Gia Lai có 3 cá nhân được công nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026

(GLO)- Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa ban hành quyết định về việc công nhận Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 đối với 106 cá nhân trên toàn quốc, riêng tỉnh Gia Lai có 3 cá nhân được tôn vinh.

Đó là các em học sinh: Hoàng Phương Anh - lớp 4A, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Grai); Nguyễn Lương Bảo Ngọc - lớp 8A2, Trường THCS Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây) và Nguyễn Ngọc Như Ý - lớp 11A3, Trường THPT Chu Văn An (xã Phú Túc). Đây là các cá nhân có bài dự thi xuất sắc nhất tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Bài thi cấp tỉnh năm 2026 của em Nguyễn Ngọc Như Ý với phần tranh 3D được thực hiện công phu để minh họa cho tác phẩm "Trường Sa kỳ vĩ và gian lao". Ảnh: Lam Nguyên

Dịp này, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện cũng công nhận Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc năm 2026 đối với 30 tập thể, 30 cá nhân trên cả nước. Gia Lai có 1 tập thể được biểu dương là Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông). Giải cá nhân thuộc về bà Bùi Thị Bích Dung - Trưởng phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh.

Được biết, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện không tổ chức lễ biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu (dự kiến tổ chức vào tháng 10 - 2026) mà chuyển quyết định, giấy chứng nhận qua đường bưu điện.