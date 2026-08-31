Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/8: Arsenal, Barcelona ra sân

(GLO)- Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/8/2026 nổi bật với MU thắng đậm Ipswich, Real Madrid toàn thắng, trong khi Arsenal và Barcelona cùng ra sân rạng sáng 1/9.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/8/2026 đáng chú ý với chiến thắng tưng bừng của MU, Chelsea và Real Madrid, trong khi Công an Hà Nội đoạt Siêu cúp Quốc gia. Đêm nay và rạng sáng 1/9, Arsenal làm khách Aston Villa, Barcelona tiếp Rayo Vallecano, còn Roma và Atalanta cùng ra sân tại Serie A.

Hình minh họa AI.

Các mốc giờ trong bài được quy đổi theo giờ Việt Nam, cập nhật sáng 31/8/2026.

Kết quả bóng đá đáng chú ý tối 30 và rạng sáng 31/8

Giải đấu Trận đấu Kết quả Siêu cúp Quốc gia Công an Hà Nội - Công an TP.HCM 5-0 Premier League Chelsea - Brighton 4-3 Premier League Leeds United - Brentford 1-1 Premier League Sunderland - Fulham 1-0 Premier League Manchester United - Ipswich Town 5-2 La Liga Real Madrid - Málaga 4-0 Serie A Napoli - Como 1-2 Serie A Cagliari - Inter Milan 0-1 Serie A Lazio - Genoa 1-0 Ligue 1 Monaco - Marseille 2-0 Bundesliga Freiburg - Werder Bremen 4-1 Bundesliga Augsburg - Schalke 04 3-0

Chelsea thắng Brighton 4-3 sau trận cầu giàu bàn thắng tại Stamford Bridge. MU cũng tìm được chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này khi đè bẹp Ipswich 5-2, với Bruno Fernandes lập hat-trick.

Real Madrid tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại La Liga bằng chiến thắng 4-0 trước Málaga. Jude Bellingham mở tỷ số, Kylian Mbappé tiếp tục lập công trước khi Arda Güler khép lại trận đấu.

Tại Serie A, Inter Milan thắng Cagliari 1-0 và duy trì sáu điểm tuyệt đối sau hai vòng. Bất ngờ xảy ra ở Naples khi Napoli thua Como 1-2 ngay trên sân nhà. Lazio cũng thắng Genoa 1-0.

Công an Hà Nội thắng 5-0, giành Siêu cúp Quốc gia

Bóng đá Việt Nam có trận đấu đáng chú ý nhất cuối tuần khi Công an Hà Nội đánh bại Công an TP.HCM 5-0 tại Hàng Đẫy.

Alan mở tỷ số ở phút 8 rồi hoàn tất cú đúp ở phút 27. Perea nâng tỷ số lên 3-0 trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn thứ tư trước khi Putros ấn định chiến thắng 5-0.

Tỷ số phản ánh khá rõ chênh lệch trong cách hai đội nhập cuộc.

Công an Hà Nội pressing mạnh và đưa bóng ra hai biên rất nhanh, liên tục khiến hàng thủ đối phương phải chống đỡ. Công an TP.HCM gần như không có thời gian để triển khai thế trận như kế hoạch.

Điểm đáng chú ý khác là chiều sâu đội hình của nhà vô địch V.League. Đình Bắc vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn ghi bàn, cho thấy HLV Alexandre Polking có nhiều phương án trong bối cảnh đội bóng phải thi đấu trên nhiều mặt trận.

Chiến thắng 5-0 cũng gửi đi lời cảnh báo rất sớm tới các đối thủ trước khi V.League 2026/27 khởi tranh ngày 4/9.

Bruno Fernandes lập hat-trick, MU thắng trận đầu tiên

Sau thất bại 0-2 trước Hull City ở vòng khai màn, Manchester United chịu khá nhiều sức ép khi tiếp Ipswich tại Old Trafford.

Mọi thứ thậm chí diễn biến không thuận lợi khi Ipswich mở tỷ số. Nhưng Bruno Fernandes trở thành nhân vật quyết định.

