Tân sinh viên khó khăn ở Gia Lai có cơ hội nhận học bổng 15 triệu đồng

(GLO)- Tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai trúng tuyển đại học, cao đẳng năm học 2026-2027 có thể đăng ký xét học bổng “Tiếp sức đến trường” với mức 15 triệu đồng/suất. Chương trình năm nay dự kiến trao khoảng 1.200 suất trên cả nước.

Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2026 của Báo Tuổi Trẻ đang tiếp nhận hồ sơ của tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại 34 tỉnh, thành phố.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình năm nay dự kiến trao khoảng 1.200 suất học bổng, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, chưa bao gồm các hỗ trợ về dụng cụ học tập, máy tính, phương tiện đi lại, việc làm, chỗ ở miễn phí và chi phí tổ chức.

Trong đó, khoảng 1.175 suất (mỗi suất trị giá 15 triệu đồng) dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 17,6 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình dự kiến có 25 suất học bổng đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất trong 4 năm đại học, tổng trị giá 1,25 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngày 25-8, Trường Đại học Tài chính - Marketing (TP. Hồ Chí Minh) đã có thông báo đề nghị tân sinh viên khóa 26D thuộc các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk và TP. Huế chủ động cung cấp thông tin để đăng ký xét học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Theo tiêu chí xét chọn, chương trình dành cho tân sinh viên đã trúng tuyển vào đại học hoặc cao đẳng năm học 2026-2027 và có giấy xác nhận nhập học của trường.

Học bổng ưu tiên tân sinh viên mồ côi, thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; người khuyết tật; có cha mẹ mắc bệnh nặng; gia đình gặp biến cố bất ngờ; sinh sống tại vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và có nguy cơ phải bỏ học nếu không được hỗ trợ. Trường hợp gia đình đặc biệt khó khăn cần có xác nhận của địa phương hoặc nhà trường.

Chương trình cũng ưu tiên tân sinh viên ở vùng sâu, vùng xa, khu vực chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, mưa lũ, hạn hán, vùng biên giới, hải đảo. Bên cạnh hoàn cảnh gia đình, người đăng ký cần thể hiện nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, khát vọng học tập cũng như định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Báo Tuổi Trẻ phối hợp trao 2 suất học bổng đặc biệt “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên tại Cần Thơ năm 2025. Ảnh: CTO

Tân sinh viên có thể tự đăng ký hoặc được bạn đọc, tổ chức, Đoàn, Hội giới thiệu để xét học bổng. Người đăng ký cần cung cấp thông tin cá nhân, quá trình học tập, kết quả trúng tuyển; trình bày hoàn cảnh gia đình, lý do cần hỗ trợ, quá trình nỗ lực vượt khó và đính kèm các giấy tờ minh chứng. Sau khi hoàn thành đăng ký, hệ thống sẽ cấp mã hồ sơ.

Ban Tổ chức sau đó phối hợp với địa phương xác minh thông tin, xét chọn; một số trường hợp đặc biệt có thể được phỏng vấn trực tuyến trước khi quyết định trao học bổng.