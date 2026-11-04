Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 4/11/2026: MU ngược dòng thắng Roma

(GLO)- Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: MU thắng Roma 3-2, PSG vùi dập Villarreal 6-0, Barcelona và Bayern cùng thắng. Rạng sáng mai, Real Madrid, Liverpool, Arsenal và Man City ra sân.

Rạng sáng 4/11, Champions League 2026/27 chứng kiến loạt trận hấp dẫn với màn ngược dòng đầy cảm xúc của Manchester United trước AS Roma, chiến thắng sáu bàn của PSG và màn trình diễn thuyết phục từ Barcelona, Bayern Munich. Tại châu Á, Công an Hà Nội hòa đáng tiếc Kyoto Sanga, trong khi Thể Công Viettel chuẩn bị làm khách trước FC Seoul vào chiều nay. Sự chú ý tiếp tục hướng về lượt trận thứ tư Champions League với những cuộc đối đầu của Real Madrid, Liverpool, Arsenal và Manchester City.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 4/11: MU ngược dòng, PSG thắng 6-0, Barcelona hạ Aston Villa

Manchester United tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất lượt trận thứ tư Champions League khi đánh bại AS Roma 3-2 trên sân Old Trafford, dù từng bị dẫn trước hai bàn chỉ sau chưa đầy 20 phút.

Đội khách Roma nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng khiến khán đài Old Trafford rơi vào im lặng. Matías Soulé mở tỷ số ở phút 11 trước khi Donyell Malen thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 18, giúp đại diện Italy dẫn 2-0.

MU gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp một. Những pha tấn công thiếu hiệu quả cùng các khoảng trống ở hàng phòng ngự khiến đội chủ nhà đối diện nguy cơ nhận thêm một thất bại tại đấu trường châu Âu.

Tuy nhiên, thế trận thay đổi sau giờ nghỉ. Phút 58, Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đáng chú ý, đội trưởng MU phải đá lại quả phạt đền sau khi cú sút đầu tiên không thành công.

Bàn thắng tiếp thêm tinh thần cho đội chủ nhà. Đến phút 83, Matheus Cunha tận dụng tình huống hậu vệ Roma phá bóng không tốt để ghi bàn gỡ hòa. Chỉ khoảng ba phút sau, tiền đạo người Brazil tiếp tục lập công, hoàn tất màn ngược dòng 3-2.

Cunha trở thành người hùng nhưng cũng để lại tiếc nuối khi nhận thẻ đỏ ở những phút bù giờ. Dù phải kết thúc trận đấu với 10 người, MU vẫn bảo vệ thành công chiến thắng.

Ba điểm giúp đội bóng thành Manchester chấm dứt chuỗi trận không thắng kéo dài, đồng thời giải tỏa phần nào sức ép sau những kết quả thất vọng tại Ngoại hạng Anh và Champions League. Tuy nhiên, việc để thủng lưới hai bàn quá sớm tiếp tục là vấn đề mà MU cần cải thiện.

Nếu MU gây ấn tượng bằng màn ngược dòng, PSG lại thể hiện sức mạnh áp đảo khi đánh bại Villarreal tới 6-0 ngay trên sân khách.

Đại diện nước Pháp sớm kiểm soát hoàn toàn thế trận, ghi bốn bàn ngay trong giai đoạn đầu trận để đặt đối thủ vào tình thế không thể chống đỡ. PSG sau đó tiếp tục duy trì sức ép, khép lại trận đấu bằng chiến thắng cách biệt sáu bàn.

Điểm đáng chú ý là PSG không chỉ tận dụng tốt cơ hội mà còn cho thấy khả năng tạo sức ép liên tục, khiến hệ thống phòng ngự Villarreal gần như không có thời gian tổ chức lại.

Chiến thắng giúp PSG duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận, giành 12 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League.

Tại Camp Nou, Barcelona cũng có một ngày thi đấu thành công khi đánh bại Aston Villa 3-0.

