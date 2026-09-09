Nhận định Barcelona vs Feyenoord: Barca có nối dài mạch toàn thắng?

(GLO)- Barcelona vs Feyenoord diễn ra lúc 23h45 ngày 9/9 tại Camp Nou. Barca đang có phong độ hủy diệt, nhưng đại diện Hà Lan vẫn đủ sức gây khó.

Barcelona bước vào Champions League với hành trang gần như hoàn hảo: toàn thắng 4 vòng La Liga, ghi 17 bàn và vừa hạ Valencia 5-0.

Feyenoord cũng chưa thua ở Eredivisie, nhưng chuyến làm khách tại Camp Nou sẽ là bài kiểm tra nặng nhất từ đầu mùa cho thầy trò Giovanni van Bronckhorst.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu Barcelona vs Feyenoord

Nội dung Thông tin Trận đấu Barcelona vs Feyenoord Giải đấu UEFA Champions League 2026/27 Vòng đấu Lượt 1 vòng phân hạng Thời gian 23h45 ngày 9/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 18h45 ngày 9/9/2026 Địa điểm Spotify Camp Nou Thành phố Barcelona, Tây Ban Nha Đội chủ nhà Barcelona Đội khách Feyenoord

Link xem trực tiếp Barcelona vs Feyenoord

Trận Barcelona vs Feyenoord được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên TV360+2.

Link xem trực tiếp:

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Khán giả có thể truy cập mục Thể thao - UEFA Champions League trên TV360 trước giờ bóng lăn. Theo lịch phát sóng hiện tại, trận đấu bắt đầu lúc 23h45 ngày 9/9 trên kênh TV360+2.

Nhận định trận đấu Barcelona vs Feyenoord

Barcelona bước vào Champions League mùa này với một thông điệp rất rõ ràng: họ muốn trở lại đỉnh cao châu Âu.

Lamine Yamal vừa công khai coi Champions League là mục tiêu lớn nhất của mùa giải. Điều đó không quá bất ngờ khi Barca đã chờ chiếc cúp danh giá này từ năm 2015 và liên tục tiến gần trong những mùa gần đây nhưng chưa thể chạm tới đích cuối cùng.

Quan trọng hơn, đội bóng của Hansi Flick đang có phong độ đủ để biến tham vọng ấy thành điều đáng tin.

Bốn trận La Liga, bốn chiến thắng, 17 bàn và chỉ 2 lần thủng lưới.

Mới nhất, Barca đánh bại Valencia 5-0 ngay tại Mestalla. Đó là trận đấu mà họ gần như làm chủ mọi thứ từ đầu đến cuối. Lamine Yamal ghi cú đúp, Fermin Lopez vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Raphinha và Pedri cũng cùng lên tiếng.

Hàng công Barca lúc này không chỉ phụ thuộc vào một người.

Raphinha vẫn duy trì khả năng chọn vị trí và dứt điểm. Lamine Yamal có thể tạo khác biệt trong những tình huống một đối một. Fermin liên tục xâm nhập khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đối phương, còn Anthony Gordon đem tới thêm tốc độ ở hành lang trái.

Pedri tiếp tục là người giúp Barca kiểm soát nhịp độ. Sự xuất hiện của Rodri sau mùa hè cũng giúp tuyến giữa có thêm kinh nghiệm và khả năng giữ cân bằng, đặc biệt trong các trận Champions League.

Feyenoord vì thế sẽ phải chịu sức ép lớn.

Nhưng đại diện Hà Lan không đến Camp Nou với tâm thế của một đội bóng đã chấp nhận thất bại.

Giovanni van Bronckhorst trở lại Feyenoord trong mùa hè và giúp đội bóng Rotterdam khởi đầu Eredivisie khá ổn. Sau 5 vòng, Feyenoord bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Họ thắng Sparta Rotterdam 1-0, hòa Go Ahead Eagles 2-2, đánh bại Cambuur 5-2, hòa ADO Den Haag 2-2 rồi thắng NEC Nijmegen 3-1.

