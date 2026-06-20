Gia Lai: Khảo sát các điểm đến tiêu biểu phục vụ phát triển du lịch tàu biển

(GLO)- Chiều 19-6 và sáng 20-6-2026, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình khảo sát một số điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh phục vụ phát triển du lịch tàu biển.

Sự kiện này được tổ chức dành cho các đại biểu tham dự hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh, thành trong cả nước diễn ra chiều nay (ngày 20-6) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn).

Theo đó, chiều 19-6, đoàn đã đến khảo sát đảo Hòn Khô (làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông), một trong những điểm đến du lịch biển nổi bật của tỉnh Gia Lai. Cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 20km, Hòn Khô hấp dẫn du khách với làn nước biển trong xanh, bãi cát trắng, những rạn san hô gần bờ và cung đường xuyên biển độc đáo xuất hiện khi thủy triều rút, cùng các hoạt động trải nghiệm khác như: lặn ngắm san hô, chèo SUP ngắm rong mơ, thưởng thức hải sản tươi sống.

Tham quan đảo Hòn Khô - điểm đến nổi bật với cảnh quan biển đảo và các hoạt động du lịch trải nghiệm. Ảnh: Đoan Ngọc

Sáng 20-6, đoàn tiếp tục khảo sát Cảng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), làng nghề nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước). Cảng Quy Nhơn-cửa ngõ hàng hải quan trọng của khu vực Nam Trung Bộ và là nơi đón nhiều chuyến tàu du lịch quốc tế cập bến. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng cảng ngày càng được đầu tư, Cảng Quy Nhơn đóng vai trò kết nối du khách đến khám phá các điểm đến đặc sắc của Gia Lai. Việc khảo sát tại Cảng Quy Nhơn giúp các đại biểu đánh giá khả năng tổ chức đón tiếp, xây dựng các tour tham quan phù hợp với dòng khách tàu biển, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai.

Đoàn khảo sát tại Cảng Quy Nhơn - cửa ngõ đón khách tàu biển quốc tế của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hòa

Làng nón ngựa Phú Gia là làng nghề truyền thống có lịch sử hàng trăm năm, nổi tiếng với những chiếc nón được chế tác tinh xảo, từng gắn với hình ảnh vùng đất và con người Bình Định xưa (nay là tỉnh Gia Lai). Không chỉ lưu giữ nghề thủ công độc đáo, nơi đây còn mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm quy trình làm nón và tìm hiểu những giá trị văn hóa bản địa.

Tìm hiểu quy trình làm nón ngựa Phú Gia. Ảnh: Nguyễn Hòa

Chùa Long Phước là điểm đến tâm linh nổi tiếng nằm ven đầm Thị Nại, đây cũng là ngôi chùa có bề dày truyền thống bảo tồn và phát huy những bài võ cổ truyền Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Đến vãn cảnh chùa Long Phước, du khách còn có dịp được thưởng thức những tiết mục biểu diễn võ thuật đặc sắc.

Tham quan, xem biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và chụp ảnh lưu niệm tại chùa Long Phước. Ảnh: Nguyễn Hòa

Thông qua chương trình khảo sát, các đại biểu có dịp trải nghiệm thực tế các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng của Gia Lai, qua đó góp phần kết nối, xây dựng các tour, tuyến dành cho du khách nói chung, khách du lịch tàu biển nói riêng. Đây cũng là cơ hội để địa phương giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch biển, du lịch văn hóa, làng nghề và du lịch cộng đồng, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và thu hút ngày càng nhiều dòng khách trong nước, quốc tế đến Gia Lai, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến Gia Lai.