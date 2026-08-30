Gia Lai đa sắc màu ngày đầu kỳ nghỉ 2-9

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai có nhiều lựa chọn, từ thưởng thức nghệ thuật, sinh vật cảnh đến check-in, ngắm cảnh và trải nghiệm thiên nhiên. Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, để người dân, du khách tự chọn cách tận hưởng ngày nghỉ.

Muôn sắc màu ngày nghỉ

Sáng 29-8, tại di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” do Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức mang đến một điểm nhấn cho ngày đầu kỳ nghỉ.

Giữa không gian kiến trúc Champa cổ kính, những giai điệu về quê hương, đất nước vang lên, tạo thêm một cách tiếp cận với di tích. Người đến tham quan không chỉ ngắm những công trình đã trở thành dấu ấn của vùng đất mà còn có dịp thưởng thức âm nhạc trong một không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa.

Những tiết mục hào hùng, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước vang lên giữa không gian Tháp Đôi, góp phần tạo nên điểm nhấn văn hóa đặc sắc trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Ảnh: H.V

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai - cho biết: “Chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, sôi động trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ; đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo thêm điểm nhấn trong hành trình khám phá Quy Nhơn của du khách. Sự kết hợp giữa âm nhạc, hào khí cách mạng và không gian di sản góp phần giúp du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử, văn hóa của vùng đất này”.

Với chị Cao Thu Giang (du khách đến từ tỉnh Phú Thọ), những điểm đến mang giá trị lịch sử là một phần không thể thiếu trong chuyến đi.

“Tôi rất thích trải nghiệm những điểm đến lịch sử, qua đó có thể hiểu thêm về văn hóa, truyền thống của vùng đất, dân tộc. Dịp lễ này, đến Quy Nhơn, tôi cảm nhận được không khí lễ hội khá đặc trưng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Trong những ngày tới, tôi dự định tiếp tục khám phá thêm các điểm đến khác Quy Nhơn như Kỳ Co - Eo Gió để có thêm những trải nghiệm thú vị” - chị Giang nói.

Cũng tại phường Quy Nhơn, Liên hoan, triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II năm 2026 bắt đầu diễn ra từ ngày 29-8 và kéo dài đến 4-9. Những tác phẩm sinh vật cảnh được giới thiệu tại liên hoan thu hút người dân đến tham quan, thưởng lãm, tạo thêm một lựa chọn khác trong những ngày nghỉ.

Liên hoan, triển lãm đem đến một trải nghiệm chậm hơn, khi người xem có thể dành thời gian quan sát từng tác phẩm, trò chuyện với nghệ nhân, nhà vườn hoặc đơn giản là tìm một khoảng thư thả giữa những ngày nghỉ.

Người dân tham quan, thưởng lãm các tác phẩm tại Liên hoan, triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II năm 2026. Ảnh: D.L

Theo ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai, liên hoan không chỉ hướng đến việc tạo một điểm dừng chân văn hóa trong dịp lễ mà còn được kỳ vọng đóng góp vào Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026. Việc quy tụ các đơn vị tỉnh bạn cùng đông đảo nghệ nhân cũng là dịp quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai, đồng thời mở rộng liên kết, tạo cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho các nhà vườn, nghệ nhân.

Dòng người, phương tiện lưu thông tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong sáng 29-8 - ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: D.L

Hòa mình cùng thiên nhiên

Ở Pleiku, những cơn mưa nặng hạt buổi sáng khiến việc tham quan ngoài trời có lúc phải tạm gián đoạn, nhưng cũng đưa nhiều người đến những không gian có thể ngồi lại lâu hơn.

Tại Tiệm cà phê Ngày Bình Yên (phường Pleiku), không gian Trung thu được thiết kế với hình ảnh voi, mây, trăng, đèn ông sao cùng mô hình thiếu nhi mặc trang phục thổ cẩm. Hình ảnh đại ngàn được đưa vào cách bài trí, kết hợp với những biểu tượng quen thuộc của Trung thu, tạo nên một góc trải nghiệm khác trong ngày nghỉ.

