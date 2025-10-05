Đoàn UBND tỉnh Gia Lai mang Trung thu đến với thiếu nhi xã Lơ Pang

(GLO)-Ngày 5-10, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh cùng nhiều đơn vị, nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” năm 2025 tại Trường Tiểu học số 2 Lơ Pang (xã Lơ Pang).
Tại chương trình, 734 học sinh đã lắng nghe thư chúc Tết trung thu của Chủ tịch nước; cùng tham gia các trò chơi tập thể, giao lưu đố vui có thưởng, hoạt động phá cỗ, xem múa lân và nhận bánh kẹo, lồng đèn từ ban tổ chức.
Dịp này, Đoàn UBND tỉnh cùng các đơn vị đồng hànhtặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 15 triệu đồng cho xã Lơ Pang. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
(GLO)- Giữa không gian linh thiêng của Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi, tiếng hát Quốc ca của học sinh Trường Tiểu học số 1 Hoài Châu Bắc vang lên đầy tự tin và xúc động. Một tiết mục không chỉ giành giải thưởng, mà còn gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.
(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.
(GLO)-Ngày 28-9, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Tỉnh đoàn khai mạc lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn, Hội dành cho hơn 200 bí thư, phó bí thư Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên trên toàn tỉnh.
(GLO) - Ngày 27-9, tại Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức vòng chung khảo liên hoan tiếng kèn Đội ta và hội thi nghi thức Đội cấp tỉnh năm 2025.
(GLO)-Ngày 25-9, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Tỉnh đoàn Gia Lai khai mạc lớp tập huấn kỹ năng công tác Đội dành cho 370 chủ tịch Hội đồng Đội và giáo viên tổng phụ trách Đội trên toàn tỉnh.
(GLO)- Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
(GLO)- Ngày 21-9, Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp UBND xã Vĩnh Sơn và các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, trao tặng 240 phần quà cho các gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại thôn kết nghĩa K4, xã Vĩnh Sơn.
(GLO)- Từ đầu năm học 2023-2024 đến nay, thầy Nguyễn Viết Tài (SN 1983, Bí thư Đoàn Trường THPT Ya Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) duy trì mô hình “Ngày thứ Năm yêu thương”, tự tay chuẩn bị bữa ăn sáng để tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình chinh phục tri thức.
(GLO)- Chia sẻ với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch, nhấn mạnh Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2025 đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, chung sức của tổ chức đoàn các cấp.
(GLO)-Ngày 16-9, Đoàn phường Quy Nhơn Tây phối hợp với Công an phường tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội cho hơn 380 học sinh Trường THCS Phước Mỹ.
(GLO)-Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 6-9, Đoàn UBND tỉnh, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức chương trình tình nguyện Vì cuộc sống cộng đồng tại xã Phù Mỹ Nam.
(GLO)- Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 5-9, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpă Hăn (học sinh lớp 6B, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi, xã Chư Sê) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.