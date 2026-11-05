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Bộ GD&ĐT siết chuẩn đầu ra: Sinh viên sư phạm ngoại ngữ phải đạt C1, biết thêm 1 thứ tiếng

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NHÃ UYÊN (theo TNO, TTXVN)

(GLO)- Ngày 4-11, Bộ GD&ĐT đã ban hành chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành đào tạo giáo viên. Đáng chú ý, sinh viên ngành sư phạm ngoại ngữ phải sử dụng thành thạo ít nhất 2 thứ tiếng, với trình độ ngoại ngữ chính đạt bậc C1.

Theo chuẩn đầu ra mới, sinh viên tất cả các ngành đào tạo giáo viên phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 3, tương đương B1. Riêng sinh viên ngành sư phạm ngoại ngữ phải đáp ứng yêu cầu cao hơn: ngoại ngữ thứ nhất đạt tối thiểu bậc 5, tương đương C1; ngoại ngữ thứ hai đạt tối thiểu bậc 3, tương đương B1.

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Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Long/TNO

Không chỉ yêu cầu về trình độ sử dụng ngôn ngữ, sinh viên sư phạm ngoại ngữ còn phải có năng lực giao tiếp liên văn hóa. Đây là yêu cầu đáng chú ý trong bối cảnh giáo dục ngày càng mở rộng hợp tác quốc tế, đòi hỏi giáo viên không chỉ giỏi ngôn ngữ mà còn có khả năng truyền tải kiến thức, hiểu biết và kết nối các nền văn hóa khác nhau.

Để bảo đảm chất lượng đào tạo, chương trình phải bố trí ít nhất 3% tổng khối lượng học tập cho hoạt động học tập, thực hành tiếng trực tiếp với chuyên gia, giảng viên, giáo viên là người bản ngữ.

Việc nâng chuẩn ngoại ngữ được xem là điểm nhấn trong định hướng đổi mới đào tạo giáo viên, hướng tới xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn, khả năng hội nhập và đáp ứng yêu cầu dạy học trong môi trường giáo dục hiện đại.

Không chỉ riêng nhóm ngành ngoại ngữ, chuẩn chương trình đào tạo mới còn đặt ra yêu cầu cao hơn về kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành nghề nghiệp đối với sinh viên sư phạm.

Theo đó, kiến thức chuyên môn phải chiếm tối thiểu 50% tổng khối lượng học tập của chương trình. Sinh viên cần có khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn dạy học, phân tích, giải thích và phát triển chương trình giáo dục phổ thông gắn với môn học được đào tạo.

Đối với 7 ngành thuộc khối tự nhiên và công nghệ gồm: toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ và khoa học tự nhiên, chuẩn đầu ra yêu cầu sinh viên có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp STEM tại trường phổ thông.

Trong khi đó, sinh viên 12 ngành đào tạo giáo viên các môn học ở bậc THCS và THPT phải được trang bị kỹ năng xây dựng, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh. Các yêu cầu về tổ chức hoạt động giáo dục cũng được đặt ra đối với nhóm ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và giáo dục đặc biệt.

Những quy định mới cho thấy định hướng đào tạo giáo viên không còn dừng ở việc trang bị kiến thức chuyên môn mà chuyển mạnh sang phát triển năng lực nghề nghiệp toàn diện.

Giáo viên tương lai cần có khả năng thích ứng với chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức các hoạt động học tập đa dạng và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

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