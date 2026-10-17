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9 sinh viên được GS. Ngô Bảo Châu tuyển chọn nhận học bổng 15 triệu đồng/tháng: Tiêu chí nào để giành suất?

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NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, VnExpress)

(GLO)- 9 sinh viên ngành Toán và Sư phạm Toán xuất sắc được nhận học bổng Sigma Gold trị giá 15 triệu đồng/tháng, kèm hỗ trợ toàn bộ học phí theo chương trình. Để giành suất học bổng cao nhất, các ứng viên phải vượt qua vòng xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với GS. Ngô Bảo Châu cùng các chuyên gia.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) vừa công bố danh sách 9 sinh viên đầu tiên nhận học bổng Sigma Gold thuộc Chương trình phát triển tài năng Toán học năm học 2026-2027.

Đây là mức học bổng cao nhất trong chương trình, hướng đến hỗ trợ những sinh viên có thành tích nổi bật trong lĩnh vực Toán học và Sư phạm Toán học.

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Để được cấp học bổng, sinh viên phải vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp với GS. Ngô Bảo Châu và các chuyên gia Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Ảnh: VIASM/Vietnamnet

Theo đó, mỗi sinh viên được nhận 15 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng, trong 10 tháng mỗi năm của thời gian đào tạo chuẩn. Các sinh viên thuộc chương trình cử nhân tài năng ngành Toán của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) còn được hỗ trợ 100% học phí theo định mức của trường.

Trong danh sách 9 sinh viên được lựa chọn, có 5 sinh viên ngành Toán học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh); 3 sinh viên ngành Toán học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và 1 sinh viên ngành Sư phạm Toán học thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Để được lựa chọn nhận Sigma Gold, các ứng viên phải trải qua quá trình tuyển chọn gồm: đánh giá hồ sơ, thành tích học tập, giải thưởng và bài luận về Toán học. Sau vòng sơ tuyển, những ứng viên đạt yêu cầu tiếp tục tham gia phỏng vấn trực tiếp với GS. Ngô Bảo Châu cùng các chuyên gia của VIASM.

TS. Trịnh Thị Thúy Giang - Phó Giám đốc VIASM - cho biết, trong đợt xét chọn này, có 40 sinh viên được hỗ trợ 100% học phí. Trong số đó, 9 sinh viên nhận thêm 15 triệu đồng/tháng và 10 sinh viên nhận thêm 7,5 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, học bổng không mặc nhiên được duy trì trong suốt khóa học. Theo quy định của chương trình, VIASM sẽ đánh giá lại kết quả học tập của sinh viên hằng năm.

Những người đáp ứng đủ điều kiện tiếp tục được nhận hỗ trợ; trường hợp không đạt yêu cầu có thể bị thay thế. Cơ chế này nhằm khuyến khích sinh viên duy trì thành tích học tập và phát triển năng lực chuyên môn lâu dài.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, sinh viên còn có cơ hội tham gia các chuỗi bài giảng chuyên sâu do GS. Ngô Bảo Châu và những nhà Toán học uy tín trong nước, quốc tế giảng dạy.

Chương trình phát triển tài năng Toán học được VIASM triển khai từ năm 2026, với sự hỗ trợ kinh phí từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, không sử dụng nguồn ngân sách nhà nước.

Ngoài Sigma Gold, chương trình còn có Sigma Silver, hỗ trợ toàn bộ học phí và 7,5 triệu đồng sinh hoạt phí mỗi tháng, cùng Sigma Bronze hỗ trợ toàn bộ học phí.

Thông qua các mức hỗ trợ khác nhau, chương trình hướng tới phát hiện, bồi dưỡng sinh viên có năng lực nổi bật, tạo điều kiện để người học tập trung nghiên cứu và phát triển chuyên môn, qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Toán học của Việt Nam.

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