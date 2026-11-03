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Gia Lai hôm nay

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại phường Quy Nhơn

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai vừa thống nhất điều chỉnh địa điểm, thời gian tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo đó, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra ngày 6-12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) thay vì Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) như kế hoạch ban đầu.

Việc điều chỉnh địa điểm và thời gian tổ chức nhằm gắn kết Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia với các hoạt động đối ngoại, xúc tiến và quảng bá du lịch quốc tế của tỉnh, đặc biệt là Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) APEC 2027 tại Quy Nhơn, dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2026.

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Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 sẽ diễn ra ngày 6-12 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: Nguyễn Dũng

Đây được xem là cơ hội tốt để tỉnh Gia Lai tăng cường quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa, môi trường đầu tư đến các đại biểu, đối tác và doanh nghiệp quốc tế. Đồng thời, việc kết nối các hoạt động văn hóa, du lịch với đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, xúc tiến đầu tư và quảng bá điểm đến.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, điều chỉnh kế hoạch; hoàn thiện chương trình, phương án tổ chức, công tác truyền thông, quảng bá, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và các điều kiện cần thiết để lễ bế mạc diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

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