Đội trưởng MU ghi ba bàn, trong đó có một quả phạt đền, đồng thời kiến tạo để Bryan Mbeumo ghi bàn thứ năm. MU thắng chung cuộc 5-2 và có ba điểm đầu tiên của mùa giải.

Điều đáng chú ý không chỉ là hat-trick.

Fernandes đã chuyển vai trò từ một cầu thủ chủ yếu kiến tạo sang người trực tiếp xâm nhập khu vực nguy hiểm và kết thúc tình huống. Khả năng di chuyển tự do giữa các tuyến giúp MU có thêm người trong vòng cấm mà không phải thay đổi cấu trúc tấn công quá nhiều.

Marcus Rashford cũng có lần đá chính đầu tiên cho MU sau hơn 600 ngày.

Với Michael Carrick, chiến thắng này giúp giảm đáng kể áp lực trước quãng nghỉ tiếp theo của mùa giải.

Chelsea thắng 4-3 nhưng hàng thủ vẫn để lại dấu hỏi

Chelsea đang tạo ra một khởi đầu khá thú vị dưới thời Xabi Alonso.

Đội chủ sân Stamford Bridge dẫn Brighton 3-0 chỉ sau 32 phút nhờ Romeo Lavia, Pedro Neto và João Pedro. Cole Palmer sau đó ghi bàn thứ tư.

Tuy nhiên, Chelsea lại để Brighton ghi ba bàn và phải trải qua những phút cuối khá căng thẳng trước khi bảo vệ chiến thắng 4-3.

Hàng công của Chelsea đang có tốc độ và khả năng phối hợp tốt hơn đáng kể. Morgan Rogers, Palmer và João Pedro có thể liên tục đổi vị trí, khiến đối thủ khó duy trì cấu trúc phòng ngự.

Nhưng chiều ngược lại vẫn đáng lo.

Chelsea đã trải qua 18 trận Premier League liên tiếp không giữ sạch lưới. Việc dẫn 3-0 rồi để đối thủ trở lại trận đấu cho thấy Xabi Alonso còn nhiều việc phải làm với hệ thống phòng ngự.

Real Madrid thắng 4-0, giữ thành tích tuyệt đối

Real Madrid đang có khởi đầu rất mạnh dưới thời José Mourinho.

Chiến thắng 4-0 trước Málaga giúp đội bóng Hoàng gia đạt chín điểm sau ba trận. Jude Bellingham mở tỷ số bằng một pha đột phá cá nhân, trước khi một bàn phản lưới cùng pha lập công của Mbappé giúp Real dẫn 3-0 chỉ sau 30 phút.

Arda Güler ghi bàn còn lại trong thời gian bù giờ.

Điều Mourinho có thể hài lòng là Real không phụ thuộc vào một nguồn bàn thắng duy nhất.

Mbappé tiếp tục ghi bàn nhưng Bellingham, Vinícius và Güler đều đang tham gia trực tiếp vào quá trình tạo cơ hội.

Ba chiến thắng liên tiếp cũng giúp Real tạo áp lực lên Barcelona trước trận đấu muộn của nhà đương kim vô địch La Liga.

Napoli thua Como, Inter tiếp tục toàn thắng

Bất ngờ lớn của Serie A đến từ sân Diego Armando Maradona.

Napoli để Como thắng 2-1 dù được chơi trên sân nhà. Martin Baturina mở tỷ số cho Como, Rasmus Højlund gỡ hòa nhưng Tasos Douvikas tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Napoli để ghi bàn quyết định.

Como đang cho thấy vị trí thứ tư mùa trước không phải hiện tượng nhất thời. Đội bóng của Cesc Fàbregas chơi tự tin, sẵn sàng pressing và triển khai bóng ngay trước những đối thủ mạnh.

Trong khi đó, Inter thắng Cagliari 1-0 nhờ bàn của Hakan Çalhanoğlu từ phút 9.

Inter có sáu điểm sau hai vòng, cùng nhóm dẫn đầu Serie A với Juventus, Milan và Lazio.

Monaco thắng Marseille, vươn lên dẫn đầu Ligue 1

Monaco đánh bại Marseille 2-0 nhờ cú đúp của Paris Brunner.

