Infographics

Multimedia

Infographics

Infographic Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải thực hiện tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện đức-trí-thể-mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về đánh giá kết quả 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo ngày 25/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phải tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, phải chuyển mạnh từ hoàn thiện thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống và tạo ra kết quả cụ thể.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tập trung bảo đảm các điều kiện thiết yếu cho giáo dục, trước hết phải thực hiện cho được mục tiêu “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên.”

Mục tiêu chung là không để một học sinh nào bị hạn chế cơ hội học tập vì thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô; không để chất lượng giáo dục và tương lai của một đứa trẻ phụ thuộc quá nhiều vào nơi em được sinh ra và lớn lên; tăng tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập, sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề; chú trọng đạo đức, nhân cách, sức khỏe thể chất và tinh thần, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật; phát triển năng lực số, ngoại ngữ, STEM, tư duy khoa học, năng lực sáng tạo và khả năng thích ứng.

Theo TTXVN/Vietnam+

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lương tối thiểu tăng, những khoản nào của người lao động có thể thay đổi theo?

Infographic Lương tối thiểu tăng, những khoản nào của người lao động có thể thay đổi theo?

Infographics

(GLO)- Theo phương án đang được Bộ Nội vụ trình Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1-1-2027 dự kiến tăng bình quân 7,8%. Nếu được ban hành, việc điều chỉnh này không chỉ tác động đến tiền lương trực tiếp mà còn có thể làm thay đổi một số khoản đóng, hưởng của người lao động.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Tin tức

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

5 nơi tuyệt đối không đứng khi trời sấm sét

Infographic 5 nơi tuyệt đối không đứng khi trời sấm sét

Infographics

(GLO)- Khi nghe thấy tiếng sấm, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, ngoài đồng trống, trên đỉnh đồi, gần mặt nước hoặc các vật dẫn điện. Đây là những vị trí có thể làm tăng nguy cơ bị sét đánh hoặc chịu ảnh hưởng của dòng điện do sét.

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographics

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.