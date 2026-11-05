Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11/2026: Liverpool thua sốc

(GLO)- Kết quả bóng đá hôm nay 5/11: Liverpool thua Fenerbahçe 2-3, Real Madrid và Man City thắng kịch tính, Como đại thắng 9-1. Đêm nay, Europa League trở lại với nhiều trận hấp dẫn.

Rạng sáng 5/11, Champions League 2026/27 khép lại lượt trận thứ tư vòng phân hạng với hàng loạt diễn biến bất ngờ. Liverpool nhận thất bại đầu tiên tại đấu trường châu Âu mùa này, Real Madrid và Manchester City đều phải nhờ đến những bàn thắng muộn để giành trọn ba điểm, trong khi Como tạo nên cơn địa chấn bằng chiến thắng 9-1 trước Lens. Tại bóng đá châu Á, Thể Công Viettel tiếp tục gặp khó khăn sau trận thua FC Seoul. Tâm điểm tối nay và rạng sáng 6/11 chuyển sang Europa League, nơi AC Milan, Juventus, Benfica và nhiều đội bóng lớn đồng loạt ra sân.

Hình minh họa.

Kết quả bóng đá hôm nay 5/11: Liverpool thua sốc, Real Madrid và Man City thắng nghẹt thở

Bất ngờ lớn nhất ở loạt trận Champions League rạng sáng nay là thất bại 2-3 của Liverpool trước Fenerbahçe trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng nước Anh hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều không thể bảo vệ được lợi thế.

Trey Nyoni mở tỷ số cho Liverpool ở phút 25, nhưng chỉ bốn phút sau, Mason Greenwood đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng một cú đá phạt. Hai đội duy trì thế trận giằng co trong phần lớn thời gian, trước khi Alexander Isak ghi bàn giúp Liverpool tái lập lợi thế ở phút 69.

Tưởng như đội khách đã tìm được cách giải quyết trận đấu, Fenerbahçe lại bất ngờ vùng lên. Archie Brown gỡ hòa ở phút 73 và Vedat Muriqi ghi bàn quyết định sáu phút sau đó, hoàn tất màn ngược dòng 3-2.

Đây là thất bại đầu tiên của Liverpool sau ba chiến thắng liên tiếp tại Champions League mùa này. Kết quả cho thấy những vấn đề trong khả năng bảo vệ thành quả của đội bóng vùng Merseyside, đặc biệt khi đối phương gia tăng sức ép ở giai đoạn cuối trận.

Trái ngược với Liverpool, Real Madrid thể hiện bản lĩnh bằng chiến thắng 3-2 trên sân AEK Athens. Đại diện Tây Ban Nha hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn giành trọn ba điểm nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ của Federico Valverde.

AEK Athens mở tỷ số ngay phút 12 với pha lập công của Aboubakary Koita. Jude Bellingham gỡ hòa cho Real Madrid ở phút 32, trước khi Stavros Pilios đưa đội chủ nhà vượt lên ở phút 75.

Chỉ ba phút sau, Kylian Mbappé ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2. Khi trận đấu tưởng như sẽ khép lại với kết quả hòa, Valverde tỏa sáng trong thời gian bù giờ, giúp đội bóng Hoàng gia hoàn tất màn ngược dòng.

Chiến thắng đưa Real Madrid lên 12 điểm sau bốn trận, duy trì thành tích toàn thắng tại Champions League. Đội bóng Tây Ban Nha đứng thứ hai trên bảng xếp hạng vòng phân hạng, sau PSG do kém hiệu số bàn thắng bại.

Manchester City cũng trải qua trận đấu không dễ dàng khi làm khách trước RB Leipzig. Đội bóng của Pep Guardiola hai lần vượt lên nhưng đều bị đối phương gỡ hòa, trước khi Erling Haaland ghi bàn quyết định ở phút 78 để ấn định chiến thắng 3-2.

Man City vượt lên nhờ pha phản lưới của Castello Lukeba ở phút 37. Sau khi Ridle Baku gỡ hòa, Enzo Fernández giúp đội khách tái lập lợi thế, nhưng Antonio Nusa nhanh chóng đưa tỷ số về 2-2.

