Kết quả, lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/9: U20 Việt Nam gặp Palestine

Bóng đá Việt Nam hướng sự chú ý về sân Việt Trì, nơi U20 Việt Nam gặp U20 Palestine trong lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Sau thất bại ở ngày ra quân, hai đội đều cần chiến thắng để duy trì cơ hội đi tiếp.

Hình minh họa AI.

Ở châu Âu, Bayern Munich đã vượt qua Osnabrück tại Cúp quốc gia Đức. Lịch thi đấu rạng sáng 4/9 còn có các trận Real Sociedad - Celta Vigo, Toulouse - Lille và derby Edinburgh giữa Hibernian với Hearts.

Tất cả thời gian dưới đây được tính theo giờ Việt Nam.

Kết quả bóng đá rạng sáng 3/9/2026

Kết quả Cúp quốc gia Đức

Trận đấu Kết quả VfL Osnabrück - Bayern Munich 1-4

Bayern Munich khép lại vòng một Cúp quốc gia Đức bằng chiến thắng 4-1, nhưng trận đấu không hoàn toàn dễ dàng như tỷ số cuối cùng.

Osnabrück bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 5. Bayern sau đó lấy lại thế trận, Harry Kane gỡ hòa trước khi Tom Bischof giúp đội khách dẫn 2-1 trong hiệp một. Michael Olise ghi bàn ở hiệp hai, còn Kane hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền.

Việc để thủng lưới sớm cho thấy Bayern vẫn có những thời điểm thiếu tập trung. Dù vậy, khả năng kiểm soát thế trận và chất lượng của các cá nhân giúp nhà đương kim vô địch tránh được bất ngờ.

Kết quả Hạng nhất Anh

Trận đấu Kết quả Millwall - Wrexham 0-3 Queens Park Rangers - Cardiff City 2-1 West Bromwich Albion - Charlton Athletic 1-1 Burnley - Middlesbrough 1-1

Wrexham tạo nên kết quả nổi bật nhất khi thắng Millwall 3-0 ngay trên sân khách. Đây là màn thể hiện hiệu quả của đội bóng xứ Wales trong một trận đấu mà Millwall được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân nhà.

Burnley và Middlesbrough chia điểm trong trận đấu được chờ đợi ở nhóm cạnh tranh suất thăng hạng. West Brom cũng không thể giành trọn ba điểm trước Charlton, còn Queens Park Rangers vượt qua Cardiff với cách biệt tối thiểu.

Kết quả giải vô địch Scotland

Trận đấu Kết quả Celtic - Aberdeen 3-0 Dundee - St Johnstone 1-1 Kilmarnock - St Mirren 0-1 Motherwell - Dundee United 3-0 Falkirk - Rangers 1-2

Celtic tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Aberdeen. Đội chủ sân Celtic Park duy trì khởi đầu thuận lợi và tạo thêm áp lực lên Rangers trong cuộc đua đầu bảng.

Rangers gặp nhiều khó khăn hơn trong chuyến làm khách của Falkirk nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1. Ba điểm giúp Rangers tránh bị Celtic nới rộng khoảng cách ở giai đoạn đầu mùa.

Kết quả Cúp quốc gia Italy

Trận đấu Kết quả Sassuolo - Frosinone 1-1, Sassuolo thắng luân lưu 4-3 Udinese - Venezia 2-1

Sassuolo phải nhờ đến loạt sút luân lưu mới vượt qua Frosinone. Đội chủ nhà được đánh giá cao hơn nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ và quyết liệt của đối thủ.

Udinese giải quyết trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Chiến thắng 2-1 trước Venezia vừa đủ để đội chủ nhà giành quyền đi tiếp, dù hàng phòng ngự vẫn để lộ những khoảng trống đáng lo ngại.

Kết quả J.League

Trận đấu Kết quả Avispa Fukuoka - Urawa Reds 2-3 Cerezo Osaka - Kashiwa Reysol 2-0 JEF United - Fagiano Okayama 1-2 Machida Zelvia - Kawasaki Frontale 2-1 Mito HollyHock - Kashima Antlers 4-2 Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus 3-0 Shimizu S-Pulse - FC Tokyo 1-1 Tokyo Verdy - Vissel Kobe 0-2 V-Varen Nagasaki - Gamba Osaka 2-2 Yokohama F. Marinos - Kyoto Sanga 1-1

Bất ngờ lớn xuất hiện khi Cerezo Osaka đánh bại đội đầu bảng Kashiwa Reysol 2-0. Kashiwa bước vào trận đấu với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Urawa Reds thắng kịch tính Avispa Fukuoka trong trận cầu có năm bàn. Mito HollyHock cũng tạo dấu ấn khi ghi bốn bàn vào lưới Kashima Antlers.

Kết quả vòng loại Champions League nữ

Trận đấu Kết quả Inter Milan nữ - Wolfsburg nữ 3-1 PSG nữ - Eintracht Frankfurt nữ 5-1 Real Sociedad nữ - Chelsea nữ 0-1 Real Madrid nữ - Ajax nữ 2-1 Juventus nữ - St. Pölten nữ 1-1

Inter Milan nữ thắng Wolfsburg 5-4 trong loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 3-3 qua hai lượt trận. PSG nữ, Chelsea nữ, Real Madrid nữ và Juventus nữ cũng giành quyền đi tiếp.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/9/2026

Lịch thi đấu bảng C vòng loại U20 châu Á 2027

Thời gian Trận đấu Địa điểm 16 giờ U20 Triều Tiên - U20 Iran Sân Việt Trì 19 giờ U20 Palestine - U20 Việt Nam Sân Việt Trì

Trận U20 Palestine - U20 Việt Nam được phát trực tiếp trên TV360 và các nền tảng mạng xã hội của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

U20 Việt Nam bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 0-3 trước U20 Triều Tiên. Ba bàn thua đều xuất hiện trong hiệp hai, chỉ trong khoảng 11 phút, phản ánh vấn đề về khả năng duy trì sự tập trung và chống phản công.

