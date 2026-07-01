Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử: Gần 2.500 thí sinh điểm tuyệt đối

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và phổ điểm các môn của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Bạn đọc xem phổ điểm môn lịch sử tại đây với các thông tin về điểm trung bình, thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm 0...

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và phổ điểm các môn của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Bạn đọc xem phổ điểm môn lịch sử tại đây với các thông tin về điểm trung bình, thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm 0...

Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn lịch sử.

Đồng thời Bộ cũng đưa ra thống kê các chỉ số cơ bản phổ điểm thi tốt nghiệp của môn lịch sử của năm 2025 và năm 2026.

Bên cạnh đó Bộ GD-ĐT cũng đưa ra các so sánh về phổ điểm môn lịch sử trong 3 năm gần nhất

Thống kê có 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất và có nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn lịch sử nhất.