Công bố lịch thi đấu Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026

(GLO)- Ngày 17-10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố lịch thi đấu chính thức Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra trên sân Pleiku vào tháng 11.

Giải đấu do VFF phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tổ chức từ ngày 10 đến 14-11.

VFF công bố lịch thi đấu chính thức của giải. Ảnh: VFF

Giải có sự góp mặt của U23 Việt Nam cùng 3 đội khách mời là U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận khai mạc gặp U23 Thái Lan lúc 19 giờ ngày 10-11. Sau đó, ngày 12-11, đội chủ nhà sẽ gặp U23 Singapore và trận cuối cùng sẽ gặp U23 Qatar.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Đội vô địch giải sẽ nhận được 100.000 USD, đội xếp thứ nhì sẽ nhận 40.000 USD, đội xếp thứ 3 nhận 20.000 USD. Các giải cá nhân sẽ giành từ 1.000-2.000 USD.

Đây là cơ hội để các đội bóng U23 giao lưu, cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời là cơ hội để quảng bá vùng đất, con người Gia Lai đến với bạn bè quốc tế, hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.