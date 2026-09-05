Tiến Linh tỏa sáng, CLB CA TP.HCM lại thắng Hà Nội trận ra quân V-League: Nỗi buồn lớn của HLV Kewell

Hoàng Hên nhạt nhòa

Ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 1, CLB Hà Nội đã tràn lên tấn công. Đội bóng thủ đô tận dụng tốc độ, sự cơ động của những cầu thủ như Vũ Đình Hai, Đỗ Hoàng Hên (biên trái) và Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hai Long (biên phải), liên tục đưa bóng xuống đáy biên. Ý đồ chiến thuật của HLV Harry Kewell là triển khai tối đa những đường căng ngang hoặc tạt bóng vào trong để các tiền đạo băng cắt, ghi bàn.

Hoàng Hên...

... hay Đình Hai rất xông xáo, nhưng không hiệu quả

Tiến Linh dứt điểm tung lưới Văn Chuẩn nhưng không được công nhận bàn thắng

Nhưng anh cũng chỉ chờ 10 phút để được ăn mừng

Tuy nhiên, trong ngày các cầu thủ phòng ngự của CLB CA TP.HCM chơi tập trung. Phương án tấn công của CLB Hà Nội tỏ ra không hiệu quả. Không chỉ vậy, khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn liên tục bị đặt trong tình trạng "báo động" khi đội chủ nhà phản công sắc sảo.

Phút 15, sau đường chuyền của Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Tiến Linh băng xuống, dứt điểm gọn gàng đưa bóng vào lưới. Bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị nhưng cũng là lời "cảnh tỉnh" cho CLB Hà Nội. Đúng 10 phút sau, Tiến Linh có lần thứ 2 làm rung mành lưới CLB Hà Nội sau cú đánh đầu hiểm hóc. Không có lỗi nào xảy ra và bàn thắng mở tỷ số đến với đội CA TP.HCM.

Kịch bản cũ

Đầu hiệp 2, các học trò HLV Arthur Diles nới rộng cách biệt nhờ "đòn" phản công quen thuộc. Sau khi Lê Giang Patrik ôm gọn bóng, bóng được triển khai tốc độ lên trên. Lần này, người lập công là Nguyễn Thái Quốc Cường với cú sút ở sát vòng cấm địa cực kỳ quyết đoán ở phút 50.

Bàn thua thứ 2 khiến CLB Hà Nội chơi tấn công quyết tâm hơn. Phút 65, Andrew Jung đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thủ môn Lê Giang Patrik cũng có pha ra vào thiếu hiệu quả ở tình huống này.

Nhưng chừng đó cũng là tất cả những gì CLB Hà Nội làm được. Phút 83, cách biệt 2 bàn một lần nữa được thiết lập. Jason Cummings tung cú sút xa, bóng chạm người Thành Chung và đổi hướng, khiến thủ môn Văn Chuẩn không kịp phản xạ. HLV Harry Kewell ngồi buồn thẫn thờ trong khu kỹ thuật.

Chung cuộc, CLB CA TP.HCM giành chiến thắng 3-1 để tạm vươn lên đứng nhì bảng V-League. Mùa giải 2025 - 2026, Hà Nội cũng thua CLB CA TP.HCM với tỷ số 1-2 ở trận ra quân.

Theo Đồng Nguyên Khang (TNO)