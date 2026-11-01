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Quy Nhơn United chia điểm với Long An trên sân nhà

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Chiều 1-11, CLB Quy Nhơn United đón tiếp Long An trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 6 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026 - 2027. 

Sau 5 vòng đấu, Long An mới có 2 trận hòa và 3 thất bại, giành 2 điểm, tạm xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng. Vì vậy, cuộc đối đầu với Quy Nhơn United được xem là cơ hội để đội bóng miền Tây cải thiện vị trí, thậm chí vượt qua chính đối thủ nếu giành chiến thắng.

Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội đều thiếu những pha phối hợp sắc nét và không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

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Các cầu thủ Quy Nhơn United (áo cam) nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của Long An. Ảnh: Nguyễn Dũng

Điểm nhấn hiếm hoi xuất hiện ở phút 78, khi Hoàng Uy bên phía Long An nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Mạnh Cường của Quy Nhơn United. Dù được chơi hơn người trong những phút cuối, đội chủ nhà vẫn không thể tận dụng lợi thế để tìm kiếm bàn thắng.

Phút 80, cú dứt điểm của Adel Jakobsen đưa bóng trúng cột dọc, bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhất trận đấu. Cuộc so tài khép lại với tỷ số hòa 0-0.

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Các cầu thủ Quy Nhơn United nỗ lực tổ chức tấn công nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ảnh: Nguyễn Dũng

Sau 6 vòng đấu, Quy Nhơn United có 1 trận thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại, giành 5 điểm, tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng.

Cũng trong chiều cùng ngày, loạt trận còn lại của vòng 6 đã khép lại với một số kết quả đáng chú ý: Bình Minh Sài Gòn bất ngờ đánh bại CLB Hưng Yên với tỷ số 2-1 dù phải thi đấu thiếu người; Khatoco Khánh Hòa vượt qua Huế với tỷ số 2-1; TP. Hồ Chí Minh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Công an Nhân dân, ĐH Văn Hiến đánh bại Thái Nguyên với tỷ số 2-0.

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