Hội thảo khoa học về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế

(GLO)- Sáng 28-8, Liên Chi hội Đào tạo Du lịch Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao theo chuẩn quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Hội thảo có sự phối hợp của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Tổ chức Giáo dục Thụy Sĩ Swiss Edu Hub.

TS. Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Bình Dương

Hội thảo quy tụ gần 120 đại biểu cùng 180 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục quốc tế. Nội dung tập trung vào 3 nhóm vấn đề gồm: phát triển nguồn nhân lực du lịch theo chuẩn quốc tế; đổi mới đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, E-learning, VR/AR và phát triển nguồn nhân lực du lịch Gia Lai gắn với kết nối biển - đại ngàn, du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa.

Các đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục quốc tế tham dự hội thảo. Ảnh: Bình Dương

Trong bối cảnh hội nhập, nguồn nhân lực du lịch không chỉ cần chuyên môn, ngoại ngữ mà còn phải có kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ, giao tiếp liên văn hóa, tư duy sáng tạo và năng lực quản trị trải nghiệm.

Với Gia Lai, yếu tố quan trọng là khả năng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa để tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, chân thực và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển du lịch bền vững. Ảnh: Bình Dương

Hội thảo hướng tới những giải pháp có tính ứng dụng như xây dựng khung năng lực, đào tạo gắn với doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng cho người lao động và cộng đồng, thúc đẩy chuyển giao tri thức - công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của điểm đến Gia Lai, hướng tới nền du lịch chuyên nghiệp, xanh, thông minh, giàu bản sắc và hội nhập quốc tế.