Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/11: Man City thua sốc

Bóng đá ngày 8/11/2026 chứng kiến những kết quả trái ngược tại Ngoại hạng Anh khi Arsenal tiếp tục củng cố ngôi đầu, trong khi Manchester City bất ngờ nhận thất bại thứ ba liên tiếp. Real Madrid, Bayern Munich và PSG đều giành chiến thắng ở giải quốc nội. Tại Việt Nam, HAGL đánh bại Hà Nội FC, Công an Hà Nội thắng kịch tính, còn SLNA duy trì thành tích bất bại. Tâm điểm tối nay là trận Thể Công Viettel - Thanh Hóa, MU - Aston Villa, Crystal Palace - Liverpool và cuộc đại chiến Atlético Madrid - Barcelona vào rạng sáng 9/11.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 8/11: Man City thua sốc, Arsenal củng cố ngôi đầu

Manchester City tiếp tục gây thất vọng khi để Nottingham Forest đánh bại 3-1 trên sân City Ground ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Đây là thất bại thứ ba liên tiếp của đội bóng thành Manchester tại giải quốc nội, khiến cuộc đua vô địch ngày càng trở nên khó khăn.

Nottingham nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm tạo lợi thế. Ngay phút thứ 6, Jair Cunha tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội khách để mở tỷ số. Liam Delap sau đó nhân đôi cách biệt, giúp đội chủ nhà dẫn trước hai bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút.

Sang hiệp hai, Rayan Cherki thắp lại hy vọng cho Man City bằng pha dứt điểm đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, Delap tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nottingham Forest.

Thất bại cho thấy Man City đang gặp vấn đề trong khả năng tổ chức phòng ngự. Dù vẫn có những cầu thủ đủ sức tạo khác biệt trên hàng công, đội bóng này liên tục bị đối phương khai thác khoảng trống và phải trả giá bằng những bàn thua.

Trái ngược với Man City, Arsenal tiếp tục duy trì phong độ ổn định bằng chiến thắng 1-0 trước Hull City trên sân Emirates.

Đội chủ nhà kiểm soát phần lớn thế trận nhưng gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự tập trung của đối phương. Phải đến phút 72, Martin Ødegaard mới khai thông thế bế tắc bằng pha đá bồi sau khi cú dứt điểm của Noni Madueke bị thủ môn Hull City cản phá.

Dù không có chiến thắng cách biệt, Arsenal vẫn cho thấy khả năng giành điểm trong những trận đấu khó khăn. Ba điểm giúp đội bóng London nâng tổng điểm lên 27 sau 10 vòng, tạo khoảng cách sáu điểm với Manchester City.

Ở một trận đấu khác, Tottenham thất bại 0-1 trên sân Leeds United. Noah Okafor ghi bàn thắng duy nhất ở phút 79, chấm dứt chuỗi năm trận không thắng của Leeds tại Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Fulham và Newcastle United chia điểm sau trận hòa 1-1. Hai đội tạo ra những tình huống đáng chú ý ở cuối trận, nhưng không bên nào có thể giành trọn ba điểm.

Bảng kết quả Ngoại hạng Anh tối 7/11 và rạng sáng 8/11/2026:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu Kết quả 7/11 - 19:30 Leeds United - Tottenham 1-0 7/11 - 22:00 Arsenal - Hull City 1-0 7/11 - 22:00 Fulham - Newcastle 1-1 8/11 - 00:30 Nottingham Forest - Man City 3-1

Sau loạt trận này, Arsenal tiếp tục khẳng định vị thế trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Manchester City cần nhanh chóng cải thiện phong độ nếu không muốn bị các đối thủ phía trên bỏ xa.

Kết quả bóng đá quốc tế: Real Madrid thắng 3-0, Bayern và PSG cùng giành ba điểm

Tại La Liga, Real Madrid tiếp tục duy trì mạch chiến thắng bằng màn trình diễn thuyết phục trước Valencia. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Mestalla, qua đó tạo sức ép lớn lên Barcelona trước trận đại chiến với Atlético Madrid.

Federico Valverde mở tỷ số ở phút 28 bằng cú dứt điểm uy lực. Chỉ tám phút sau, Arda Güler nhân đôi cách biệt, giúp Real Madrid có lợi thế lớn trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Kylian Mbappé tiếp tục ghi dấu ấn khi đi bóng qua thủ môn đối phương rồi dứt điểm vào lưới trống ở phút 75, ấn định tỷ số 3-0.

Chiến thắng giúp Real Madrid có 30 điểm, bằng Barcelona nhưng xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng bại. Đáng chú ý, đội bóng thành Madrid đang duy trì chuỗi tám chiến thắng liên tiếp, cho thấy phong độ tích cực trong giai đoạn đầu mùa.

