Nữ công nhân môi trường ba lần trả lại tài sản cho người đánh rơi

(GLO)- Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị Dương Thị Ánh Hồng (công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai) vẫn không chút đắn đo giao nộp 37,5 triệu đồng nhặt được cho cơ quan Công an để trả lại cho người đánh rơi.

Điều đáng quý hơn, đây đã là lần thứ ba nữ công nhân môi trường này trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trong ca làm việc đêm vào tháng 5-2026, khi đang thu gom rác tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành - Phan Đình Giót (phường Pleiku), chị Dương Thị Ánh Hồng (SN 1987, trú tại tổ 9, phường Thống Nhất) bất ngờ phát hiện một xấp tiền nằm trên vỉa hè.

Chị Dương Thị Ánh Hồng cần mẫn làm sạch các tuyến phố trong ca làm việc đêm. Ảnh: Minh Chí

Ngay sau đó, chị gọi một đồng nghiệp đang làm việc gần đó đến chứng kiến rồi mang số tiền đến Công an phường Pleiku trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh chủ sở hữu.

Qua xác minh, Công an phường Pleiku xác định anh N.H.H. là người đánh rơi số tiền nói trên. Tổng số tiền được kiểm đếm là 37,5 triệu đồng gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng đã được trả lại cho chủ sở hữu theo đúng quy định.

Nhận lại tài sản, anh N.H.H. xúc động chia sẻ: “Sau khi làm xong công việc, tôi sơ ý không kéo khóa túi xách nên số tiền rơi lúc nào không hay. Về đến nhà mới phát hiện thì nghĩ chắc đã mất. Tôi rất biết ơn và trân trọng nghĩa cử của chị Hồng”.

Chị Hồng cẩn thận thu gom rác trên tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Pleiku). Ảnh: Minh Chí

Chị Hồng cho biết: Khi nhặt được số tiền, điều đầu tiên chị nghĩ đến không phải giá trị tài sản mà là tâm trạng của người đánh mất.

“Làm công việc này nên tôi hiểu để kiếm được đồng tiền, người lao động phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi và công sức. Tôi chỉ mong sớm tìm được chủ nhân của số tiền ấy để họ yên tâm. Với tôi, niềm vui lớn nhất là người đánh mất tìm lại được tài sản” - chị chia sẻ.

Được biết, gia đình chị Hồng không mấy dư dả. Chồng làm nghề giao hàng với thu nhập bấp bênh, còn chị là công nhân môi trường với đồng lương không cao. Dù vậy, vợ chồng chị vẫn nỗ lực làm việc để nuôi 3 con ăn học. Hiện người con lớn học lớp 11, con thứ hai học lớp 8 và con út mới hơn 2 tuổi.

Mỗi ngày, chị bắt đầu ca làm việc từ đêm khuya đến rạng sáng. Công việc thu gom rác trên các tuyến phố tuy vất vả nhưng chị luôn cố gắng hoàn thành với mong muốn góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho đô thị.

Với gia đình chị, 37,5 triệu đồng là khoản tiền có thể giúp trang trải nhiều chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, chị chưa từng nghĩ đến việc giữ lại.

“Tiền không phải do mình làm ra thì không thể giữ. Nếu giữ lại, lương tâm tôi sẽ không thanh thản” - chị Hồng bộc bạch.

Đây không phải lần đầu chị Hồng trả lại tài sản cho người đánh rơi. Trước đó, trong quá trình quét dọn trên các tuyến đường, chị từng hai lần nhặt được điện thoại, ví tiền và máy tính xách tay. Nhờ các tài sản đều có thông tin liên hệ, chị đã chủ động tìm và trao trả trực tiếp cho chủ sở hữu.

Riêng với số tiền 37,5 triệu đồng lần này, do không có căn cứ xác định người đánh rơi nên chị nhờ cơ quan Công an để xác minh và trao trả theo đúng quy định.

Chị Dương Thị Ánh Hồng - nữ công nhân vệ sinh môi trường ba lần trả lại tài sản cho người đánh rơi, lan tỏa hình ảnh đẹp về lòng trung thực và trách nhiệm trong cộng đồng. Ảnh: Minh Chí

Hành động trung thực của nữ công nhân môi trường đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Để ghi nhận tinh thần trách nhiệm và phẩm chất tốt đẹp của người lao động, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã tặng giấy khen và thưởng 3 triệu đồng cho chị. Công an phường Pleiku cũng trao giấy khen biểu dương chị về hành động đẹp, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản cho người đánh rơi. Dịp này, Ban Quản lý Dịch vụ công Quy Nhơn cũng quyết định khen thưởng, ghi nhận nghĩa cử đẹp của nữ công nhân môi trường.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai trao giấy khen và thưởng 3 triệu đồng cho chị Hồng. Ảnh: NVCC

Dù được nhiều đơn vị biểu dương, khen thưởng, chị Hồng vẫn giữ sự khiêm nhường vốn có. “Mình chỉ làm điều mà ai cũng nên làm khi nhặt được của rơi. Mình trả lại thì người mất tài sản vui, còn mình cũng thấy nhẹ lòng” - chị nói.