Tiền đạo trẻ người Đức mở tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút 13 rồi ghi bàn thứ hai ở phút 54 sau một pha bứt tốc vượt hàng thủ Marseille.

Monaco trở thành đội duy nhất toàn thắng sau hai vòng Ligue 1 và vươn lên đầu bảng với sáu điểm.

PSG lại đang ở tình thế khá khác thường. Nhà đương kim vô địch mới có hai điểm sau hai trận hòa và hiện đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 31/8/2026

Lịch ngày 31/8 không quá dày, nhưng bốn trận cuối ngày đều có những đội bóng được độc giả Việt Nam quan tâm.

Giờ Việt Nam Trận đấu Giải đấu 23h30 Lecce - Roma Serie A 1h45, 1/9 Atalanta - Bologna Serie A 2h00, 1/9 Aston Villa - Arsenal Premier League 2h30, 1/9 Barcelona - Rayo Vallecano La Liga

Roma xác nhận trận làm khách Lecce bắt đầu lúc 18h30 giờ Italy ngày 31/8, tương ứng 23h30 giờ Việt Nam. Atalanta - Bologna diễn ra ở khung 20h45 giờ Italy.

Arsenal làm khách Aston Villa lúc 20h00 giờ Anh, tương ứng 2h00 sáng 1/9 tại Việt Nam. Barcelona - Rayo Vallecano bắt đầu lúc 21h30 giờ Tây Ban Nha, tương ứng 2h30.

Aston Villa - Arsenal: Tâm điểm Premier League

Trận đáng xem nhất rạng sáng 1/9 là Aston Villa - Arsenal tại Villa Park.

Arsenal bước vào mùa giải với tư cách nhà đương kim vô địch và đã thắng Coventry City 3-0 trong trận đầu tiên. Aston Villa lại có khởi đầu không thuận lợi khi thua Brighton 0-4.

Tuy nhiên, đây khó là trận đấu đơn giản cho Arsenal.

Villa Park từng mang lại nhiều khó khăn cho đội bóng London. Chính Pau Torres trước trận cũng nhắc lại chiến thắng của Villa trước Arsenal tại sân đấu này ở mùa trước như một nguồn động lực.

Arsenal có lợi thế về trạng thái thi đấu

Đội bóng của Mikel Arteta bước vào trận với sự tự tin cao hơn.

Arsenal không chỉ thắng trận mở màn mà còn giữ sạch lưới, trong khi Villa phải tìm cách phản ứng sau thất bại nặng nề.

Một câu chuyện đáng chú ý khác là Ezri Konsa vừa chuyển từ Aston Villa sang Arsenal. Trung vệ tuyển Anh vì vậy có thể trở lại Villa Park trong màu áo đối thủ cũ.

Villa nhiều khả năng phải tránh chơi quá cởi mở.

Nếu đội chủ nhà dâng hàng phòng ngự cao, khả năng di chuyển của các cầu thủ tấn công Arsenal có thể tạo ra rất nhiều khoảng trống.

Ngược lại, Arsenal cũng cần cảnh giác với khả năng chuyển trạng thái nhanh của Villa khi được chơi trước khán giả nhà.

Dự đoán: Aston Villa 1-2 Arsenal.

Barcelona - Rayo Vallecano: Barça không được phép hụt bước

Barcelona tiếp Rayo Vallecano lúc 2h30 sáng 1/9 tại Spotify Camp Nou.

La Liga xác nhận đây là trận cuối cùng của vòng 3.

Real Madrid đã giành chín điểm tuyệt đối sau ba vòng, vì vậy Barcelona chịu áp lực phải thắng để duy trì cuộc đua ở nhóm đầu.

Rayo lại là đối thủ không nên xem thường.

Trong những mùa gần đây, đội bóng Madrid thường gây khó khăn cho Barcelona nhờ pressing và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Barça có lợi thế sân nhà và chất lượng hàng công vượt trội, nhưng điều quan trọng là tránh để trận đấu duy trì tỷ số 0-0 quá lâu.

Khi đó, Rayo có thể càng tự tin phòng ngự thấp và chờ các tình huống phản công.

