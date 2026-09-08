Real Madrid vs Inter 2h ngày 9/9: Link xem trực tiếp, nhận định dự đoán

(GLO)-Real Madrid vs Inter diễn ra lúc 02h00 ngày 9/9 tại Bernabéu. Chủ nhà mất nhiều tiền vệ, trong khi Inter toàn thắng và có hàng công đang vào phom.

Champions League 2026/27 mở màn bằng một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất: Real Madrid tiếp Inter tại Bernabéu.

José Mourinho gặp lại đội bóng từng cùng ông vô địch châu Âu năm 2010, nhưng cảm xúc sẽ phải nhường chỗ cho bài toán chuyên môn khi Real khủng hoảng nhân sự tuyến giữa, còn Inter hành quân tới Madrid với 3 chiến thắng liên tiếp tại Serie A.

Hình minh họa AI.

Thời gian, địa điểm thi đấu Real Madrid vs Inter

Nội dung Thông tin Trận đấu Real Madrid vs Inter Milan Giải đấu UEFA Champions League 2026/27 Vòng đấu Lượt 1 vòng phân hạng Thời gian 02h00 ngày 9/9/2026, giờ Việt Nam Giờ địa phương 21h00 ngày 8/9/2026 Địa điểm Santiago Bernabéu Thành phố Madrid, Tây Ban Nha Đội chủ nhà Real Madrid Đội khách Inter Milan

Link xem trực tiếp Real Madrid vs Inter

Trận Real Madrid vs Inter được phát sóng trực tiếp tại Việt Nam trên TV360, nền tảng sở hữu quyền phát trực tiếp Champions League 2026/27.

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Nhận định trận đấu Real Madrid vs Inter

Real Madrid bước vào Champions League với một nghịch lý khá thú vị.

Họ thắng 3 trong 4 trận đầu La Liga, ghi 10 bàn, nhưng trận đấu gần nhất lại kết thúc bằng thất bại 0-1 trước Real Betis. Đội bóng của Mourinho không chơi tệ ở trận đó, tạo được nhiều cơ hội và ba lần đưa bóng trúng khung gỗ, nhưng sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối khiến Real lần đầu mất điểm.

Vấn đề lớn hơn với Real lúc này lại nằm ở nhân sự.

Eduardo Camavinga, Arda Güler và Bernardo Silva đều bị treo giò từ mùa trước. Aurelien Tchouameni gặp vấn đề cơ và khó có khả năng đá chính. Điều đó khiến tuyến giữa vốn rất mạnh của Real thiếu hàng loạt lựa chọn quen thuộc.

Federico Valverde gần như chắc chắn phải gánh phần lớn công việc ở trung tâm. Jude Bellingham có thể được kéo xuống đá thấp hơn thay vì hoạt động sát vòng cấm như thường lệ.

Đây chính là khu vực Inter có thể khai thác.

Đội bóng Italy đang có khởi đầu hoàn hảo ở Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp. Sau khi thắng Monza 4-1 và Cagliari 1-0, Inter tiếp tục đánh bại Napoli 3-2 trong một trận đấu rất giàu cảm xúc.

Lautaro Martinez lập cú đúp, Marcus Thuram ghi bàn và Inter cho thấy sức tấn công đáng kể dù không phải lúc nào cũng kiểm soát thế trận.

Nicolò Barella và Hakan Calhanoglu vẫn là hai mắt xích quan trọng nhất ở tuyến giữa. Inter có thể không cầm bóng nhiều hơn Real, nhưng khả năng thoát pressing và đưa bóng nhanh cho Lautaro - Thuram đủ để gây khó cho hàng thủ chủ nhà.

Real cũng đang mất nhiều người ở tuyến phòng ngự.

Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo và Raul Asencio chắc chắn vắng mặt. Tchouameni vẫn cần kiểm tra thêm. Endrick chỉ vừa trở lại tập luyện và Mourinho cho biết tiền đạo Brazil chưa đủ thể trạng để chơi nhiều phút.

Điểm sáng của Real nằm ở hàng công.

Kylian Mbappé đã khởi đầu mùa giải rất tốt, trong đó có hat-trick trước Real Sociedad. Vinicius Junior tiếp tục đem lại khả năng đột phá bên trái, còn Brahim Diaz là phương án phù hợp ở vị trí số 10 trong bối cảnh Güler và Bernardo vắng mặt.

Nếu Real đưa được bóng tới Mbappé và Vinicius đủ nhanh, hàng thủ 3 người của Inter sẽ chịu áp lực lớn.

Federico Dimarco không thể thi đấu vì chấn thương đầu gối. Đây là tổn thất đáng kể với Inter bởi Dimarco không chỉ phòng ngự mà còn là nguồn cung cấp những đường tạt và tình huống cố định chất lượng.

Carlos Augusto nhiều khả năng thay thế anh ở hành lang trái.

Djed Spence cũng chưa hoàn toàn bình phục, vì vậy Inter sẽ không có lực lượng tối ưu ở hai biên. HLV Cristian Chivu có thể ưu tiên sự chắc chắn, sử dụng Akanji, Bisseck và Bastoni trong bộ ba trung vệ.

Một điểm đáng chú ý là lịch sử đang nghiêng mạnh về Real Madrid.

Đội bóng Tây Ban Nha đã thắng 4 trận liên tiếp trước Inter. Ba trận gần nhất, Inter thậm chí không ghi được bàn.

Tại Bernabéu, lợi thế còn rõ hơn. Real đã thắng 7 trận sân nhà liên tiếp trước Inter và từng 8 lần thắng trong 9 lần tiếp Nerazzurri tại Madrid.