Tại Bundesliga, Bayern Munich vượt qua Mainz với tỷ số 2-1 trên sân khách. Harry Kane không trực tiếp ghi bàn nhưng đóng góp hai pha kiến tạo, giúp đội bóng xứ Bavaria giành ba điểm quan trọng.

Borussia Dortmund cũng thắng Elversberg 2-1, trong khi RB Leipzig thể hiện sức mạnh tấn công bằng chiến thắng 5-2 trước Augsburg.

Ở Serie A, AS Roma đánh bại Sassuolo 3-0 trên sân Olimpico. Mario Hermoso mở tỷ số ở phút 27, trước khi đội khách phản lưới nhà chỉ ba phút sau đó. Rodrigo Mora ghi bàn thứ ba trong hiệp hai, khép lại trận thắng thuyết phục.

Kết quả giúp Roma có 27 điểm sau 11 vòng và tạm vươn lên vị trí thứ hai Serie A, tiếp tục tạo sức ép lên Lazio trong cuộc đua vô địch.

Tại Ligue 1, PSG giành chiến thắng 1-0 trước Troyes nhờ bàn thắng của Ilya Zabarnyi. Dù không tạo được cách biệt lớn, đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn có thêm ba điểm để củng cố vị trí dẫn đầu.

Bảng kết quả bóng đá quốc tế nổi bật ngày 7/11 và rạng sáng 8/11:

Giải đấu Trận đấu Kết quả La Liga Valencia - Real Madrid 0-3 La Liga Osasuna - Athletic Bilbao 1-1 La Liga Espanyol - Deportivo 0-0 Bundesliga Mainz - Bayern Munich 1-2 Bundesliga Dortmund - Elversberg 2-1 Bundesliga RB Leipzig - Augsburg 5-2 Bundesliga Stuttgart - Werder Bremen 1-0 Serie A AS Roma - Sassuolo 3-0 Serie A Parma - Bologna 1-2 Serie A Cagliari - Frosinone 1-0 Serie A Torino - Lecce 1-1 Ligue 1 PSG - Troyes 1-0 Ligue 1 Auxerre - Paris FC 0-1

Kết quả V.League ngày 8/11: HAGL hạ Hà Nội FC, Công an Hà Nội thắng kịch tính

Vòng 7 V.League 2026/27 tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ khi HAGL đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku chiều 7/11.

Đội bóng phố núi bước vào trận đấu với áp lực rất lớn sau chuỗi kết quả không tốt. Tuy nhiên, HAGL thi đấu đầy quyết tâm và tận dụng tốt những cơ hội có được để giành chiến thắng quan trọng.

Hà Châu Phi mở tỷ số cho HAGL bằng pha đánh đầu sau tình huống phạt góc. Văn Quyết sau đó thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Hà Nội FC đưa trận đấu về thế cân bằng.

Trước khi hiệp một khép lại, Luann Augusto ghi bàn từ chấm 11 m để tái lập lợi thế cho đội chủ nhà.

Trong hiệp hai, Hà Nội FC nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên cùng hàng phòng ngự thi đấu tập trung của HAGL.

Chiến thắng 2-1 giúp đội bóng phố núi có sáu điểm sau bảy vòng, qua đó giảm bớt sức ép trong cuộc đua trụ hạng.

Trên sân Hàng Đẫy, Công an Hà Nội cũng trải qua trận đấu không dễ dàng trước Công an TP.HCM.

Sau hiệp một không có bàn thắng, Alan mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 58. Đội khách đáp trả bằng bàn gỡ từ chấm phạt đền của Williams Minh Hoàng ở phút 71.

Khi trận đấu đang diễn ra giằng co, Alan tiếp tục tỏa sáng bằng pha đánh đầu ở phút 82, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1 cho Công an Hà Nội.

Ba điểm giúp đội bóng ngành công an nâng tổng điểm lên 14, tiếp tục bám đuổi Nam Định trong cuộc đua ngôi đầu.

Ở sân Lạch Tray, Hải Phòng và SLNA chia điểm sau trận hòa 2-2. Đội chủ nhà mở tỷ số trước, nhưng SLNA liên tục vùng lên và có thời điểm dẫn ngược 2-1. Hải Phòng sau đó tìm được bàn gỡ để giữ lại một điểm.

Kết quả giúp SLNA tiếp tục duy trì thành tích bất bại sau bảy vòng, cho thấy sự ổn định đáng ghi nhận của đội bóng xứ Nghệ.

Trong khi đó, Ninh Bình tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh. Lucas Turci và Nguyễn Lê Phát ghi bàn, giúp đội chủ nhà chấm dứt chuỗi hai trận thất bại liên tiếp.

