Lồng đèn truyền thống "khoác áo mới" giữa nhịp sống hiện đại

(GLO)- Chỉ 1 chiếc lồng đèn hình con gà hay đèn ông sao cũng đủ gợi lại cả mùa Trung thu trong ký ức. Những món đồ chơi từng theo trẻ nhỏ qua những đêm trăng rằm nay trở lại giữa phố núi Pleiku, được làm mới bằng hoa tươi, ánh sáng, sắc màu Tây Nguyên và những mô hình kích thước lớn.

Trải nghiệm làm lồng đèn Trung thu

Tại N3 Flower & Café (phường Diên Hồng), những chiếc lồng đèn Trung thu được làm mới bằng chính đôi tay của người tham gia. Giữa hoa tươi và các vật dụng mang màu sắc mùa trăng, khách có thể tự chọn hoa, tạo thành những chiếc lồng đèn hình ngôi sao, con bướm rồi mang sản phẩm vừa hoàn thành về làm kỷ niệm.

Với em Phạm Thành Nhân - học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng), mùa Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi em được tự tay chọn hoa, sáng tạo nên những chiếc lồng đèn hình ngôi sao, con bướm.

“Em sẽ đón Trung thu cùng các bạn bằng chính chiếc lồng đèn hoa do tự tay mình làm" - Nhân hào hứng nói.

Em Phạm Thành Nhân - học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Diên Hồng) tự tay cắm hoa làm lồng đèn Trung thu tại N3 Flower & Café. Ảnh: M.C

Chị Vũ Thị Phương Thanh - chủ quán - cho biết, nhiều vật dụng trang trí Trung thu được nhân viên tự tay thực hiện. Từ hình ảnh ông trăng đến những chi tiết nhỏ đều được chăm chút, tạo nên không gian Trung thu gần gũi với đời sống hiện nay.

Với anh Phạm Quốc Dũng (phường Diên Hồng), đưa con đến làm lồng đèn cũng là dịp để con có thêm trải nghiệm sau giờ học, giảm căng thẳng và học thêm một số kỹ năng sống.

"Ngày trước thế hệ 8X, 9X chúng tôi cũng tự làm những chiếc lồng đèn. Bây giờ, thấy con mình cũng thích hoạt động này, tôi cảm thấy rất vui" - anh Dũng bày tỏ.

Lồng đèn truyền thống tạo không gian gợi nhớ mùa trăng tuổi thơ, đồng thời trở thành điểm nhấn để các gia đình lưu giữ khoảnh khắc Trung thu. Ảnh: M.C

Những chiếc lồng đèn hình con gà tại quán cũng gợi anh Dũng nhớ về mùa Trung thu khoảng 30 năm trước. Theo anh, việc kết hợp làm lồng đèn với hoa tươi mang đến trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét gần gũi trong cách đón Trung thu của các thế hệ trước.

Còn tại lớp STEM (Nhà Thiếu nhi phường Pleiku), mùa Trung thu này, các em nhỏ được đo, ghép, tạo hình và tự tay hoàn thiện những chiếc lồng đèn ông sao truyền thống.

Học sinh tự tay ghép những nan tre để làm lồng đèn ông sao tại lớp STEM - Nhà Thiếu nhi phường Pleiku. Ảnh: M.C

Từ những nan tre mộc mạc, những ngôi sao nhỏ dần thành hình. Mỗi công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và khả năng sáng tạo, giúp các em vừa có thêm trải nghiệm với món đồ chơi truyền thống, vừa hiểu hơn về nét đẹp văn hóa của Tết Trung thu.

Đưa ký ức mùa trăng vào không gian hiện đại

Nếu N3 Flower & Café làm mới lồng đèn bằng trải nghiệm thì cà phê Quỳnh (phường Diên Hồng) lại đưa những hình ảnh quen thuộc của Trung thu trở lại trong một không gian mang màu sắc hoài niệm.

Tại đây, lồng đèn Hội An, đèn ngôi sao, đầu lân, hoa sen, tò he, bánh Trung thu và đèn mặt trăng được sắp đặt hài hòa, tạo nên không gian gợi nhớ những mùa trăng của nhiều thế hệ.

Những chiếc đèn ông sao được trang trí tại cà phê Quỳnh (phường Diên Hồng), gợi nhớ món đồ chơi Trung thu quen thuộc của nhiều thế hệ. Ảnh: M.C

Những hình ảnh từng gắn với Trung thu vì thế xuất hiện giữa nhịp sống hiện đại. Lồng đèn không chỉ để cầm trên tay, mà còn trở thành một phần của không gian, đưa ký ức mùa trăng đến gần hơn với trẻ em hôm nay.

Từ những dáng đèn quen thuộc đến các mô hình kích thước lớn, lồng đèn Trung thu ở Pleiku đang được thể hiện theo nhiều cách.

Tại Chạm Mơ (phường Pleiku), điểm nhấn là mô hình lồng đèn Đại Long dài khoảng 10 m. Từ món đồ chơi quen thuộc, chiếc đèn được phóng lớn, trở thành điểm nhấn nổi bật trong không gian mùa trăng.

Đèn ông sao được trang trí cùng đầu lân và các vật dụng gợi không khí Tết Trung thu. Ảnh: M.C

Trong khi đó, tại quán cà phê Ngày Bình Yên (phường Pleiku), lồng đèn được kết hợp với những hình ảnh mang dấu ấn văn hóa Tây Nguyên. Với chủ đề “Trung thu Đại ngàn”, quán bố trí dàn lồng đèn hình voi, nhà sàn Tây Nguyên cùng hàng trăm lồng đèn ông sao kích thước lớn.

Những biểu tượng quen thuộc của mùa trăng được đặt cùng hình ảnh voi, nhà rông và trẻ em trong trang phục truyền thống, tạo nên cách thể hiện riêng cho không gian Trung thu phố Núi. Cách kết hợp này cũng gắn với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Không gian “Trung thu Đại ngàn” tại quán cà phê Ngày Bình Yên (phường Pleiku) kết hợp lồng đèn ông sao với những hình ảnh mang sắc màu văn hóa Tây Nguyên. Ảnh: M.C

Chị Phạm Anh Thư (phường Pleiku) cho biết: "Tôi khá ấn tượng với cách quán kết hợp đèn lồng với nhà rông, đàn voi và hình ảnh các em nhỏ trong trang phục truyền thống. Những hình ảnh quen thuộc của Trung thu được thể hiện theo cách mới, tạo cảm giác vừa gần gũi, vừa đặc biệt".

Những chiếc đèn ông sao, đèn lồng truyền thống góp phần đưa không khí mùa trăng xưa vào không gian hiện đại. Ảnh: M.C

Từ chiếc đèn ông sao quen thuộc đến những mô hình khổng lồ, lồng đèn Trung thu đang được làm mới để hòa vào đời sống hiện đại. Hình thức có thể thay đổi, cách trải nghiệm cũng khác đi, nhưng niềm vui tự tay làm đèn, cầm đèn và rước đèn vẫn được tiếp nối. Đó cũng là cách những giá trị thân thuộc của mùa trăng được giữ lại và trao truyền giữa các thế hệ.