Không gian Trung thu mang đậm màu sắc đại ngàn tại một quán cà phê ở phố núi Pleiku. Ảnh: Hoàng Hoài

Bạn Nguyễn Thị Thu Thủy (xã Chư Prông), thích thú với cách bài trí này. Theo Thủy, thay vì phải di chuyển liên tục giữa các điểm đến, đôi khi chỉ cần tìm được một không gian phù hợp cũng đủ để có một buổi nghỉ lễ thú vị.

Thủy chia sẻ: “Năm nay em thấy quán trang trí Trung thu rất độc đáo. Hình ảnh voi của đại ngàn kết hợp với cung trăng, đám mây tạo nên một không gian như cổ tích. Dù trời mưa nhưng em vẫn thấy rất thú vị khi được đến đây chụp ảnh và trải nghiệm không khí Trung thu sớm”.

Đến đầu giờ chiều, khi trời hửng nắng, các điểm tham quan ngoài trời dần có thêm khách. Tại Khu Di tích danh lam thắng cảnh Biển Hồ (xã Biển Hồ), từng nhóm du khách đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí mát mẻ.

Đường phố Pleiku nhộn nhịp hơn khi về chiều trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong dòng người ấy có anh Đỗ Thành Thông (TP. Hồ Chí Minh) cùng đoàn thiện nguyện gần 50 người. Đây là lần đầu anh đến Pleiku và chuyến đi được kết hợp giữa hoạt động thiện nguyện với tham quan, khám phá cảnh sắc Tây Nguyên.

“Thời tiết ở đây mát mẻ, không khí trong lành hơn nhiều so với thành phố lớn. Dịp lễ 2-9, chúng tôi kết hợp chuyến đi thiện nguyện với tham quan, khám phá cảnh sắc Tây Nguyên” - anh Thông cho hay.

Du khách thích thú check-in tại Khu Di tích danh lam thắng cảnh Biển Hồ trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Hoàng Hoài

Nếu có người chọn ngồi lại trong một không gian nhỏ, có người lại muốn dành thời gian ở giữa thiên nhiên. Và với những du khách thích vận động, khám phá, Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc với chủ đề “Xanh sắc La Vuông - Vươn xa khát vọng 2026” mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn.

Diễn ra từ ngày 28-8 đến 2-9 tại Thung lũng Cầu Lầy và cao nguyên La Vuông, chương trình hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 và kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Dù tối 29-8 mới chính thức khai mạc, nhưng từ trước đó, nhiều hoạt động đã được triển khai như trò chơi dân gian, tham quan các điểm tại cao nguyên La Vuông, khám phá các điểm check-in, thả diều nghệ thuật, chợ phiên OCOP…

Chị Phạm Thị Bích Qui - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, Đoàn phường đã thành lập tiểu ban trò chơi, chủ trì tổ chức các trò chơi, lửa trại, nhảy sạp và hỗ trợ giải chạy “Đánh thức đại ngàn”. Có 19 trại được dựng, mỗi trại có từ 15 - 20 đoàn viên thanh niên tham gia.

“Đoàn viên thanh niên tham gia khâu chuẩn bị đến tổ chức các hoạt động, qua đó góp phần tạo không khí sôi nổi cho tuần lễ. Chúng tôi cũng mong muốn thông qua những hoạt động này giới thiệu thêm cảnh sắc, không gian và những trải nghiệm đặc trưng của La Vuông” - chị Qui chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên phường Hoài Nhơn Bắc sẵn sàng góp sức chuẩn bị, tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ Du lịch Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: ĐVCC

Không cần một lịch trình giống nhau, mỗi người vẫn có thể tìm được cho mình một điểm đến phù hợp. Chính những lựa chọn riêng ấy làm nên không khí đa dạng của kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.