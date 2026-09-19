(GLO)- Theo phương án đang được Bộ Nội vụ trình Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2027 dự kiến tăng bình quân 7,8%. Nếu được ban hành, việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương trực tiếp mà còn có thể làm thay đổi một số khoản đóng, hưởng của người lao động.