Lamine Yamal mở tỷ số ngay phút thứ 7 sau khi tận dụng sai lầm của đối phương. Sang hiệp hai, Raphinha liên tiếp ghi bàn ở các phút 52 và 64, giúp Barcelona giành chiến thắng thuyết phục.

Đây là kết quả đáng khích lệ với đội bóng xứ Catalunya sau những thất bại trước PSG và Real Madrid trong thời gian gần đây. Barcelona không chỉ cải thiện hiệu quả tấn công mà còn giữ sạch lưới trước một Aston Villa từng thắng cả ba trận Champions League trước đó.

Ở một trận đấu khác, Bayern Munich vượt qua Atlético Madrid 2-0 ngay trên sân Metropolitano. Sau hiệp một giằng co, Lennart Karl mở tỷ số ở phút 54, trước khi Konrad Laimer ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 74.

Bayern cho thấy sự hiệu quả trong cách tổ chức lối chơi, đặc biệt ở khả năng phòng ngự và tận dụng sai lầm của đối phương. Chiến thắng trên sân khách là kết quả quan trọng giúp đội bóng Đức củng cố cơ hội cạnh tranh một vị trí trong nhóm tám đội dẫn đầu.

Inter Milan cũng có trận đấu thuận lợi khi thắng Feyenoord 3-0. Galatasaray vượt qua Stuttgart 2-0, Sporting CP đánh bại Shakhtar Donetsk 1-0, còn LASK thắng đậm Slovan Bratislava 4-0.

Bảng kết quả Champions League rạng sáng 4/11/2026 (giờ Việt Nam):

Giờ thi đấu Trận đấu Kết quả 00:45 Galatasaray - Stuttgart 2-0 00:45 Shakhtar Donetsk - Sporting CP 0-1 03:00 MU - AS Roma 3-2 03:00 Villarreal - PSG 0-6 03:00 Barcelona - Aston Villa 3-0 03:00 Atlético Madrid - Bayern Munich 0-2 03:00 Feyenoord - Inter Milan 0-3 03:00 LASK - Slovan Bratislava 4-0 03:00 Bodø/Glimt - Lille 0-0

Loạt trận đầu tiên của lượt đấu thứ tư chứng kiến nhiều đội bóng lớn giành chiến thắng, trong đó PSG, Barcelona, Bayern Munich và Inter Milan đều giữ sạch lưới. Cuộc cạnh tranh ở vòng phân hạng tiếp tục trở nên hấp dẫn khi các đội đang bước vào giai đoạn giữa mùa giải Champions League.

Kết quả bóng đá Việt Nam 4/11: Công an Hà Nội hòa tiếc nuối, Thể Công Viettel gặp FC Seoul

Ở đấu trường AFC Champions League Elite, Công an Hà Nội không thể giành chiến thắng trước Kyoto Sanga dù tạo ra nhiều cơ hội trong trận đấu tối 3/11 trên sân Hàng Đẫy.

Đại diện Việt Nam nhập cuộc chủ động, liên tục tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đối thủ Nhật Bản. Ngay những phút đầu, Brayan Perea đã có cơ hội ghi bàn sau đường chuyền dài của Đoàn Văn Hậu nhưng pha dứt điểm không thành công.

Cơ hội đáng tiếc khác đến khi Perea thoát xuống đối mặt thủ môn Kyoto Sanga. Tiền đạo của Công an Hà Nội không thể ghi bàn, còn Cao Pendant Quang Vinh cũng bỏ lỡ tình huống đá bồi.

Trong phần lớn thời gian, Công an Hà Nội không hề lép vế trước đối thủ đến từ J.League. Đội bóng của HLV Mano Polking kiểm soát bóng khoảng 57% và tổ chức được nhiều pha lên bóng nguy hiểm, nhưng lại thiếu sự chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, khiến Công an Hà Nội bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ hai liên tiếp tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, một điểm trước Kyoto Sanga vẫn mang ý nghĩa tích cực, đánh dấu lần đầu đội bóng ngành công an có điểm khi đối đầu một đại diện Nhật Bản tại vòng phân hạng Champions League châu Á.

