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Tòa soạn-Bạn đọc

Tự nguyện trả lại tài sản cho người đánh rơi

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Ngày 16-6, Công an xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất việc trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 15-6-2026, trong lúc đi chăn thả bò tại khu vực rẫy thuộc buôn Puh Chik (xã Ia Rsai), ông Kpă Bling (SN 1967) và em R’Ô H’Mây (SN 2016, cùng trú tại buôn Chư Tê, xã Ia Rsai) đã nhặt được 1 chiếc ví da.

Kiểm tra bên trong ví, hai ông cháu phát hiện có nhiều giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt 6.700.000 đồng. Hai ông cháu đã mang chiếc ví đến Công an xã Ia Rsai để trình báo sự việc và trả lại ví cho người đánh rơi.

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Ông Kpă Bling và em R’Ô H’Mây trao trả tài sản cho anh Lâm Văn Chung (bìa trái). Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, Công an xã Ia Rsai xác định chủ chiếc ví là anh Lâm Văn Chung (SN 1990, trú tại buôn Puh Chik, xã Ia Rsai). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ tài sản đã được trả lại cho anh Chung.

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