U20 Palestine cũng chưa có điểm nhưng màn trình diễn trước U20 Iran tích cực hơn. Đội bóng Tây Á chỉ thua 1-2 và vẫn tạo ra được những tình huống gây khó khăn cho ứng viên mạnh nhất bảng.

Vì vậy, U20 Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào lợi thế sân nhà. Đội bóng cần cải thiện tốc độ triển khai bóng, giảm những đường chuyền thiếu chính xác ở giữa sân và kiên nhẫn hơn khi tiếp cận vòng cấm.

Một chiến thắng sẽ giúp U20 Việt Nam lấy lại tinh thần trước trận cuối gặp Iran. Ngược lại, nếu tiếp tục mất điểm, cơ hội cạnh tranh vé dự vòng chung kết sẽ trở nên rất mong manh.

Lịch thi đấu bóng đá quốc tế đêm 3/9 và rạng sáng 4/9

Lịch thi đấu Cúp quốc gia Italy

Thời gian Trận đấu 23 giờ Palermo - Mantova 2 giờ ngày 4/9 Cagliari - Hellas Verona

Palermo có lợi thế sân nhà khi tiếp Mantova, nhưng lịch sử đối đầu cho thấy hai đội thường tạo ra thế trận cân bằng. Đây có thể là trận đấu được định đoạt bằng một khoảnh khắc ở hiệp hai hoặc phải kéo dài tới loạt luân lưu.

Cagliari và Hellas Verona là cặp đấu đáng chú ý hơn về chất lượng đội hình. Cagliari được chơi trên sân nhà, nhưng Verona đủ khả năng gây khó khăn nếu duy trì được cự ly phòng ngự và khai thác tốt các pha chuyển trạng thái.

Lịch thi đấu Ligue 1

Thời gian Trận đấu 1 giờ 45 ngày 4/9 Toulouse - Lille

Hai đội khởi đầu mùa giải theo những cách trái ngược. Toulouse chưa thắng và mới có một điểm, trong khi Lille vẫn bất bại với bốn điểm.

Lille còn thắng Toulouse trong bốn lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, đội khách cần thận trọng bởi Toulouse vừa để tuột chiến thắng ở những phút cuối trong trận hòa Brest 2-2 và đang rất cần một kết quả tích cực trên sân nhà.

Lịch thi đấu giải vô địch Scotland

Thời gian Trận đấu 1 giờ 45 ngày 4/9 Hibernian - Hearts

Derby Edinburgh thường diễn ra căng thẳng, bất kể vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng. Hibernian chỉ thua một trong bảy trận gần nhất trên mọi đấu trường, còn Hearts đang duy trì chuỗi sáu trận bất bại.

Hearts thắng ba trong bốn cuộc đối đầu ở mùa giải trước, nhưng lợi thế sân nhà có thể giúp Hibernian tạo ra thế trận cân bằng hơn. Khả năng kiểm soát cảm xúc và hạn chế thẻ phạt sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận derby này.

Lịch thi đấu La Liga

Thời gian Trận đấu 2 giờ ngày 4/9 Real Sociedad - Celta Vigo

Real Sociedad mới giành ba điểm sau ba trận, nhưng chiến thắng ở vòng gần nhất giúp đội chủ sân Reale Arena giải tỏa phần nào sức ép.

Celta Vigo còn gặp nhiều khó khăn hơn khi chỉ có một điểm và chưa giành chiến thắng. Đội khách cần cải thiện khả năng phòng ngự từ xa, trong khi Real Sociedad được kỳ vọng tận dụng ưu thế sân nhà để tạo sức ép ngay từ đầu.

Một số trận đấu quốc tế đáng chú ý khác

Thời gian Giải đấu Trận đấu 21 giờ VĐQG Qatar Al Ahli - Qatar SC 23 giờ 15 VĐQG Qatar Al Sailiya - Al Arabi 0 giờ ngày 4/9 VĐQG Thụy Điển Mjällby - Djurgården 1 giờ ngày 4/9 VĐQG Đan Mạch Copenhagen - Nordsjælland 1 giờ 30 ngày 4/9 VĐQG Bỉ Anderlecht - Kortrijk 1 giờ 30 ngày 4/9 VĐQG Thụy Sĩ Basel - Sion 6 giờ ngày 4/9 Cúp quốc gia Brazil Grêmio - Internacional

Nhận định chung

U20 Palestine - U20 Việt Nam là trận đấu được độc giả trong nước quan tâm nhất ngày 3/9. Cả hai đội đều chưa có điểm, nhưng U20 Việt Nam chịu sức ép lớn hơn bởi được thi đấu trên sân nhà và đặt mục tiêu giành vé dự vòng chung kết.

Ở đấu trường quốc tế, Real Sociedad - Celta Vigo và Toulouse - Lille là những trận đáng theo dõi nhất trong đêm. Real Sociedad cùng Lille được đánh giá nhỉnh hơn, song phong độ đầu mùa chưa đủ ổn định để bảo đảm một chiến thắng dễ dàng.

Kết quả rạng sáng cũng cho thấy khoảng cách đẳng cấp vẫn là yếu tố quyết định. Osnabrück tạo được bất ngờ sớm trước Bayern, nhưng không thể duy trì thế trận khi đội bóng Đức tăng tốc. Trong khi đó, chiến thắng của Wrexham và Cerezo Osaka tiếp tục chứng minh những đội bị đánh giá thấp hơn vẫn có thể tạo dấu ấn nếu tận dụng tốt cơ hội.