Barcelona đã có quá trình chuẩn bị riêng cho trận đấu từ cuối tuần. CLB xác nhận đội một trở lại tập luyện hướng hoàn toàn tới cuộc tiếp đón Rayo.

Dự đoán: Barcelona 3-1 Rayo Vallecano.

Lecce - Roma: Roma hướng tới chiến thắng thứ hai

Roma làm khách Lecce lúc 23h30.

Đội bóng thủ đô Italy có khởi đầu rất ấn tượng khi thắng Fiorentina 4-0. Donyell Malen lập hat-trick trong một trận đấu mà Paulo Dybala đóng vai trò kiến tạo nổi bật.

Roma cũng có thành tích đối đầu khá tốt trước Lecce, nhưng sân Via del Mare không phải nơi dễ chơi.

Lecce có thể chủ động lùi sâu, thu hẹp khoảng trống trung lộ và buộc Roma phải đưa bóng ra hai cánh.

Roma đang sở hữu chất lượng tấn công tốt hơn, vì vậy bàn mở tỷ số sẽ là yếu tố rất quan trọng.

Nếu Dybala có đủ không gian giữa tuyến tiền vệ và hàng hậu vệ Lecce, đội khách có cơ sở tạo ra nhiều cơ hội.

Lịch chính thức của Roma xác nhận đây là trận thứ hai của đội tại Serie A mùa 2026/27.

Dự đoán: Lecce 0-2 Roma.

Atalanta - Bologna: Bài kiểm tra khó cho đội bóng của Sarri

Atalanta tiếp Bologna lúc 1h45 sáng 1/9.

Atalanta đã thắng Sassuolo 2-1 ở vòng đầu và vừa giành quyền dự vòng phân hạng Conference League sau khi vượt Hapoel Tel-Aviv.

Lịch thi đấu dày có thể là yếu tố đáng chú ý.

Atalanta vừa phải chơi cúp châu Âu giữa tuần nên khả năng Maurizio Sarri xoay vòng một số vị trí là khá cao.

Bologna lại vừa thua Lazio 0-1 và cần điểm để tránh khởi đầu mùa giải bằng hai thất bại liên tiếp.

Atalanta vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sân nhà, nhưng nếu thể lực giảm trong hiệp hai, Bologna có thể tạo ra cơ hội.

Dự đoán: Atalanta 2-1 Bologna.

Bóng đá Việt Nam hôm nay 31/8: Chờ V.League khởi tranh

Ngày 31/8 không có trận đấu tại các giải chuyên nghiệp Việt Nam.

Mùa bóng mới đã chính thức mở màn bằng Siêu cúp Quốc gia ngày 30/8, nơi Công an Hà Nội thắng Công an TP.HCM 5-0.

LPBank V.League 1 2026/27 sẽ khởi tranh ngày 4/9 với 14 CLB. Trận đầu tiên là Trường Tươi Đồng Nai - Thể Công Viettel, trước khi các cặp còn lại diễn ra ngày 5 và 6/9.

Sau chức vô địch ASEAN Cup của tuyển Việt Nam và Siêu cúp Quốc gia, sự chú ý của bóng đá trong nước vì vậy sẽ chuyển nhanh sang vòng 1 V.League.

Tâm điểm bóng đá hôm nay 31/8

Nếu chỉ chọn những trận đáng theo dõi nhất, rạng sáng 1/9 có hai cặp đấu nổi bật.

Aston Villa - Arsenal lúc 2h00 mang ý nghĩa quan trọng với nhà đương kim vô địch Premier League. Arsenal cần ba điểm để tiếp tục màn khởi đầu thuận lợi, trong khi Aston Villa muốn phản ứng sau trận ra quân thất vọng.

Chỉ 30 phút sau, Barcelona tiếp Rayo Vallecano. Real Madrid đã có chín điểm nên Barça không muốn bị đối thủ lớn tạo khoảng cách ngay từ những vòng đầu.

Trước đó, người hâm mộ Serie A có thể theo dõi Lecce - Roma lúc 23h30 và Atalanta - Bologna lúc 1h45.