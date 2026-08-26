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Infographic 5 trường hợp bị coi là trốn nghĩa vụ quân sự từ ngày 1-9

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NHÃ UYÊN

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, quy định về trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự được bổ sung, trong đó đáng chú ý là trường hợp không chấp hành quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

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