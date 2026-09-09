Nóng: Chính thức chốt danh sách U.23 Việt Nam dự ASIAD 20 với nhân sự cực mạnh, toàn ngôi sao

Với một loạt nhà vô địch U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33 trong đội hình, đội U.23 Việt Nam hứa hẹn tạo tiếng vang ở ASIAD 20 trên đất Nhật Bản.

Đội U.23 Việt Nam đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản). Với lực lượng kết hợp giữa những gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, đội tuyển hướng tới mục tiêu thi đấu tốt tại đấu trường châu lục, đồng thời tiếp tục xây dựng nền tảng cho lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam.

Điểm đáng chú ý trong danh sách lần này là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Phạm Lý Đức, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Quốc Cường... và nhiều gương mặt thuộc lứa tuổi trẻ. Cách xây dựng lực lượng này vừa hướng tới yêu cầu cạnh tranh tại ASIAD 2026, vừa tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được trải nghiệm ở sân chơi cấp châu lục.

Lý Đức. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Quốc Cường. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Phi Hoàng. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Lý Đức, Thanh Nhàn và Văn Thuận từng giành HCV bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đây cũng là định hướng xuyên suốt quá trình chuẩn bị của U.23 Việt Nam trong năm 2026. Đội đã có đợt tập trung đầu tiên vào tháng 3 để tham dự giải giao hữu CFA Team China 2026, nơi các cầu thủ có cơ hội cọ xát với U.23 CHDCND Triều Tiên, Thái Lan và Trung Quốc. Đến cuối tháng 7, đội tiếp tục có đợt tập trung ngắn ngày nhằm rà soát, đánh giá lực lượng trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam

Việc lựa chọn lực lượng trẻ không chỉ phục vụ mục tiêu trước mắt tại ASIAD. Theo định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, U.23 Việt Nam đồng thời chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, gồm vòng loại U.23 châu Á, SEA Games và giải vô địch U.23 Đông Nam Á. Sau ASIAD, đội tuyển dự kiến tiếp tục có đợt hoạt động trong FIFA Days tháng 11 tại Gia Lai nhằm duy trì và tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu này.

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào ngày 12-9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13-9. Với quỹ thời gian chuẩn bị trực tiếp cho ASIAD không dài, việc chủ động xây dựng lực lượng từ sớm và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được xem là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển.

Tại ASIAD 20, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội sẽ lần lượt gặp Kuwait ngày 15-9, Philippines ngày 18-9 và Uzbekistan ngày 22-9. Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.

Danh sách 23 cầu thủ U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026: Thủ môn: Phạm Đình Hải, Hoa Xuân Tín, Cao Văn Bình. Hậu vệ: Lê Nguyên Hoàng, Phạm Lý Đức, Đinh Quang Kiệt, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản. Tiền vệ: Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Hoàng Khanh. Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ. HLV trưởng: Đinh Hồng Vinh.

Theo Đồng Nguyên Khang (TNO)