Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử: Gần 2.500 thí sinh điểm tuyệt đối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và phổ điểm các môn của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Bạn đọc xem phổ điểm môn lịch sử tại đây với các thông tin về điểm trung bình, thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm 0...

Bộ GD-ĐT vừa công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và phổ điểm các môn của kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Bạn đọc xem phổ điểm môn lịch sử tại đây với các thông tin về điểm trung bình, thí sinh đạt điểm tuyệt đối, điểm 0...

Bộ GD-ĐT đã công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn lịch sử.

1.jpg

Đồng thời Bộ cũng đưa ra thống kê các chỉ số cơ bản phổ điểm thi tốt nghiệp của môn lịch sử của năm 2025 và năm 2026.

2.jpg

Bên cạnh đó Bộ GD-ĐT cũng đưa ra các so sánh về phổ điểm môn lịch sử trong 3 năm gần nhất

3.jpg

Thống kê có 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất và có nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn lịch sử nhất.

su-4-17828698004512019041312png.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sẵn sàng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyển sinh

(GLO)- Hôm nay (26-6), hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-6. Công tác chuẩn bị tại 48 điểm thi đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyển sinh

(GLO)- Còn 10 ngày nữa, hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Những ngày này, tại các trường THCS, học sinh đang tăng tốc ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tâm lý cho kỳ thi quan trọng.

null