Bảng kết quả V.League vòng 7 đã diễn ra:

Ngày Trận đấu Kết quả 6/11 Trường Tươi Đồng Nai - SHB Đà Nẵng 1-0 6/11 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Nam Định 1-2 7/11 HAGL - Hà Nội FC 2-1 7/11 Ninh Bình - Bắc Ninh 2-1 7/11 Hải Phòng - SLNA 2-2 7/11 Công an Hà Nội - Công an TP.HCM 2-1

Lịch thi đấu V.League hôm nay 8/11: Thể Công Viettel quyết thắng Thanh Hóa

Vòng 7 V.League sẽ khép lại bằng cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Đông Á Thanh Hóa, diễn ra lúc 19h15 ngày 8/11 trên sân Hàng Đẫy.

Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội, đặc biệt là Thể Công Viettel khi đội bóng áo lính đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định.

Sau sáu vòng, Thể Công Viettel mới giành được bốn điểm và đang chịu áp lực phải cải thiện thứ hạng. Đội bóng cũng vừa trải qua những thất bại tại đấu trường châu Á, vì vậy chiến thắng trước Thanh Hóa có thể giúp các cầu thủ lấy lại sự tự tin.

Tuy nhiên, đội khách không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Thanh Hóa từng cầm hòa Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự cùng tinh thần thi đấu đáng ghi nhận.

Với lợi thế sân nhà, Thể Công Viettel có cơ sở để chủ động tấn công. Dù vậy, nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm ở hàng thủ, đội bóng áo lính vẫn có thể gặp khó khăn.

Lịch thi đấu V.League 1 ngày 8/11/2026:

Giờ Trận đấu Sân vận động Trực tiếp 19:15 Thể Công Viettel - Đông Á Thanh Hóa Hàng Đẫy FPT Play, HTV4, MyTV, TV360

Bên cạnh V.League 1, giải hạng Nhất quốc gia cũng có ba trận trong chiều tối 8/11.

Lịch thi đấu giải hạng Nhất ngày 8/11:

Giờ Trận đấu 17:00 TP.HCM - Xuân Thiện Phú Thọ 18:00 Hưng Yên - Quy Nhơn United 18:00 Thép Cần Thơ - Thái Nguyên

Trong đó, cuộc đối đầu giữa Hưng Yên và Quy Nhơn United đáng chú ý khi cả hai đều hướng tới mục tiêu cải thiện vị trí trong cuộc đua thăng hạng. Trận Thép Cần Thơ - Thái Nguyên cũng hứa hẹn nhiều cạnh tranh khi đội khách cần tìm lại phong độ sau những kết quả chưa thuận lợi.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay 8/11: MU gặp Aston Villa, Liverpool làm khách trước Crystal Palace

Ngoại hạng Anh tiếp tục vòng 10 với năm trận đấu trong tối 8/11, trong đó tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Manchester United và Aston Villa trên sân Old Trafford lúc 23h30.

MU đang trải qua giai đoạn rất khó khăn tại giải quốc nội. Những kết quả thiếu ổn định khiến đội bóng thành Manchester chịu sức ép lớn trong cuộc đua cải thiện thứ hạng.

Sau khi Man City liên tục thất bại, người hâm mộ Manchester United càng mong chờ một kết quả tích cực để đội nhà tìm lại niềm tin. Tuy nhiên, Aston Villa không phải đối thủ dễ chịu khi sở hữu khả năng tổ chức tốt và có thể tạo ra nguy hiểm trong những tình huống phản công.

Với lợi thế sân nhà, MU cần chủ động hơn trong việc kiểm soát trận đấu, đồng thời cải thiện hiệu quả dứt điểm. Nếu tiếp tục để lộ khoảng trống trong hệ thống phòng ngự, đội chủ sân Old Trafford có thể đối diện một trận đấu khó khăn.

Trước đó, Liverpool làm khách trước Crystal Palace lúc 21h.

Đội bóng vùng Merseyside vừa trải qua thất bại 0-1 trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh và trận thua 2-3 trước Fenerbahçe ở Champions League. Vì vậy, Liverpool rất cần một chiến thắng để giải tỏa sức ép.

Tuy nhiên, Crystal Palace luôn có thể gây khó khăn bằng những pha chuyển trạng thái nhanh. Liverpool cần duy trì sự tập trung và cải thiện khả năng kết thúc cơ hội nếu muốn giành trọn ba điểm.

Cùng giờ, Chelsea làm khách trước Sunderland. Sau chiến thắng 2-0 trước Manchester United, đội bóng London có thêm sự tự tin để hướng tới kết quả tích cực.