13 bàn sau 5 vòng cho thấy Feyenoord có khả năng tấn công đáng kể.

Luciano Valente là một trong những nhân tố đáng chú ý trong cách vận hành mới. Khả năng xử lý bóng và di chuyển giữa các tuyến của tiền vệ này có thể giúp Feyenoord thoát khỏi lớp pressing đầu tiên của Barca.

Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte và Oussama Targhalline cũng đem lại khả năng tranh chấp ở khu trung tuyến.

Ở phía trên, Nacho Ferri có thể đảm nhiệm vai trò trung phong. Reiss Nelson, người vừa trở lại Feyenoord sau nhiều năm, là một phương án giàu tốc độ mà Van Bronckhorst có thể sử dụng trong hiệp 2.

Bài toán của Feyenoord nằm ở khả năng phòng ngự.

Họ đã thủng lưới 7 bàn trong 4 trận gần nhất tại Eredivisie. Việc để Go Ahead Eagles và ADO Den Haag mỗi đội ghi 2 bàn ngay tại De Kuip cho thấy hàng thủ Feyenoord chưa thật sự ổn định.

Đó là tín hiệu đáng lo khi phải đối đầu với Lamine Yamal, Raphinha, Fermin và Gordon.

Feyenoord còn mất nhiều hậu vệ vì chấn thương. Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Gijs Smal và Jordan Bos đều không thể thi đấu. Jakub Moder cũng vắng mặt ở tuyến giữa.

Vì vậy, Van Bronckhorst nhiều khả năng phải chọn cách chơi thực dụng.

Đội khách có thể kéo thấp khối đội hình, ưu tiên bảo vệ trung lộ và hạn chế khoảng trống để Pedri - Fermin phối hợp. Khi đoạt bóng, Feyenoord cần đưa bóng lên phía trên thật nhanh thay vì cố gắng kiểm soát lâu.

Barca sẽ cầm bóng nhiều hơn. Câu hỏi chỉ là họ mất bao lâu để tìm được bàn mở tỷ số.

Nếu Lamine Yamal và Raphinha thắng được các tình huống một đối một ở hai biên, hàng thủ Feyenoord sẽ bị kéo giãn. Khi đó, Fermin và Pedri có nhiều không gian hơn để xâm nhập trung lộ.

Điều Hansi Flick cần lưu ý là Barca không được quá chủ quan.

Feyenoord ghi 5 bàn trên sân Cambuur và 3 bàn khi làm khách NEC. Điều đó cho thấy đội bóng Hà Lan rất nguy hiểm khi trận đấu mở ra.

Nếu Barca để mất bóng trong lúc cả hai hậu vệ biên cùng dâng cao, Feyenoord hoàn toàn có thể tìm được khoảng trống để phản công.

Dù vậy, với phong độ hiện tại và lợi thế Camp Nou, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn rõ rệt.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Feyenoord

Barcelona không có Frenkie de Jong vì chấn thương đầu gối. Roony Bardghji cũng phải nghỉ vì vấn đề tương tự.

Eric Garcia vắng mặt vì án treo giò tại đấu trường châu Âu. Jesse Bisiwu gặp chấn thương nhẹ và khả năng góp mặt chưa chắc chắn.

Hansi Flick vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng. Joan Garcia dự kiến tiếp tục bắt chính, trong khi Kounde, Cubarsi, Christensen và Xavi Espart có thể tạo thành hàng phòng ngự.

Rodri nhiều khả năng đá cạnh Pedri ở trung tâm. Fermin Lopez hoạt động phía trên, hỗ trợ bộ ba tấn công Lamine Yamal, Anthony Gordon và Raphinha.

Feyenoord chịu thiệt hại đáng kể ở hàng thủ.

Thomas Beelen nghỉ dài hạn vì gãy chân. Bart Nieuwkoop chưa thể trở lại, Gijs Smal chấn thương mắt cá, trong khi Jordan Bos cũng đang điều trị chấn thương đầu gối.

