Vòng 3 V-League 2026/27: HAGL thắng đậm SHB Đà Nẵng, giành 3 điểm đầu tiên

(GLO)- Chiều 10-10, trên sân vận động Quy Nhơn, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 3 Giải Bóng đá vô địch quốc gia LPBank 2026/27.

Cuộc đối đầu với SHB Đà Nẵng có ý nghĩa quan trọng với HAGL nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Trong hiệp 1, đội bóng phố núi nhập cuộc với quyết tâm lớn, chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức tấn công và gây sức ép lên phần sân đối phương.

Các học trò của HLV Lê Quang Trãi tích cực phối hợp, tìm khoảng trống trước hàng phòng ngự đội khách nhưng chưa thể sớm chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Các cầu thủ HAGL (áo vàng) nỗ lực tranh chấp bóng trong trận đấu trên sân Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 39. Từ tình huống đá phạt của HAGL, bóng chạm tay trung vệ Quế Ngọc Hải của SHB Đà Nẵng trong vòng cấm, giúp đội chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, ngoại binh Luann Augusto đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng, đưa HAGL vượt lên dẫn trước 1-0.

Có lợi thế về tỷ số, HAGL thi đấu tự tin hơn sau giờ nghỉ và tiếp tục gia tăng sức ép. Phút 54, Basilo ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau một pha phối hợp tấn công hiệu quả.

Đến phút 65, Gia Bảo tung đường chuyền thuận lợi để Matheus Lucas thoát xuống dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

HAGL tổ chức tấn công hiệu quả tại Vòng 3 V-League 2026/27. Ảnh: Nguyễn Dũng

Phút 73, HAGL có thêm cơ hội nới rộng cách biệt khi Matheus Lucas đưa bóng vào lưới SHB Đà Nẵng. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Chiến thắng 3-0 mang về 3 điểm quan trọng cho HAGL, giúp đội bóng giải tỏa áp lực sau giai đoạn đầu mùa chưa thuận lợi. Đây cũng là trận đấu HAGL thể hiện nhiều tín hiệu khởi sắc, với khả năng tổ chức tấn công hiệu quả và hàng phòng ngự chắc chắn hơn.

HAGL có chiến thắng đầu tiên sau khi đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với kết quả này, HAGL tạm giữ vị trí thứ 12/14 trên bảng xếp hạng. 3 điểm đầu tiên là tín hiệu tích cực để HAGL lấy lại sự tự tin sau giai đoạn đầu mùa khó khăn, qua đó tạo nền tảng cho hành trình cải thiện thành tích ở chặng đường phía trước.