Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/9/2026: Arsenal đại chiến Chelsea

(GLO)- Lịch bóng đá hôm nay 6/9/2026: U20 Việt Nam gặp Iran, Arsenal đại chiến Chelsea, MU làm khách Everton và 3 trận cuối vòng 1 V.League cùng nhiều trận đáng chú ý ở châu Âu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/9/2026 mang đến hàng loạt cuộc đối đầu đáng chú ý, từ trận U20 Việt Nam gặp U20 Iran, ba trận cuối vòng mở màn V.League đến các màn so tài Everton - MU, Arsenal - Chelsea, Valencia - Barcelona và Juventus - AC Milan. Trước đó, Man City tiếp tục toàn thắng, Inter Milan tạo màn ngược dòng giàu cảm xúc còn Bayern Munich bất ngờ bị Schalke cầm hòa.

Hình minh họa AI.

Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 6/9/2026

Ngày thi đấu 6/9 mở ra với nhiều dư âm đáng chú ý từ sân cỏ trong nước và châu Âu. Tại V.League, ba ứng viên gồm Công an TP.HCM, Ninh Bình và Công an Hà Nội đều khởi đầu bằng chiến thắng. Ở Ngoại hạng Anh, Man City giữ mạch toàn thắng nhưng phải rất vất vả mới vượt qua Coventry.

Tâm điểm trong ngày của khán giả Việt Nam là trận U20 Iran gặp U20 Việt Nam lúc 19h00. Cùng thời điểm, V.League hoàn tất vòng khai mạc trước khi người hâm mộ hướng sự chú ý đến Everton - MU và derby London giữa Arsenal với Chelsea.

Kết quả bóng đá đáng chú ý

Kết quả V.League

Công an TP.HCM 3-1 Hà Nội FC

Hải Phòng 1-4 Ninh Bình

Công an Hà Nội 2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Trường Tươi Đồng Nai 0-2 Thể Công - Viettel

Ninh Bình tạo ra kết quả ấn tượng nhất khi thắng Hải Phòng 4-1 ngay tại Lạch Tray. Công an TP.HCM cũng phát đi tín hiệu tích cực bằng chiến thắng trước Hà Nội FC, trong khi nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội hoàn thành mục tiêu ba điểm tương đối gọn gàng.

Kết quả Ngoại hạng Anh

Newcastle 2-2 Bournemouth; Man City 1-0 Coventry; Brentford 1-1 Sunderland; Brighton 1-1 Leeds; Fulham 2-3 Crystal Palace; Nottingham Forest 0-0 Tottenham; Hull City 0-0 Aston Villa.

Man City duy trì thành tích toàn thắng nhờ bàn duy nhất của Erling Haaland. Đây là trận đấu đội chủ sân Etihad kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa tạo được sự áp đảo tương xứng, thậm chí còn phải chịu sức ép trong những phút cuối.

Tottenham tiếp tục để lại cảm giác nặng nề khi không có cú sút trúng đích trước Nottingham Forest. Trái lại, Crystal Palace thể hiện tinh thần đáng khen khi hai lần bị Fulham dẫn bàn nhưng vẫn thắng ngược 3-2.

Kết quả các giải châu Âu

Serie A: Fiorentina 1-2 Torino; Inter Milan 3-2 Napoli; Roma 2-1 Atalanta.

Bundesliga: Hoffenheim 2-3 Dortmund; Leverkusen 4-0 Union Berlin; Werder Bremen 3-1 RB Leipzig; Schalke 0-0 Bayern Munich.

La Liga: Athletic Bilbao 3-0 Atletico Madrid; Villarreal 2-3 Deportivo.

Inter tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất cuối tuần. Bị Napoli dẫn 2-0, đội bóng thành Milan ghi liền ba bàn để thắng 3-2, với bàn quyết định xuất hiện ở thời gian bù giờ. Roma cũng giành ba điểm theo kịch bản nghẹt thở khi ghi hai bàn từ phút 89 để đánh bại Atalanta.

Tại Đức, Bayern kiểm soát phần lớn thời lượng nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ Schalke. Dortmund cũng bị dẫn hai bàn trước khi vùng lên thắng 3-2, cho thấy sức tấn công mạnh nhưng hệ thống phòng ngự vẫn còn những khoảng trống đáng lo.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam ngày 6/9

Vòng loại U20 châu Á 2027

16h00: U20 CHDCND Triều Tiên - U20 Palestine

19h00: U20 Iran - U20 Việt Nam, trực tiếp TV360

U20 Việt Nam bước vào lượt cuối với 0 điểm sau hai thất bại trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Cơ hội đi tiếp chỉ còn trên lý thuyết, khi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải thắng U20 Iran và chờ kết quả thuận lợi ở trận đấu trước đó.