Jakub Moder tiếp tục vắng mặt vì vấn đề đầu gối.

HLV Giovanni van Bronckhorst vì vậy nhiều khả năng sử dụng Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe và Mika Mármol ở hàng thủ.

Reiss Nelson mới trở lại Feyenoord và có thể chưa được xếp đá chính ngay. Anh là phương án đáng chú ý từ ghế dự bị nếu đội khách cần tăng tốc độ trong hiệp 2.

Kết quả 5 trận gần nhất của Barcelona

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 6/9/2026 Valencia vs Barcelona 0-5 La Liga 31/8/2026 Barcelona vs Rayo Vallecano 5-2 La Liga 27/8/2026 Barcelona vs Athletic Bilbao 2-0 La Liga 23/8/2026 Elche vs Barcelona 0-5 La Liga 19/8/2026 Barcelona vs Al Ahly 2-1 Joan Gamper

Barcelona toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Đáng chú ý hơn, đội bóng của Hansi Flick thắng cả 4 vòng La Liga, ghi 17 bàn. Riêng hai trận gặp Valencia và Elche, Barca cùng thắng với tỷ số 5-0.

Kết quả 5 trận gần nhất của Feyenoord

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 5/9/2026 NEC Nijmegen vs Feyenoord 1-3 Eredivisie 30/8/2026 Feyenoord vs ADO Den Haag 2-2 Eredivisie 23/8/2026 Cambuur vs Feyenoord 2-5 Eredivisie 16/8/2026 Feyenoord vs Go Ahead Eagles 2-2 Eredivisie 9/8/2026 Sparta Rotterdam vs Feyenoord 0-1 Eredivisie

Feyenoord cũng bất bại 5 trận đầu mùa, thắng 3 và hòa 2.

Đại diện Hà Lan ghi 13 bàn, nhưng để thủng lưới 7 lần. Hàng công đủ khả năng tạo sức ép, song khả năng phòng ngự vẫn là dấu hỏi lớn trước Barcelona.

Kết quả đối đầu Barcelona vs Feyenoord gần nhất

Barcelona và Feyenoord mới gặp nhau 2 lần trong lịch sử cúp châu Âu.

Hai trận đều diễn ra ở vòng 2 European Cup 1974/75.

Trận đấu Tỷ số Giải Feyenoord vs Barcelona 0-0 European Cup 1974/75 Barcelona vs Feyenoord 3-0 European Cup 1974/75

Sau trận hòa 0-0 tại Rotterdam, Barcelona thắng Feyenoord 3-0 ở lượt về tại Camp Nou để giành quyền đi tiếp.

Hơn nửa thế kỷ sau, hai đội mới lại chạm trán ở đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Đội hình xuất phát Barcelona vs Feyenoord dự kiến

Barcelona dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Andreas Christensen, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon; Raphinha.

Feyenoord dự kiến đá sơ đồ 4-3-3:

Tjark Ernst; Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol; Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël, Oussama Targhalline; Luciano Valente, Nacho Ferri, Gaoussou Diarra.

Reiss Nelson là phương án đáng chú ý trên ghế dự bị của Feyenoord, trong khi Barca vẫn có thể tung Karim Adeyemi hoặc những cầu thủ tấn công giàu tốc độ khác vào sân khi cần thay đổi nhịp trận.

Dự đoán tỷ số Barcelona vs Feyenoord

Feyenoord có phong độ tốt và đủ khả năng khiến Barcelona phải cảnh giác trong những pha chuyển trạng thái.

Tuy nhiên, việc mất nhiều hậu vệ đúng thời điểm gặp một Barca đã ghi 17 bàn sau 4 vòng La Liga là bất lợi quá lớn.

Sự khác biệt có thể đến từ hai biên, nơi Lamine Yamal và Anthony Gordon liên tục tạo ra các tình huống một đối một. Nếu Barca ghi bàn sớm, trận đấu có khả năng mở ra rất nhanh.