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Nhặt được gần 50 triệu đồng, 1 người dân xã Bàu Cạn mang đến Công an giao nộp

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Nhặt được chiếc túi xách, bên trong có gần 50 triệu đồng cùng dây chuyền vàng, 1 người dân ở xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) đã mang đến Công an xã giao nộp để tìm người đánh rơi trả lại.

Theo thông tin ban đầu, ngày 2-7, khi đi trên đường đoạn Dốc Me thuộc thôn 1, xã Bàu Cạn, anh Nguyễn Văn Tịnh (SN 1993, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Bàu Cạn) đã nhặt được 1 chiếc túi xách màu đen.

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Anh Tịnh (thứ 2 từ trái qua) đã trao trả tài sản cho anh Phát. Ảnh: ĐVCC

Kiểm tra bên trong, anh Nguyễn Văn Tịnh phát hiện thấy có số tiền lớn với 47,3 triệu đồng cùng 1 sợi dây chuyền vàng và giấy tờ tùy thân. Nhận thấy số tiền lớn nghi do người khác đánh rơi, anh Tịnh liền mang đến Công an xã Bàu Cạn giao nộp.

Dựa theo những thông tin thu thập được, ngay trong tối 2-7, Công an xã Bàu Cạn đã liên hệ được với chủ tài sản là anh Trần Minh Phát (SN 1998, trú tại tổ 4 Phù Đổng, phường Pleiku).

Công an xã Bàu Cạn đã tổ chức cho anh Tịnh trao trả tài sản cho anh Phát. Anh Phát cho biết, trong quá trình di chuyển đi mua trái cây ở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (xã Ia Dom) thì bị rớt chiếc ví trên.

Trong chiếc ví chứa số tiền lớn mà anh dùng để mua hàng. Khi bị đánh mất, anh đã rất hoang mang lo lắng, song may mắn gặp được tấm lòng tốt của anh Tịnh và trách nhiệm của lực lượng Công an giúp anh nhận lại được tài sản.

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