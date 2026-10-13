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Nam sinh chinh phục giải nhất môn Lịch sử bằng đam mê và lòng biết ơn

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG

(GLO)- Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh của Gia Lai, em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11) trở thành niềm tự hào của Trường THPT số 1 Tuy Phước khi xuất sắc giành giải nhất ở bộ môn Lịch sử. Thành tích này là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức, nuôi dưỡng đam mê của nam sinh đất Võ.

Yêu thích môn học Lịch sử từ năm học lớp 8, Lê Võ Anh Tuấn khiến bạn bè và thầy cô khá bất ngờ. Bởi, Lịch sử là môn học gắn liền với mốc thời gian khô khan và những trang sách dày đặc chữ.

Thế nhưng, với Tuấn, mỗi sự kiện lịch sử lại là một câu chuyện sống động và rất đỗi tự hào của bao thế hệ cha ông.

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Em Lê Võ Anh Tuấn (lớp 12A11, Trường THPT số 1 Tuy Phước) đạt giải nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027. Ảnh: NVCC

“Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hào hùng, em rất tự hào về lịch sử cha ông. Chính vì vậy, em có niềm đam mê đặc biệt với môn Lịch sử và mong muốn khám phá lịch sử dân tộc mình qua cách bản thân tiếp nhận và thể hiện. Đối với em, Sử học không hề khô khan nếu chúng ta nhìn nó bằng lăng kính của lòng biết ơn và sự thấu hiểu” - Tuấn chia sẻ.

Lê Võ Anh Tuấn đã xây dựng cho mình 1 phương pháp học tập khoa học và thường dành thời gian buổi tối để học Sử. Lịch học của em được sắp xếp linh hoạt để tránh cảm giác nhàm chán hay quá tải. Điều đặc biệt, em luôn nghiêm túc dành thời gian cho môn học này đều đặn mỗi ngày.

Tuấn cho hay: Em chọn cách tiếp cận Lịch sử bằng tư duy logic và xâu chuỗi các sự kiện thành những sơ đồ tư duy sinh động, tìm hiểu sâu về nguyên nhân và kết quả thay vì chỉ học thuộc lòng kiến thức.

Ngoài sách giáo khoa, Tuấn tiếp cận những cuốn hồi ký, tư liệu lịch sử chuyên sâu. Việc tiếp cận đa dạng các nguồn tư liệu giúp em có cái nhìn đa chiều, sâu sắc và ghi nhớ các sự kiện lịch sử một cách tự nhiên, hiệu quả hơn.

Khi kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh được công bố, cái tên Lê Võ Anh Tuấn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý và là niềm tự hào lớn của toàn thể thầy cô, học sinh Trường THPT số 1 Tuy Phước.

Tuấn đã chứng minh được, chính niềm đam mê, kiên trì và phương pháp khoa học sẽ biến môn học vốn bị coi là khó nhằn như Lịch sử có thể trở nên hấp dẫn, dễ cảm thụ.

Nhận định về đề thi học sinh giỏi năm nay, Tuấn cho rằng đề thi có lượng kiến thức rất dày, độ phân hóa cao và khá khó. Tuy nhiên, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng về cả kiến thức lẫn tâm lý, Tuấn đã tự tin hoàn thành tốt bài thi của mình và đạt số điểm cao nhất.

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Em Lê Võ Anh Tuấn (bên phải) lan tỏa niềm đam mê Lịch sử với bạn bè. Ảnh: NVCC

Bên cạnh sự tự giác, nam sinh Trường THPT số 1 Tuy Phước luôn biết ơn sự hỗ trợ tận tình của các thầy cô giáo và sự đồng hành của bạn bè. "Đó chính là những nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua những áp lực trong học tập để cố gắng đạt kết quả tốt nhất" - Tuấn bộc bạch.

Cô Lê Thị Ánh Hồng - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Tuy Phước - cho biết: “Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm nay, nhà trường có 5 giải, trong đó em Lê Võ Anh Tuấn xuất sắc đạt giải nhất. Đây là lần đầu tiên nhà trường có học sinh đạt giải cao ở bộ môn Lịch sử. Thành quả này rất đáng tự hào”.

Giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh là một cột mốc đáng nhớ và sẽ là bước đệm cho hành trình ý nghĩa phía trước của Tuấn. Chia sẻ về định hướng tương lai, nam sinh lớp 12A11 nêu quyết tâm: “Em sẽ phấn đấu trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân. Tin rằng, với nền tảng kiến thức vững vàng và ý chí quyết tâm, em sẽ hiện thực hóa được ước mơ của mình để cống hiến cho quê hương, đất nước”.

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