Sau bốn lượt trận, Công an Hà Nội có bốn điểm. Đội bóng Việt Nam cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn duy trì hy vọng cạnh tranh suất vào vòng knock-out.

Ở những trận đấu khác tại AFC Champions League Elite, Vissel Kobe đánh bại Ratchaburi 3-2 để duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận. Kashiwa Reysol vượt qua Daejeon Hana Citizen 2-0, còn Jeonbuk Hyundai Motors thắng Johor Darul Ta'zim với cùng tỷ số.

Đáng chú ý, Port FC của Thái Lan giành chiến thắng 7-4 trước Beijing FC trong trận đấu có tới 11 bàn thắng.

Bảng kết quả AFC Champions League Elite ngày 3/11 và rạng sáng 4/11:

Trận đấu Kết quả Công an Hà Nội - Kyoto Sanga 0-0 Vissel Kobe - Ratchaburi 3-2 Jeonbuk Hyundai Motors - Johor Darul Ta'zim 2-0 Kashiwa Reysol - Daejeon Hana Citizen 2-0 Newcastle Jets - Shanghai Port 2-4 Port FC - Beijing FC 7-4 Al Hilal - Shabab Al Ahli 2-0 Esteghlal - Al Shamal 1-0

Chiều 4/11, bóng đá Việt Nam tiếp tục có một đại diện thi đấu ở cúp châu Á khi Thể Công Viettel làm khách trước FC Seoul tại lượt trận thứ tư vòng bảng AFC Champions League Two.

Trận đấu diễn ra lúc 17h theo giờ Việt Nam trên sân của đại diện Hàn Quốc.

Thể Công Viettel đang đối diện thử thách rất lớn sau thất bại 0-5 trước chính FC Seoul trên sân Hàng Đẫy ở lượt trận trước. Trận thua cho thấy sự chênh lệch về khả năng tổ chức tấn công, tốc độ xử lý và hiệu quả phòng ngự giữa hai đội.

Trong cuộc tái đấu, đại diện Việt Nam cần ưu tiên sự chắc chắn, tránh để đối phương khai thác khoảng trống ngay từ những phút đầu. Đội bóng áo lính cũng phải tận dụng tốt những tình huống phản công nếu muốn tạo ra bất ngờ.

FC Seoul được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và phong độ đối đầu. Tuy nhiên, Thể Công Viettel vẫn có cơ hội tìm kiếm một kết quả tích cực nếu thi đấu tập trung và hạn chế sai lầm cá nhân.

Lịch thi đấu bóng đá châu Á ngày 4/11/2026:

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 14:45 Melbourne Victory - Persib Bandung AFC Champions League Two 17:00 FC Seoul - Thể Công Viettel AFC Champions League Two 17:00 Pohang Steelers - Gamba Osaka AFC Champions League Elite 19:15 Buriram United - Kashima Antlers AFC Champions League Elite 20:45 Arkadag - Gol Gohar AFC Champions League Two 23:00 Al Kuwait - Nasaf Qarshi AFC Champions League Two

Tại bóng đá trong nước, ngày 4/11 không có trận đấu thuộc V.League 1 hoặc giải hạng Nhất quốc gia theo lịch đã công bố.

Vòng 7 V.League dự kiến bắt đầu ngày 6/11, với hai cuộc đối đầu giữa Trường Tươi Đồng Nai - SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thép Xanh Nam Định, cùng diễn ra lúc 18h.

Lịch thi đấu Champions League hôm nay 4/11: Real Madrid, Liverpool, Arsenal và Man City ra sân

Sau loạt trận hấp dẫn rạng sáng nay, Champions League tiếp tục với chín cuộc đối đầu trong đêm 4/11 và rạng sáng 5/11 theo giờ Việt Nam.

