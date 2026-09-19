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Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2026
(GLO)- Từ tháng 8/2026, nhiều quy định mới về giao thông, VNeID, vay vốn, đất đai, nuôi chó và ghi âm tại phiên tòa bắt đầu áp dụng, tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
(GLO)- Từ ngày 28-9-2026, người dân có thể đăng ký nhận trợ cấp BHXH qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, với 4 bước thực hiện đơn giản.
(GLO)- Video call không còn là bằng chứng tuyệt đối về danh tính khi hình ảnh và giọng nói có thể bị lợi dụng để tạo nội dung giả bằng AI. Nhận diện dấu hiệu bất thường, ngắt cuộc gọi và xác minh qua kênh liên lạc khác là những cách giúp tránh mắc bẫy lừa đảo Deepfake.
(GLO)- Mã QR chỉ là phương tiện mang hoặc dẫn tới dữ liệu. Giá trị truy xuất nằm ở thông tin phía sau mã và khả năng kiểm chứng theo chuỗi cung ứng.
HI-TECH VIETNAM 2026 được tổ chức nhằm tạo nền tảng xúc tiến thương mại, kết nối công nghệ và hợp tác đầu tư, giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ.
(GLO)- Đưa đón học sinh bằng xe ô tô cần tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phương tiện, người lái, người quản lý, thiết bị an toàn và quy trình vận hành nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trên mỗi hành trình.
(GLO)- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 tháng cuối năm, giá năng lượng, vật liệu xây dựng, vận tải, cùng nhu cầu tiêu dùng tăng và lộ trình điều chỉnh một số dịch vụ do Nhà nước quản lý được dự báo tiếp tục tạo sức ép lên mặt bằng giá.
(GLO)- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tiếp tục cảnh báo về thủ đoạn mạo danh ngành Điện để dẫn dụ người dân chuyển tiền hoặc cài ứng dụng giả mạo chứa mã độc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3/9.
(GLO)- Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 29-8 đến hết 2-9), ước tính ngành du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2025.
(GLO)- Điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày là mô hình hỗ trợ chăm sóc ngay tại cộng đồng, giúp người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh hoạt và tham gia các hoạt động phù hợp mà không phải vào cơ sở dưỡng lão.
(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, Nghị định số 337/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quy định nhiều hình thức cung cấp thông tin phù hợp với người dân tộc thiểu số và người sinh sống tại miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
(GLO)- Trước thềm năm học mới, phụ huynh cần lưu ý quy định về độ tuổi và loại phương tiện học sinh được phép điều khiển. Vậy ở tuổi 15, 16, 17, các em được đi xe đạp điện, xe máy điện hay xe gắn máy 50 cm³ đến trường?
(GLO)- Từ 26-8 đến 25-9-2026, CSGT toàn quốc tiến hành tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, tập trung vào xe tải, xe đầu kéo, xe chở vật liệu và ô tô chở khách từ 8 chỗ trở lên, kể cả xe khách 2 tầng giường nằm.
(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, quy định về trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự được bổ sung, trong đó đáng chú ý là trường hợp không chấp hành quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
(GLO)- Theo phương án đang được Bộ Nội vụ trình Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2027 dự kiến tăng bình quân 7,8%. Nếu được ban hành, việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương trực tiếp mà còn có thể làm thay đổi một số khoản đóng, hưởng của người lao động.
(GLO)- Những lời mời đi làm việc ở nước ngoài với mức lương hấp dẫn, thủ tục nhanh, không cần kinh nghiệm đang xuất hiện trên Facebook, Zalo. Cơ quan chức năng cảnh báo người lao động cần kiểm chứng kỹ trước khi cung cấp giấy tờ hoặc chuyển tiền.
Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng nhân dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.
(GLO)- Một tấm bằng có đủ số hiệu, con dấu, chữ ký vẫn chưa đủ để khẳng định là bằng thật. Người dân cần đối chiếu thông tin, tra cứu nguồn chính thức và xác minh với cơ quan cấp bằng khi có nghi ngờ.
(GLO)- Cận dịp Quốc khánh 2-9, người dân cần cảnh giác với các chiêu lừa đặt phòng, mua vé máy bay giá rẻ; kiểm tra kỹ fanpage, mã đặt chỗ, kênh thanh toán và chỉ giao dịch qua nguồn chính thức.
Đề án phấn đấu đến hết năm 2035, tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.
(GLO)- Khi nghe thấy tiếng sấm, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, ngoài đồng trống, trên đỉnh đồi, gần mặt nước hoặc các vật dẫn điện. Đây là những vị trí có thể làm tăng nguy cơ bị sét đánh hoặc chịu ảnh hưởng của dòng điện do sét.
(GLO)- Từ ngày 21-8, quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, không phải mọi người dân đều được mua hàng miễn thuế, mà việc mua hàng được gắn với từng nhóm đối tượng và địa điểm cụ thể.
(GLO)- Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng I năm 2026 cần lưu ý điều kiện về kết quả xếp loại trong 5 năm công tác liền kề trước năm dự xét. Theo quy định, khoảng thời gian này được xác định từ năm 2021 đến hết năm 2025.