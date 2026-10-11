Báo Hồng Kông so sánh cơm gà Hội An với cơm gà Hải Nam

Người Hải Nam, Trung Quốc, di cư đến Đông Nam Á đã mang theo món cơm gà nổi tiếng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơm gà Hội An cũng ngon không kém, có độ mềm tương tự như cơm gà Hải Nam nhưng hương vị tươi sáng hơn, theo tờ báo lâu đời nhất Hồng Kông South China Morning Post.

Cơm gà Hội An có phần cơm vàng, thịt gà xé nhỏ với vị chua cay đặc trưng của rau thơm, và vị ngọt cay từ tương ớt đỏ đặc sánh. Ở đây, cơm đóng vai trò là nền tảng cho món rau trộn thịt gà đi cùng.

Cách chế biến cơm gà kiểu Hội An truyền thống tương tự như ở Singapore, Malaysia và Thái Lan khi gà thả vườn được chần nhẹ trong nước dùng với gừng và hành tím, sau đó vớt ra và xé nhỏ. Nước luộc gà được dùng để nấu cơm, sau đó cơm được rang sơ qua mỡ gà. Thường thì cơm được nấu với nghệ, tạo nên màu vàng óng. Khi cơm chín, thịt gà xé nhỏ được rắc lên trên cùng với hành tây thái lát, rau răm và đu đủ xanh giòn. Một bát nước dùng nhỏ, làm cho bữa ăn thêm phần no bụng. Cơm gà Hội An giống cơm gà Hải Nam ở Singapore và Malaysia nhưng sự khác biệt lớn nhất nằm ở nước chấm, bao gồm nước mắm, nước cốt chanh, tỏi, gừng và ớt.

Cơm gà là món không thể bỏ qua khi du khách đến thăm Hội An. Ảnh: TNO

Những loại nước chấm ăn kèm khác đã tạo nên sự khác biệt cho cơm gà Hội An. Không giống như nước chấm ớt tươi ăn kèm với cơm gà Singapore hay Malaysia, nước chấm ớt ở đây đặc hơn, giống như mứt. Trong phiên bản cơm gà ở Việt Nam, ớt được nấu với cà chua, tỏi, dầu ăn, mè và gia vị cho đến khi sánh đặc và bóng. Thay vì dùng để chấm, nó được trộn đều với thịt gà và cơm. Thực khách có thể dùng chanh, ớt tươi, nước mắm và nước tương để điều chỉnh hương vị cho món ăn, tạo nên vị đậm đà và tươi mát hơn so với các món ăn tương tự trong khu vực.

Mặc dù lịch sử ẩm thực không bao giờ đơn giản, cơm gà vẫn gắn liền với quá khứ hàng hải của Hội An. Ngày nay, từ món ăn bình dân, cơm gà Hội An đã vào nhà hàng cao cấp, chẳng hạn đã có mặt tại nhà hàng La Sen thuộc khu nghỉ dưỡng Four Seasons Resort The Nam Hai. Mặc dù đây là phiên bản cơm gà được chế biến theo phong cách ẩm thực cao cấp, nhưng hương vị quen thuộc vẫn được giữ nguyên: thịt gà mềm mượt, cơm nóng thơm lừng hòa quyện cùng sự kết hợp thú vị của các kết cấu. Điểm khác biệt lớn nhất chính là tương ớt với vị ngọt dịu chứ không quá cay. Điểm nhấn tinh tế khác là nước tương cho thêm dầu hành tím, ngâm hỗn hợp với hành phi, lọc lấy nước dùng và thêm một chút đường…

Tại La Sen, những cải tiến của đầu bếp không làm mất đi nét đặc trưng địa phương của món ăn. Thay vào đó, chúng làm nổi bật các lớp hương vị phức tạp: gà tươi, cơm thơm, dưa chua giòn và tương ớt được nấu chậm. Đối với đầu bếp ở đây, món ăn là cầu nối cho lòng hiếu khách.

Theo Vi Nguyễn (TNO)