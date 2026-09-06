Lần đầu U.23 Việt Nam vắng thầy Kim ở giải lớn: 'Phó tướng' tài năng thế vai

ASIAD 2026 là giải đấu lớn đầu tiên trong 2 năm qua, U.23 Việt Nam lên đường mà không còn HLV Kim Sang-sik trên băng ghế chỉ đạo.

U.23 Việt Nam chinh chiến cùng 'tướng' mới

U.23 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình ASIAD 2026 với nhiều cái mới.

Lực lượng mới, do những đàn anh đã khẳng định đẳng cấp như Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức, Ngọc Mỹ, Thái Sơn, Nhật Minh... không còn hiện diện, để nhường lại sân chơi cho thế hệ sau. Động lực mới, khi ASIAD được nhìn nhận là sân chơi để lứa U.23 rèn quân, chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2028.

Cuối cùng là ban huấn luyện mới, khi HLV Kim Sang-sik vắng mặt (do dẫn dắt đội tuyển quốc gia đá FIFA ASEAN Cup 2026, diễn ra cùng khoảng thời gian), để nhường chỗ cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Quyền HLV Đinh Hồng Vinh (trái) thay ông Kim dẫn dắt U.23 Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Minh Tú

Thực tế, ông Đinh Hồng Vinh đã nhiều lần thay HLV Kim Sang-sik dẫn đội U.23 Việt Nam, nhưng các giải trước đây ông Vinh nắm quyền đều là giao hữu. HLV Đinh Hồng Vinh cùng học trò đã hai lần đá giải giao hữu CFA Team China tại Trung Quốc (vào các năm 2024 và 2025), đối đầu Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc với kết quả khả quan: thắng 1, hòa 3, thua 2. Không trận nào, U.23 Việt Nam thủng lưới quá 1 bàn.

Ngoài ông Kim, HLV Đinh Hồng Vinh là người hiểu rõ lứa U.23 Việt Nam hơn cả. 2 năm ròng rã làm "phó tướng", hay bước lên làm quyền HLV trưởng khi ông Kim vắng mặt, HLV Đinh Hồng Vinh là người thầm lặng xây dựng lối chơi, ghi chép màn thể hiện của từng cầu thủ để HLV Kim Sang-sik có tư liệu đánh giá.

Thông qua trợ lý Đinh Hồng Vinh, HLV Kim Sang-sik cũng giao bài tập, đấu pháp cho U.23 Việt Nam, như duy trì kỷ luật đội hình khi phòng ngự, pressing, chú trọng chất lượng đường chuyền và ra quyết định trong vòng cấm đối thủ.

Khi thầy Kim vắng mặt, ông Đinh Hồng Vinh là người phù hợp đứng ra nắm đội, bởi đã hiểu rõ tiêu chí chiến thuật, triết lý chơi của HLV Hàn Quốc, đồng thời, hiểu được năng lực học trò sau thời gian dìu dắt.

Với lứa cầu thủ mới, quyền HLV Đinh Hồng Vinh cùng học trò không dễ vượt qua cái bóng thành công mà lứa U.23 trước đã in sâu đậm, như chuỗi 12 trận thắng liên tục, 2 chức vô địch Đông Nam Á và 1 HCĐ châu Á.

Thanh Nhàn là nhân tố hiếm hoi của lứa U.23 cũ sẽ tham dự ASIAD. Ảnh: TED Trần TV

Tuy nhiên, làm bóng đá trẻ, thành tích không phải tất cả. Mỗi giải đấu là một mắt xích để phát triển cầu thủ, giúp những "ngọc thô" U.23 được mài giũa, tích lũy kinh nghiệm. Đào tạo cầu thủ cho đội tuyển quốc gia mới là ưu tiên hàng đầu.

ASIAD cũng không phải sân chơi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt trọng tâm phải có huy chương, mà đây đơn thuần là bước chuyển, để lứa 2003-2005 tiến xa hơn trong những năm tới.

Diện mạo mới

Tại ASIAD 20, U.23 Việt Nam lần lượt đối đầu U.23 Kuwait (17 giờ ngày 15-9), U.23 Philippines (13 giờ 30 ngày 18-9) và U.23 Uzbekistan (12 giờ ngày 22-9).

3 trận đấu với độ khó tăng dần là cơ hội để U.23 Việt Nam bắt nhịp với guồng thi đấu đỉnh cao châu Á. Mục tiêu đoạt vé đi tiếp nằm trong tầm tay thầy trò ông Đinh Hồng Vinh, khi U.23 Việt Nam từng thắng U.23 Kuwait 3-1 ở bảng D giải U.23 châu Á 2024, cũng như nhiều lần hạ U.23 Philippines tại sân chơi Đông Nam Á.

Trước những đối thủ vừa tầm, quyền HLV Đinh Hồng Vinh cần thể hiện dấu ấn chiến thuật: phát huy lối đá pressing và tấn công vỗ mặt trực diện từng được ông Kim nhào nặn thuần thục ở giải châu Á, xây dựng mảng miếng triển khai bài bản, lớp lang qua từng tuyến, rèn sự kiên trì khi áp đặt thế trận. Cũng như quan trọng nhất, là tỉnh táo ở tình huống cuối.

Áp lực, cũng là động lực cho ông Đinh Hồng Vinh. Ảnh: VFF

Tại sân chơi ASIAD, U.23 Việt Nam không có ngôi sao có thể một mình giải quyết tình huống, kiểu Đình Bắc. Do đó, ông Vinh cùng học trò cần phát huy sức mạnh tập thể. U.23 Việt Nam vẫn mạnh khi giữ nguyên các trụ cột Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Viktor, Xuân Bắc, cùng dàn U.21 với Văn Bình, Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Văn Thuận, Công Phương, Nguyễn Vadim, Thành Trung, Minh Tâm... Nhiều trụ cột U.23 Việt Nam lứa cũ đã vươn tầm ngôi sao từ xuất phát "vô danh". Thế hệ này hoàn toàn có thể, nếu toàn tâm nỗ lực và được dìu dắt đúng hướng.

ASIAD không phải sân chơi để U.23 Việt Nam đặt áp lực "săn" huy chương, nhưng cũng vì thế, hành trình của thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh sẽ rất thú vị.

Với tâm lý thoải mái, cả thầy và trò đều có thể làm nên chuyện.

Theo Hồng Nam (TNO)