Lồng đèn rồng dài 32 m rực sáng phố núi Pleiku

MINH THƯ
(GLO)- Tối 5-10, hàng trăm người dân và các em nhỏ đã tụ hội tại 176 Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng) để thích thú chiêm ngưỡng lồng đèn hình rồng dài 32 mét do gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thất tự thiết kế để đón Tết Trung thu. 

Những ngày này, khi đi qua số nhà 176 Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), nhiều người bị thu hút bởi lồng đèn hình con rồng khổng lồ được chủ nhà trang trí trước nhà.

rong-32-met.jpg
Lồng đèn hình con rồng dài 32 mét được làm thủ công. Ảnh: Minh Thư

Chia sẻ về công trình đặc biệt này, chị Thất nói: “Trung thu năm 2024, gia đình tôi cũng làm lồng đèn hình con rồng treo trước nhà, nhưng năm nay muốn tạo điểm nhấn hơn nên làm thêm ba lồng đèn cá chép treo bên cạnh, với ý nghĩa là năm 2025, cá chép sẽ hóa rồng. Chú rồng dài 32 mét được làm hoàn toàn thủ công trong vòng hai tháng. Năm nay, tôi muốn hoàn thiện hơn, chú rồng lớn và đẹp hơn để các em nhỏ và người dân cùng chiêm ngưỡng”.

Anh Phan Tất Thắng (con trai chị Thất) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi cùng nhau thực hiện chú rồng với mong muốn mang đến cho các em nhỏ một mùa Trung thu thật vui và ý nghĩa. Trung thu là Tết đoàn viên, nên gia đình tôi muốn lan tỏa tình yêu thương thông qua múa lân, tặng quà và các hoạt động vui chơi”.

Gia đình chị Thất có truyền thống làm thiện nguyện gần 4 năm nay. Đặc biệt, dịp Trung thu hằng năm, gia đình chị thường tổ chức nhiều hoạt động phát quà cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tết Trung thu năm nay, không gian trước ngôi nhà của chị Thất trở nên nhộn nhịp hơn. Trẻ em háo hức check-in bên chú rồng khổng lồ uốn lượn mềm mại với hàng nghìn bóng đèn led đủ màu.

Chương trình phát quà Trung thu miễn phí do gia đình chị Thất tổ chức cũng thu hút nhiều em nhỏ với phần “Trả lời câu hỏi nhận quà”. Các em có cơ hội nhận hộp quà Babythree, trong đó phần quà đặc biệt nhất là một hộp Babythree 1000%, khiến không khí trở nên háo hức và sôi nổi.

Đúng 19 giờ, tiếng trống lân vang rộn, đoàn lân xuất hiện cùng ánh sáng rực rỡ, hòa với màn pháo hoa trên bầu trời phố núi, làm bừng sáng không gian lễ hội và khiến các em reo hò vui thích.

nhan-qua.jpg
Đông đảo người dân và trẻ em có mặt trước nhà chị Thất để nhận quà Trung thu và xem múa lân. Ảnh: Minh Thư

Em Nguyễn Đoàn Bảo Đăng hớn hở nói: “Con thích nhất là con rồng to và có nhiều đèn nhấp nháy. Con muốn lên gần để xem đầu rồng cử động và chơi trò đố vui để nhận quà nữa!”. Sự háo hức của các em nhỏ góp phần làm không khí Trung thu thêm rộn rã.

Chị Nguyễn Thị Bích Loan (phường Thống Nhất, mẹ của Đăng) chia sẻ: “Hôm trước đi chợ, tôi vô tình thấy bảng thông báo chương trình, nên đưa con tới sớm để có vị trí đẹp và tham gia đầy đủ các hoạt động. Bé nhà tôi rất háo hức, còn tôi cũng thấy vui lây”.

Còn chị Nguyễn Thị Thu Huyền (phường Thống Nhất) cũng chia sẻ: “Tôi biết chương trình nhờ theo dõi trên mạng xã hội. Con gái tôi rất thích và thường xuyên xem Su Xí Xọn – chú chó nổi tiếng của nhà cô Thất đi bằng hai chân. Năm nào bé cũng chờ đợi để tham gia đố vui và nhận quà. Tôi hy vọng chương trình sẽ được duy trì và mở rộng, vì Trung thu chỉ có một lần trong năm, nếu không có những sân chơi như thế này, các bé sẽ thiếu đi trải nghiệm ý nghĩa”.

long-den.jpg
Lồng đèn hình con rồng được làm thủ công. Ảnh: Minh Thư

Không chỉ thu hút người dân địa phương, sự kiện còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Anh Phan Tất Thành đã đăng video về lồng đèn 32 mét trên trang cá nhân và thu hút hơn 31.000 lượt xem, giúp nhiều người biết đến chương trình và ghi lại khoảnh khắc đẹp cùng chú rồng khổng lồ, độc đáo nơi phố núi Pleiku.

