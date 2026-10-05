Vòng 3 V-League 2026/27: HAGL đổi sân nhà, tiếp SHB Đà Nẵng tại sân vận động Quy Nhơn

(GLO)- Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2026/27 vừa đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) về việc thay đổi địa điểm tổ chức trận đấu vòng 3 Giải Bóng đá vô địch Quốc gia LPBank 2026/27 giữa CLB HAGL và SHB Đà Nẵng.

Theo lịch thi đấu, cuộc đối đầu giữa CLB HAGL và SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 10-10 trên sân vận động Pleiku. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết tại địa phương hiện đang vào mùa mưa to trên diện rộng, mật độ cơn mưa dày đặc ảnh hưởng đến mặt sân, dẫn đến kết quả thi đấu không được như mong muốn.

Sân Quy Nhơn được chọn làm nơi tổ chức trận HAGL (áo vàng) gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 3 V.League 2026/27. Ảnh: Nguyễn Dũng

Hiện tại, CLB đã nỗ lực chăm sóc sân để phục hồi nhưng chưa bảo đảm chất lượng tốt nhất cho trận đấu. Vì vậy, CLB HAGL đề nghị mượn sân Quy Nhơn làm sân nhà trong cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng.

Sau khi xem xét đề nghị của CLB HAGL, căn cứ Điều lệ Giải và lịch thi đấu đã ban hành, Ban Tổ chức quyết định đồng ý thay đổi địa điểm tổ chức trận đấu. Theo đó, trận HAGL gặp SHB Đà Nẵng vẫn diễn ra lúc 17 giờ ngày 10-10, nhưng được chuyển từ sân vận động Pleiku sang sân vận động Quy Nhơn.

Ban Tổ chức Giải đề nghị Ban Tổ chức trận đấu, CLB HAGL và CLB SHB Đà Nẵng chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý sân Quy Nhơn, triển khai đầy đủ công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự trận đấu, bảo đảm cuộc so tài diễn ra theo đúng kế hoạch.