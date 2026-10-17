Bàn về “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch”

(GLO)- Sáng 17-10, tại Khách sạn ANYA (phường Quy Nhơn Nam), Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo “Điện ảnh - Truyền hình - Short Video với Ẩm thực trong việc thúc đẩy du lịch”.

Trong khuôn khổ chương trình, 2 phiên thảo luận chuyên sâu đã tập trung tìm giải pháp chuyển hóa di sản ẩm thực thành nội dung sáng tạo và đòn bẩy du lịch bền vững.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - nhấn mạnh vai trò của việc kể chuyện bằng điện ảnh trong việc quảng bá ẩm thực và thúc đẩy du lịch. Ảnh: Phi Long

Trong đó, tại phiên 1 "Đưa văn hóa và ẩm thực Việt Nam lên màn ảnh có chiến lược và thu hút khán giả toàn cầu" tập trung nâng tầm ẩm thực Việt trên điện ảnh và nền tảng số thông qua kịch bản giàu cảm xúc, chuyển hóa tri thức dân gian và nâng cao năng lực đội ngũ làm phim, Food Stylist.

Các diễn giả nhấn mạnh việc đa dạng hóa định dạng, bản địa hóa ngôn ngữ và xây dựng cơ chế hợp tác giữa nghệ nhân, nhà sản xuất với doanh nghiệp F&B nhằm bảo vệ bản quyền, tính xác thực văn hóa.

Trong khi đó, phiên 2 "Ẩm thực Việt Nam trong kỷ nguyên nội dung: Từ câu chuyện bản địa đến sức hút điểm đến du lịch" đã tập trung thảo luận về cách biến lượt xem thành lượt khách du lịch thực tế qua hành trình trải nghiệm khép kín.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phi Long

Phiên thảo luận đề xuất các sản phẩm sáng tạo như: Bản đồ ẩm thực, Tour Phim & Ẩm thực, Creator trip gắn với vùng nguyên liệu; đồng thời nhấn mạnh việc tôn trọng bản sắc gốc và lợi ích mang lại cho người dân địa phương.

Đáng chú ý là việc đề xuất thí điểm mô hình "Hương vị Gia Lai - Taste of Gia Lai" cùng bộ chỉ số đo lường hiệu quả du lịch thực tế.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phát biểu về tầm quan trọng của việc kết hợp điện ảnh, truyền hình và video ngắn để thúc đẩy quảng bá du lịch, ẩm thực địa phương. Ảnh: Phi Long

2 phiên thảo luận đã mở ra những giải pháp đột phá giúp ẩm thực Việt vừa khẳng định vị thế trên bản đồ nội dung toàn cầu, vừa tạo đòn bẩy phát triển du lịch bền vững.

Qua đó, hội thảo kỳ vọng sẽ tiếp nhận thêm nhiều đề xuất thiết thực từ các chuyên gia và nhà sáng tạo nội dung nhằm thúc đẩy sự kết nối đa bên, từng bước đưa thương hiệu du lịch ẩm thực Gia Lai vươn xa trong Năm Du lịch quốc gia 2026 và các năm tiếp theo.