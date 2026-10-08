Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với CLB Quy Nhơn United

(GLO)- Sáng 8-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Quy Nhơn United nhằm trao đổi về tình hình hoạt động, những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển bóng đá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mùa giải 2025-2026, CLB Bóng đá Quy Nhơn United đạt vị trí top 4/11 tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia, với lực lượng gồm 8 huấn luyện viên và 27 cầu thủ chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao đổi với đại diện CLB bóng đá Quy Nhơn United về định hướng phát triển bóng đá chuyên nghiệp. Ảnh: Bình Dương

Một số nhân sự được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam triệu tập làm nhiệm vụ tại các cấp đội tuyển quốc gia. Đội bóng tổ chức an toàn 11 trận sân nhà tại Sân vận động Quy Nhơn, thu hút bình quân khoảng 4.000 khán giả/trận; đồng thời, triển khai các chương trình bóng đá học đường, giao lưu thể thao và an sinh xã hội, góp phần phát triển phong trào thể thao trong thanh thiếu niên.

Hướng đến mùa giải 2026-2027, Quy Nhơn United dự kiến kinh phí vận hành khoảng 45 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa bảo đảm từ 80-90%, hướng tới giảm dần sự phụ thuộc vào 1 nhà tài trợ và xây dựng mô hình hoạt động ổn định, bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi làm việc, đại diện CLB cũng đề nghị tỉnh quan tâm kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh để mở rộng nguồn lực xã hội hóa, hình thành mạng lưới doanh nghiệp đồng hành lâu dài cùng đội bóng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: Tỉnh xác định CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và CLB bóng đá Quy Nhơn United là 2 CLB trọng điểm trong phát triển bóng đá và thể thao của tỉnh.

Do đó, tỉnh mong muốn các CLB tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội bóng phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao thành tích cao của địa phương.

CLB bóng đá Quy Nhơn United tặng chiếc áo thi đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cho tỉnh. Ảnh: Bình Dương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là về cơ sở vật chất, đào tạo bóng đá trẻ, phát triển bóng đá cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, phát triển các CLB bóng đá chuyên nghiệp cần gắn với phát triển kinh tế thể thao, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, du lịch, thương mại, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương, từng bước xây dựng các CLB trở thành những thương hiệu thể thao tiêu biểu của tỉnh.