Trận đấu sớm đáng chú ý nhất là chuyến làm khách của Real Madrid trước AEK Athens lúc 0h45 ngày 5/11.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang có phong độ tích cực sau chiến thắng 3-0 trước Racing Santander tại La Liga. Với lực lượng được đánh giá vượt trội và khả năng tạo khác biệt của Kylian Mbappé cùng các đồng đội, Real Madrid có cơ sở để hướng đến ba điểm.

Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Hy Lạp không phải thử thách dễ dàng. AEK Athens có lợi thế sân nhà và có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông để hạn chế sức tấn công của đại diện Tây Ban Nha.

Cùng giờ, Liverpool làm khách trước Fenerbahçe. Đây được dự báo là một trận đấu khó khăn với đội bóng nước Anh khi Fenerbahçe có lợi thế từ bầu không khí cuồng nhiệt trên sân nhà.

Liverpool vừa trải qua thất bại 0-1 trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh. Vì vậy, đội bóng vùng Merseyside cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin, đặc biệt ở khả năng tận dụng những cơ hội tấn công.

Nếu không cải thiện hiệu quả dứt điểm, Liverpool hoàn toàn có thể gặp khó khăn trước một Fenerbahçe thi đấu quyết liệt và có tổ chức.

Đến 3h sáng 5/11, Arsenal gặp Slavia Praha trên sân khách. Sau chiến thắng quan trọng trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh, đội bóng London đang có tinh thần tốt và được kỳ vọng tiếp tục duy trì phong độ tại Champions League.

Arsenal sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, đồng thời có khả năng tạo ra khác biệt từ những tình huống cố định. Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân khách đòi hỏi đội bóng của Mikel Arteta duy trì sự tập trung, tránh để đối phương tận dụng những pha phản công.

Manchester City cũng ra sân lúc 3h khi làm khách trước RB Leipzig. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi đại diện nước Đức từng gây nhiều khó khăn cho các đội bóng mạnh tại đấu trường châu Âu.

Man City được đánh giá cao hơn về khả năng kiểm soát bóng và chất lượng đội hình. Dù vậy, đoàn quân của Pep Guardiola cần cải thiện sự chắc chắn sau những kết quả không như mong muốn ở Ngoại hạng Anh.

RB Leipzig có thể tạo bất ngờ nếu phát huy được khả năng chuyển trạng thái nhanh và tận dụng những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Bên cạnh bốn đội bóng lớn kể trên, Borussia Dortmund tiếp đón Real Betis, Porto gặp Napoli, còn PSV Eindhoven chạm trán Club Brugge. Đây đều là những trận đấu có thể tác động đáng kể đến cuộc đua vào nhóm giành vé đi tiếp.

Lịch thi đấu Champions League đêm 4/11 và rạng sáng 5/11/2026:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu 5/11 - 00:45 AEK Athens - Real Madrid 5/11 - 00:45 Fenerbahçe - Liverpool 5/11 - 03:00 Slavia Praha - Arsenal 5/11 - 03:00 RB Leipzig - Manchester City 5/11 - 03:00 Dortmund - Real Betis 5/11 - 03:00 Porto - Napoli 5/11 - 03:00 PSV Eindhoven - Club Brugge 5/11 - 03:00 Lens - Como 5/11 - 03:00 Viking - Sabah

Ngoài Champions League, Europa League cũng có trận Rennes - Olympiacos lúc 22h30 ngày 4/11. Cả hai đều cần kết quả tích cực để cải thiện vị trí ở vòng phân hạng.

Nhìn chung, bóng đá ngày 4/11 mang đến nhiều diễn biến đáng chú ý từ châu Âu đến châu Á. Màn ngược dòng của MU trước Roma, chiến thắng sáu bàn của PSG và ba điểm của Barcelona, Bayern Munich là những điểm nhấn nổi bật nhất rạng sáng nay.

Với người hâm mộ Việt Nam, trận FC Seoul - Thể Công Viettel là tâm điểm chiều nay, trước khi Real Madrid, Liverpool, Arsenal và Manchester City đồng loạt ra sân tại Champions League trong đêm nay và rạng sáng 5/11.