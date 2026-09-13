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Infographic Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tham dự ASIAD 20

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Tuyển nữ Việt Nam ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, đối đầu Nhật Bản ngày 17/9 và gặp Thái Lan ở lượt cuối ngày 21/9. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là cạnh tranh suất vào tứ kết.

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Danh sách các cầu thủ nữ Việt Nam dự ASIAD 20 tại Nhật Bản gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm như Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Phạm Hải Yến...

Tại ASIAD 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9, đối đầu Nhật Bản ngày 17/9 và gặp Thái Lan ở lượt cuối ngày 21/9. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là cạnh tranh suất vào tứ kết.

Trong bối cảnh bảng đấu có chủ nhà Nhật Bản được đánh giá vượt trội, hai trận gặp Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc.

Theo TTXVN/Vietnam+

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