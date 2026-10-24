Quy Nhơn United bùng nổ với 4 bàn thắng trên sân nhà

(GLO)- Chiều 23-10, trên sân vận động Quy Nhơn, CLB Quy Nhơn United tiếp đón Lâm Đồng trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026 - 2027. Với lợi thế sân nhà, đội bóng đất võ đã có màn trình diễn thăng hoa, giải tỏa áp lực sau những vòng đấu không như mong đợi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Quy Nhơn United chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công nhằm gây sức ép lên khung thành đối phương.

Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 32. Tận dụng cơ hội thuận lợi, Đào Gia Việt dứt điểm chính xác, đưa Quy Nhơn United vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu tự tin hơn, trong khi Lâm Đồng phải tìm cách điều chỉnh lối chơi để tìm kiếm bàn gỡ.

Bàn thắng mở tỷ số của Đào Gia Việt (thứ 2 từ phải sang) tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Quy Nhơn United. Ảnh: Nguyễn Dũng

Bước sang hiệp 2, đội khách đẩy cao đội hình, nỗ lực gia tăng sức ép nhằm đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, khi chưa thể tận dụng các cơ hội tạo ra, Lâm Đồng tiếp tục phải nhận thêm bàn thua.

Phút 63, trong một tình huống phản công nhanh, từ đường kiến tạo của Alexander Amir Adeljakobsen, Trịnh Long Vũ dứt điểm thành công, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Trong trận đấu đầu tiên khoác áo Quy Nhơn United, ngoại binh Adeljakobsen (áo vàng) đã để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi, tạo điều kiện để Trịnh Long Vũ ghi bàn nhân đôi cách biệt. Ảnh: Nguyễn Dũng

Có được lợi thế, Quy Nhơn United tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tận dụng tốt các tình huống cố định. Phút 71, từ pha đá phạt góc, Đinh Thành Luân ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Trước khi trận đấu khép lại, Lê Thành Phong tận dụng khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương để ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0 cho Quy Nhơn United.

Chiến thắng 4-0 trước Lâm Đồng mang lại niềm vui cho các cầu thủ Quy Nhơn United và người hâm mộ trên sân Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Chiến thắng cách biệt trên sân nhà đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ, đồng thời tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Quy Nhơn United sau những vòng đấu chưa đạt như mong đợi.

Với chiến thắng này, Quy Nhơn United có 4 điểm sau 4 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.