Nhưng trận đấu lần này có thể khác.

Real không có tuyến giữa mạnh nhất, trong khi Inter đang đạt phong độ rất cao. Nếu Barella và Calhanoglu giành được quyền kiểm soát khu vực trung tâm, Inter hoàn toàn có thể khiến Real phải chơi một trận đôi công thay vì áp đặt thế trận.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ Inter mùa này chưa thật sự chắc như các phiên bản trước. Napoli đã ghi 2 bàn tại Giuseppe Meazza và tạo ra nhiều khoảng trống. Với Mbappé, Vinicius và Bellingham, Real có đủ cá nhân để khai thác vấn đề đó.

Đây vì thế là trận đấu có khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Inter

Real Madrid chắc chắn thiếu Eduardo Camavinga, Arda Güler và Bernardo Silva vì án treo giò.

Eder Militao, Ferland Mendy, Rodrygo và Raul Asencio đang trong quá trình hồi phục chấn thương và không thể góp mặt.

Aurelien Tchouameni đã trở lại tập luyện nhưng khả năng đá chính không cao. Endrick cũng tập cùng đội nhưng chỉ có thể thi đấu một khoảng thời gian ngắn.

Marc Cucurella đã trở lại tập luyện và có khả năng đá chính bên trái hàng thủ.

Inter thiếu Federico Dimarco vì vấn đề đầu gối. Đội bóng Italy quyết định không mạo hiểm với hậu vệ này dù anh đã trở lại tập luyện.

Djed Spence chưa đạt 100% thể trạng và nhiều khả năng tiếp tục ngồi ngoài.

Ở tuyến giữa, Curtis Jones đang cạnh tranh mạnh với Petar Sucic sau màn trình diễn tốt trước Napoli. Hakan Calhanoglu cũng có khả năng trở lại đội hình chính.

Marcus Thuram nhiều khả năng đá cặp cùng Lautaro Martinez trên hàng công.

Kết quả 5 trận gần nhất của Real Madrid

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 4/9/2026 Real Betis vs Real Madrid 1-0 La Liga 30/8/2026 Real Madrid vs Málaga 4-0 La Liga 26/8/2026 Real Madrid vs Real Sociedad 4-1 La Liga 22/8/2026 Espanyol vs Real Madrid 1-2 La Liga 16/8/2026 Schalke 04 vs Real Madrid 0-3 Giao hữu

Real Madrid thắng 4 và thua 1 trong 5 trận gần nhất.

Đội bóng của Mourinho ghi 13 bàn trong chuỗi này. Tuy nhiên, thất bại trước Betis cho thấy Real vẫn có thể gặp khó khi đối thủ phòng ngự có tổ chức và tận dụng tốt thời cơ.

Kết quả 5 trận gần nhất của Inter

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 5/9/2026 Inter vs Napoli 3-2 Serie A 30/8/2026 Cagliari vs Inter 0-1 Serie A 22/8/2026 Inter vs Monza 4-1 Serie A 17/8/2026 Inter vs Real Betis 1-0 Giao hữu 10/8/2026 Juventus vs Inter 1-2 Giao hữu

Inter toàn thắng 5 trận gần nhất, ghi 11 bàn và thủng lưới 4 lần.

Đáng chú ý, Nerazzurri giành trọn 9 điểm sau 3 vòng Serie A, trong đó Lautaro Martinez tiếp tục là nguồn bàn thắng chủ lực.

Kết quả đối đầu Real Madrid vs Inter gần nhất

Ngày Trận đấu Tỷ số Giải 7/12/2021 Real Madrid vs Inter 2-0 Champions League 15/9/2021 Inter vs Real Madrid 0-1 Champions League 25/11/2020 Inter vs Real Madrid 0-2 Champions League 3/11/2020 Real Madrid vs Inter 3-2 Champions League

Real Madrid thắng cả 4 lần đối đầu gần nhất.

Đáng chú ý hơn, Inter không ghi bàn ở 3 trận gần nhất gặp đội bóng Tây Ban Nha.

Nếu tính toàn bộ lịch sử tại Champions League, Real cũng nhỉnh hơn về số chiến thắng và đặc biệt áp đảo khi hai đội gặp nhau tại Madrid.

Đội hình xuất phát Real Madrid vs Inter dự kiến

Real Madrid dự kiến đá sơ đồ 4-2-3-1:

Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Jude Bellingham; Yan Diomande, Brahim Diaz, Vinicius Junior; Kylian Mbappé.

Inter dự kiến đá sơ đồ 3-5-2:

Josep Martinez; Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Curtis Jones, Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Marcus Thuram.

Nếu Mourinho muốn tăng khả năng kiểm soát tuyến giữa, Bellingham có thể đá thấp hơn cạnh Valverde, trong khi Brahim hoạt động tự do phía sau Mbappé.

Inter cũng có lựa chọn sử dụng Petar Sucic thay Curtis Jones nếu Chivu muốn tăng sự cân bằng.

Dự đoán tỷ số Real Madrid vs Inter

Real Madrid có lợi thế Bernabéu, sở hữu Mbappé và Vinicius, đồng thời có thành tích đối đầu rất tốt trước Inter.

Tuy nhiên, việc thiếu Camavinga, Güler, Bernardo Silva và nhiều khả năng Tchouameni khiến tuyến giữa đội chủ nhà suy yếu đáng kể.

Inter lại bước vào trận đấu với phong độ hoàn hảo, hàng công Lautaro - Thuram đang vào phom và tuyến giữa đủ chất lượng để gây áp lực.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn là khá cao.