U20 Iran nhỉnh hơn về thể hình, sức mạnh và khả năng tổ chức. U20 Việt Nam cần hạn chế những tình huống mất bóng ở giữa sân, đồng thời cải thiện khả năng tận dụng cơ hội. Trong hoàn cảnh không còn nhiều lựa chọn, tinh thần thi đấu và sự chủ động sẽ là điều người hâm mộ chờ đợi nhất.

Vòng 1 V.League 2026-2027

17h00: Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng, FPT Play

18h00: Thép Xanh Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai, FPT Play

18h00: Sông Lam Nghệ An - Bắc Ninh, FPT Play

Nam Định được đánh giá cao hơn HAGL nhờ lợi thế sân Thiên Trường và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, đội bóng phố núi từng thắng chính đối thủ này trên sân khách ở mùa trước, vì vậy chủ nhà không thể nhập cuộc với tâm lý chủ quan.

Thanh Hóa - Đà Nẵng và SLNA - Bắc Ninh là những trận đấu có ý nghĩa lớn với cuộc đua đường dài. Cả bốn đội đều cần tích lũy điểm sớm, nên sự thận trọng có thể được đặt lên trước những màn đôi công mạo hiểm.

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh

20h00: Everton - Manchester United, FPT Play

22h30: Arsenal - Chelsea, FPT Play

MU vừa tìm lại cảm giác chiến thắng nhưng chuyến làm khách trước Everton hứa hẹn không dễ dàng. Đội chủ sân Hill Dickinson có khả năng tranh chấp tốt và thường gây áp lực mạnh khi được chơi trước khán giả nhà. MU cần kiểm soát tốt khu vực trung tuyến nếu không muốn trận đấu rơi vào thế giằng co.

Arsenal - Chelsea là tâm điểm lớn nhất của bóng đá châu Âu tối 6/9. Cả hai đều toàn thắng trước vòng đấu này, vì vậy kết quả tại Emirates có thể tạo ra thay đổi đáng kể ở nhóm dẫn đầu. Arsenal có lợi thế sân nhà và hệ thống ổn định, trong khi Chelsea sở hữu lực lượng giàu tốc độ, đủ khả năng gây nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái.

Lịch thi đấu La Liga

21h15: Valencia - Barcelona, ON Football

23h30: Alaves - Osasuna

23h30: Malaga - Levante

02h00 ngày 7/9: Espanyol - Sevilla

Barcelona có cơ hội nới rộng khoảng cách với Real Madrid sau khi đội bóng thủ đô thua Betis. Valencia dự kiến sẽ phòng ngự với đội hình thấp và chờ cơ hội phản công, buộc Barcelona phải kiên nhẫn hơn khi triển khai bóng ở phần sân đối phương.

Lịch thi đấu Serie A

20h00: Frosinone - Venezia

20h00: Parma - Monza

23h00: Bologna - Sassuolo

01h45 ngày 7/9: Juventus - AC Milan, MyTV

Juventus - AC Milan là trận cầu đáng chờ đợi nhất tại Serie A. Hai đội đều sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu, nhưng tính chất đại chiến có thể khiến đôi bên nhập cuộc thận trọng. Khả năng tận dụng sai lầm và hiệu quả ở các tình huống cố định nhiều khả năng sẽ quyết định kết quả.

Lịch thi đấu Bundesliga và Ligue 1

Bundesliga: Hamburg - Mainz lúc 20h30; Eintracht Frankfurt - Augsburg lúc 22h30.

Ligue 1: Troyes - Strasbourg lúc 20h00; Angers - Rennes lúc 22h15; Marseille - Paris FC lúc 01h45 ngày 7/9.

Marseille cần tận dụng lợi thế sân nhà để duy trì vị trí trong nhóm đầu, trong khi Paris FC có thể lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Tại Bundesliga, Frankfurt được kỳ vọng giành ba điểm nhưng Augsburg vẫn đủ khả năng gây khó khăn nếu giữ được cự ly đội hình.

Lịch thi đấu và kênh phát sóng có thể được đơn vị tổ chức, đài truyền hình điều chỉnh. Khán giả nên kiểm tra lại thông tin sát giờ bóng lăn.