Đúng lúc Man City cần một ngôi sao tạo khác biệt, Haaland có mặt kịp thời để dứt điểm từ đường chuyền của đồng đội, mang về ba điểm quan trọng. Chiến thắng giúp đại diện Ngoại hạng Anh có chín điểm sau bốn lượt trận.

Trong khi đó, Arsenal tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở Champions League bằng chiến thắng 2-1 trên sân Slavia Praha. Noni Madueke và Viktor Gyökeres ghi bàn giúp đội khách tạo lợi thế từ hiệp một, trước khi đội chủ nhà rút ngắn cách biệt ở những phút cuối.

Dù không có một trận đấu hoàn toàn dễ dàng, Arsenal vẫn bảo vệ được chiến thắng và nâng tổng điểm lên 10 sau bốn lượt trận. Sự chắc chắn trong phần lớn thời gian thi đấu tiếp tục là điểm tựa đáng chú ý của đội bóng London.

Tuy nhiên, kết quả gây ngạc nhiên nhất thuộc về Como. Đại diện Italy đánh bại Lens với tỷ số không tưởng 9-1 ngay trên đất Pháp, tạo nên một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất lịch sử Champions League.

Anastasios Douvikas tỏa sáng với cú hat-trick, trong khi Nico Paz cùng nhiều đồng đội khác cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số. Đáng chú ý, Como ghi tới sáu bàn trong hiệp hai, khiến hệ thống phòng ngự Lens gần như sụp đổ hoàn toàn.

Chiến thắng giúp Como có chín điểm sau bốn trận và vươn lên nhóm dẫn đầu. Đội bóng của HLV Cesc Fàbregas đang trở thành một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất ở vòng phân hạng mùa giải này.

Ở những trận còn lại, Porto thắng Napoli 4-1 để giành những điểm số đầu tiên tại Champions League mùa này. Dortmund vượt qua Real Betis 2-1, Club Brugge thắng PSV Eindhoven 2-1, còn Viking đánh bại Sabah 4-1.

Bảng kết quả Champions League rạng sáng 5/11/2026 (giờ Việt Nam):

Giờ Trận đấu Kết quả 00:45 AEK Athens - Real Madrid 2-3 00:45 Fenerbahçe - Liverpool 3-2 03:00 Dortmund - Real Betis 2-1 03:00 Porto - Napoli 4-1 03:00 PSV Eindhoven - Club Brugge 1-2 03:00 RB Leipzig - Man City 2-3 03:00 Lens - Como 1-9 03:00 Slavia Praha - Arsenal 1-2 03:00 Viking - Sabah 4-1

Sau bốn lượt trận, PSG và Real Madrid cùng có 12 điểm tuyệt đối. Arsenal cũng duy trì vị trí thuận lợi với 10 điểm, trong khi Liverpool và Manchester City cùng có chín điểm. Cuộc cạnh tranh vào nhóm tám đội dẫn đầu hứa hẹn tiếp tục hấp dẫn khi vòng phân hạng còn bốn lượt đấu.

Kết quả bóng đá Việt Nam 5/11: Thể Công Viettel tiếp tục thua FC Seoul

Ở đấu trường AFC Champions League Two, Thể Công Viettel nhận thất bại 0-3 trên sân FC Seoul chiều 4/11, qua đó tiếp tục đứng cuối bảng E sau bốn lượt trận.

Đại diện Việt Nam nhập cuộc thận trọng hơn so với trận lượt đi, khi từng để thua 0-5 trên sân Hàng Đẫy. Trong suốt hiệp một, Thể Công Viettel thi đấu tập trung và hạn chế được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của đối thủ.

Tuy nhiên, sự khác biệt về chất lượng đội hình bắt đầu thể hiện rõ trong hiệp hai. Phút 68, Moon Seon-min mở tỷ số cho FC Seoul. Đến phút 79, Anderson Oliveira nhân đôi cách biệt bằng pha đá bồi cận thành.

Bàn phản lưới nhà của Lucas Alves ở phút 90 khép lại trận đấu với chiến thắng 3-0 dành cho đội chủ nhà.

Dù thể hiện sự nỗ lực, Thể Công Viettel vẫn không thể giành điểm trước đại diện Hàn Quốc. Hai thất bại liên tiếp với tổng tỷ số 0-8 cho thấy khoảng cách đáng kể về hiệu quả tấn công và khả năng duy trì sự tập trung trong phòng ngự.