Brighton gặp Brentford, còn Ipswich Town tiếp đón Bournemouth trong hai cuộc đối đầu được dự báo khá cân bằng.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngày 8/11/2026:

Giờ Việt Nam Trận đấu 21:00 Brighton - Brentford 21:00 Crystal Palace - Liverpool 21:00 Ipswich Town - Bournemouth 21:00 Sunderland - Chelsea 23:30 Manchester United - Aston Villa

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu 8/11: Barcelona đại chiến Atletico, Juventus và Inter Milan ra sân

Ngoài Ngoại hạng Anh, La Liga cũng mang đến trận cầu rất được chờ đợi khi Atlético Madrid tiếp đón Barcelona lúc 3h rạng sáng 9/11.

Đây là cuộc đối đầu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu bảng xếp hạng.

Barcelona đang có 30 điểm nhưng chịu sức ép lớn sau chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Valencia. Trong khi đó, Atlético Madrid cũng đang nằm trong nhóm cạnh tranh vô địch và có cơ hội tạo ra bước ngoặt nếu giành chiến thắng trên sân nhà.

Barcelona sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến, nhưng chuyến làm khách trước Atlético luôn tiềm ẩn những khó khăn. Đội chủ nhà có thể tận dụng lợi thế khán giả và lối chơi giàu sức mạnh để gây sức ép lên đối thủ.

Với tính chất của cuộc đối đầu trực tiếp giữa các ứng viên vô địch, khả năng phòng ngự cùng sự tập trung ở những thời điểm quyết định có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

Lịch thi đấu La Liga ngày 8/11 và rạng sáng 9/11:

Giờ Việt Nam Trận đấu 8/11 - 20:00 Elche - Real Betis 8/11 - 22:15 Real Sociedad - Rayo Vallecano 9/11 - 00:30 Celta Vigo - Levante 9/11 - 00:30 Villarreal - Getafe 9/11 - 03:00 Atlético Madrid - Barcelona

Ở Serie A, Juventus làm khách trước Fiorentina lúc 2h45 ngày 9/11. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi đội bóng thành Turin cần một kết quả tích cực để tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Inter Milan tiếp đón Como lúc 0h ngày 9/11. Sau khi Roma đánh bại Sassuolo để vươn lên vị trí thứ hai, Inter cần chiến thắng để duy trì sức cạnh tranh trong nhóm dẫn đầu.

AC Milan cũng có chuyến làm khách trước Genoa lúc 21h. Đây là trận đấu mà đội bóng áo sọc đỏ đen cần cải thiện phong độ sau thất bại tại Europa League giữa tuần.

Lịch thi đấu Serie A ngày 8/11 và rạng sáng 9/11:

Giờ Việt Nam Trận đấu 8/11 - 18:30 Napoli - Lazio 8/11 - 21:00 Genoa - AC Milan 8/11 - 21:00 Monza - Atalanta 9/11 - 00:00 Inter Milan - Como 9/11 - 02:45 Fiorentina - Juventus

Tại Bundesliga, Bayer Leverkusen làm khách trước Cologne lúc 21h30. Freiburg tiếp đón Union Berlin lúc 23h30, còn Hoffenheim gặp Schalke 04 lúc 1h30 rạng sáng 9/11.

Ligue 1 cũng có những trận đấu đáng chú ý như Rennes - Lille lúc 21h, trong khi Lens tiếp đón Marseille lúc 2h45 ngày 9/11.

Bảng lịch thi đấu Bundesliga và Ligue 1 nổi bật:

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 8/11 - 21:00 Rennes - Lille Ligue 1 8/11 - 21:30 Cologne - Leverkusen Bundesliga 8/11 - 23:30 Freiburg - Union Berlin Bundesliga 9/11 - 01:30 Hoffenheim - Schalke 04 Bundesliga 9/11 - 02:45 Lens - Marseille Ligue 1

Nhìn chung, bóng đá ngày 8/11 mang đến nhiều diễn biến đáng quan tâm. Arsenal tiếp tục khẳng định sự ổn định, Manchester City gây thất vọng với thất bại thứ ba liên tiếp, còn Real Madrid duy trì phong độ ấn tượng tại La Liga.

Ở bóng đá Việt Nam, chiến thắng của HAGL và Công an Hà Nội khiến cuộc cạnh tranh tại V.League thêm hấp dẫn. Tối nay, Thể Công Viettel - Thanh Hóa, MU - Aston Villa và Crystal Palace - Liverpool là những trận cầu được chờ đợi, trước khi Atlético Madrid và Barcelona tạo nên điểm nhấn của loạt trận rạng sáng 9/11.