩ Vũ Huy Hoằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi lễ, Thạc sĩ Vũ Huy Hoằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch - thông tin: Năm học vừa qua, hệ thống các nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức đào tạo.

Đồng thời, các trường cũng tích cực mở rộng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhờ đó, môi trường học tập và thực hành của sinh viên ngày càng được nâng cao, giúp các em phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp lẫn bản lĩnh hội nhập.

Đại biểu và học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: T.D

Năm học 2026-2027, với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Hợp tác phát triển - Nâng cao chất lượng đào tạo”, các trường tập trung đổi mới, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi sinh viên phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo.

Cùng với đó, tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học; gắn học với hành và chú trọng thực hành trải nghiệm thực tế; tạo môi trường thực tập thực tế ngay trong quá trình học; đáp ứng thực chất yêu cầu đào tạo theo xu hướng chuyên sâu và gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Trao bằng tốt nghiệp trung cấp khóa học 2024-2026. Ảnh: T.D

Dịp này, hệ thống các trường đã trao bằng tốt nghiệp trung cấp khóa học 2024-2026 cho 162 sinh viên ở 4 ngành học: chăm sóc sắc đẹp, tin học ứng dụng, kỹ thuật chế biến món ăn và điện công nghiệp.