Sau bốn trận tại bảng E, đội bóng áo lính mới có một điểm. Cơ hội đi tiếp trở nên rất khó khăn và Thể Công Viettel cần nhanh chóng cải thiện phong độ trước khi trở lại V.League.

Ở Europa League, trận đấu sớm giữa Rennes và Olympiacos diễn ra tối 4/11 khép lại với tỷ số hòa 0-0. Hai đội đều không thể tận dụng cơ hội để tạo khác biệt, qua đó chia điểm trước khi loạt trận thứ tư tiếp tục diễn ra trong đêm 5/11.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 5/11: AC Milan, Juventus và Benfica ra sân tại Europa League

Sau loạt trận Champions League giàu cảm xúc, Europa League 2026/27 tiếp tục với các trận đấu thuộc lượt thứ tư vòng phân hạng vào đêm 5/11 và rạng sáng 6/11 theo giờ Việt Nam.

Tâm điểm ở khung giờ 0h45 là cuộc đối đầu giữa AC Milan và Ferencváros trên sân San Siro.

Đại diện Italy đang có phong độ thất thường ở đấu trường châu Âu khi mới giành một chiến thắng sau ba lượt trận. Milan từng đánh bại Salzburg 4-0 nhưng cũng để thua Benfica và Bournemouth với cách biệt lớn.

Trước Ferencváros, AC Milan được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình. Dù vậy, đội bóng áo sọc đỏ đen cần cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt trong những tình huống đối phương phản công nhanh.

Cũng ở khung giờ sớm, Crystal Palace tiếp đón Hoffenheim. Đại diện Ngoại hạng Anh đang sở hữu bảy điểm sau ba trận và có cơ hội tiếp tục duy trì vị trí thuận lợi tại vòng phân hạng.

Trong khi đó, Bournemouth làm khách trước Sparta Praha với tinh thần hưng phấn sau ba chiến thắng liên tiếp. Đội bóng nước Anh từng đánh bại AC Milan 3-0 và đang cho thấy họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh tại đấu trường châu Âu.

Một trận đấu đáng chú ý khác là Real Sociedad tiếp đón Lyon. Đại diện Tây Ban Nha được chơi trên sân nhà, nhưng Lyon vẫn là đối thủ có kinh nghiệm và khả năng gây khó khăn bằng các pha phối hợp tốc độ.

Đến 3h ngày 6/11, Juventus làm khách trước AZ Alkmaar. Đội bóng thành Turin đang có bảy điểm sau ba lượt trận và hướng đến chiến thắng để củng cố vị trí ở nhóm dẫn đầu.

Tuy nhiên, AZ Alkmaar đã giành hai chiến thắng liên tiếp ở Europa League và có khả năng tạo bất ngờ. Juventus cần giữ được sự chắc chắn ở hàng thủ, đồng thời tận dụng tốt những cơ hội ghi bàn.

Cùng giờ, Bayer Leverkusen tiếp đón Marseille trong cuộc đối đầu được dự báo nhiều hấp dẫn. Đại diện Đức có lợi thế sân nhà và thành tích tốt hơn tại Europa League, trong khi Marseille chưa giành được điểm nào sau ba lượt trận.

Trước sức ép phải cải thiện thành tích, Marseille nhiều khả năng sẽ lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Tuy nhiên, việc phải làm khách trước Leverkusen vẫn là thử thách không nhỏ với đội bóng Pháp.

Benfica cũng được chờ đợi khi tiếp đón Lech Poznań. Đại diện Bồ Đào Nha đang duy trì thành tích toàn thắng sau ba lượt trận và được đánh giá nhỉnh hơn, đặc biệt khi có lợi thế sân nhà.

