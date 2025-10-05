Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đoàn UBND tỉnh Gia Lai mang Trung thu đến với thiếu nhi xã Lơ Pang

DƯƠNG LINH
(GLO)-Ngày 5-10, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh cùng nhiều đơn vị, nhà tài trợ tổ chức Chương trình “Trung thu cho em” năm 2025 tại Trường Tiểu học số 2 Lơ Pang (xã Lơ Pang).

Tại chương trình, 734 học sinh đã lắng nghe thư chúc Tết trung thu của Chủ tịch nước; cùng tham gia các trò chơi tập thể, giao lưu đố vui có thưởng, hoạt động phá cỗ, xem múa lân và nhận bánh kẹo, lồng đèn từ ban tổ chức.

doan-ubnd-tinh-to-chuc-trung-thu-tai-xa-lo-pang-2-2957.jpg
Đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh tặng quà cho trẻ tại chương trình. Ảnh: ĐVCC
doan-ubnd-tinh-to-chuc-trung-thu-tai-xa-lo-pang-3.jpg
Tiết mục văn nghệ do thiếu nhi xã Lơ Pang biểu diễn. Ảnh: ĐVCC
doan-ubnd-tinh-to-chuc-trung-thu-tai-xa-lo-pang-5.jpg
Chị Hằng, chú Cuội giao lưu với trẻ em tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn UBND tỉnh cùng các đơn vị đồng hành tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 15 triệu đồng cho xã Lơ Pang. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

doan-ubnd-tinh-to-chuc-trung-thu-tai-xa-lo-pang-1.jpg
Trao bảng tượng trưng, tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: ĐVCC