Lịch thi đấu Europa League đêm 5/11 và rạng sáng 6/11/2026:

Thời gian (giờ Việt Nam) Trận đấu 6/11 - 00:45 AC Milan - Ferencváros 6/11 - 00:45 Sparta Praha - Bournemouth 6/11 - 00:45 Crystal Palace - Hoffenheim 6/11 - 00:45 Real Sociedad - Lyon 6/11 - 00:45 Anderlecht - Salzburg 6/11 - 00:45 NEC Nijmegen - Omonia 6/11 - 00:45 Levski Sofia - Jagiellonia 6/11 - 00:45 Lillestrøm - Viktoria Plzeň 6/11 - 03:00 AZ Alkmaar - Juventus 6/11 - 03:00 Bayer Leverkusen - Marseille 6/11 - 03:00 Benfica - Lech Poznań 6/11 - 03:00 Celtic - Beşiktaş 6/11 - 03:00 Celta Vigo - Union SG 6/11 - 03:00 Sunderland - Dinamo Zagreb 6/11 - 03:00 Sturm Graz - Celje 6/11 - 03:00 Torreense - Ararat-Armenia 6/11 - 03:00 Hapoel Beer-Sheva - OFI Crete

Lịch thi đấu bóng đá châu Á 5/11: Các đại diện Đông Nam Á ra sân, V.League chuẩn bị vòng 7

Tại châu Á, AFC Champions League Two tiếp tục diễn ra trong chiều tối 5/11 với sáu cuộc đối đầu thuộc khu vực Đông Á.

Đáng chú ý, Lion City Sailors của Singapore tiếp đón Adelaide United lúc 17h. Đại diện Singapore vừa giành chiến thắng 2-0 trên sân đối thủ ở lượt trước, vì vậy có cơ hội duy trì lợi thế trong cuộc đua tại bảng F.

Cùng giờ, Machida Zelvia của Nhật Bản gặp Shanghai Shenhua. Đây là trận đấu mà đội chủ nhà được đánh giá cao hơn nhờ phong độ tích cực và khả năng tổ chức lối chơi.

BG Pathum United của Thái Lan tiếp đón Tai Po lúc 19h15. Sau chiến thắng 3-0 ở lượt đi, đại diện Thái Lan có cơ sở để hướng đến kết quả thuận lợi khi được trở về sân nhà.

Trong khi đó, Svay Rieng của Campuchia gặp Tampines Rovers của Singapore. Hai đội từng tạo ra trận đấu có sáu bàn thắng ở lượt trước, vì vậy cuộc tái đấu cũng hứa hẹn có những tình huống tấn công đáng chú ý.

Lịch thi đấu AFC Champions League Two ngày 5/11/2026:

Giờ Việt Nam Trận đấu 17:00 Machida Zelvia - Shanghai Shenhua 17:00 Lion City Sailors - Adelaide United 17:00 Kitchee - Phnom Penh Crown 19:15 BG Pathum United - Tai Po 19:15 Svay Rieng - Tampines Rovers 19:15 Kuching City - Gangwon FC

Tại bóng đá Việt Nam, ngày 5/11 không có trận đấu thuộc V.League 1 hoặc giải hạng Nhất quốc gia theo lịch thi đấu đã công bố.

Vòng 7 V.League 2026/27 bắt đầu vào ngày 6/11 với hai trận đấu cùng diễn ra lúc 18h. Thành phố Đồng Nai tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân Bình Phước, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thép Xanh Nam Định.

Trong đó, cuộc đối đầu Hà Tĩnh - Nam Định được chờ đợi khi đội bóng thành Nam đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 điểm sau sáu vòng. Hà Tĩnh cũng đang có 11 điểm, vì vậy kết quả trận đấu này có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong cuộc đua nhóm đầu.

Lịch thi đấu V.League ngày 6/11/2026:

Giờ Việt Nam Trận đấu Sân 18:00 TP. Đồng Nai - SHB Đà Nẵng Bình Phước 18:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thép Xanh Nam Định Hà Tĩnh

Nhìn chung, ngày 5/11 mang đến nhiều kết quả bất ngờ cho người hâm mộ bóng đá. Liverpool lần đầu thất bại tại Champions League mùa này, trong khi Real Madrid và Man City chứng tỏ bản lĩnh bằng những chiến thắng nghẹt thở. Đặc biệt, chiến thắng 9-1 của Como trước Lens trở thành điểm nhấn khó quên.

Trong khi đó, Thể Công Viettel tiếp tục gặp khó khăn ở sân chơi châu lục. Đêm nay và rạng sáng mai, AC Milan, Juventus, Benfica cùng các đội bóng tại Europa League sẽ tiếp tục mang đến những cuộc đối đầu đáng chú ý, trước khi V.League trở lại vào ngày 6/11.