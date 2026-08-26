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Lựa chọn con đường cống hiến
(GLO)- Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai sôi nổi triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026.
(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, quy định về trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự được bổ sung, trong đó đáng chú ý là trường hợp không chấp hành quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Đề án phấn đấu đến hết năm 2035, tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.
(GLO)- Khi nghe thấy tiếng sấm, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới cây cao, ngoài đồng trống, trên đỉnh đồi, gần mặt nước hoặc các vật dẫn điện. Đây là những vị trí có thể làm tăng nguy cơ bị sét đánh hoặc chịu ảnh hưởng của dòng điện do sét.
(GLO)- Từ ngày 21-8, quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, không phải mọi người dân đều được mua hàng miễn thuế, mà việc mua hàng được gắn với từng nhóm đối tượng và địa điểm cụ thể.
(GLO)- Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng I năm 2026 cần lưu ý điều kiện về kết quả xếp loại trong 5 năm công tác liền kề trước năm dự xét. Theo quy định, khoảng thời gian này được xác định từ năm 2021 đến hết năm 2025.
Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 minh chứng cho bản lĩnh và trí tuệ của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn.
(GLO)- Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đề xuất bỏ hình phạt tử hình ở 6 tội danh, qua đó giảm số tội có thể áp dụng án tử hình từ 10 xuống còn 4.
(GLO)- Trước những rủi ro từ tin giả, lừa đảo và nội dung độc hại, nhiều trường đại học đã khuyến cáo sinh viên thận trọng khi đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 14/7/2026 phê duyệt Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.
Việt Nam phấn đấu giai đoạn 2026-2030 thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và 50 nước dẫn đầu thế giới về xếp hạng về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
(GLO)- Từ 14 giờ hôm nay (14-8), 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang chính thức thu phí sử dụng đường bộ. Mức phí được tính theo quãng đường thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng (ETC).
(GLO)- Hiện nay, tem kiểm định ô tô không ghi ngày hết hạn cụ thể mà chỉ thể hiện tháng, năm hết hiệu lực. Chủ xe cần chủ động tra cứu, ghi nhớ chính xác thời hạn để tránh phương tiện quá hạn đăng kiểm.
(GLO)- Dự án Luật Phát triển đô thị đặt ra nhiều cơ chế liên quan trực tiếp đến nhà, đất. Người dân cần lưu ý thông tin về chỉnh trang, tái thiết đô thị, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và quy hoạch trước khi giao dịch bất động sản.
(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.
(GLO)- Việc Grab bị xử phạt 1,36 tỷ đồng vì 6 hành vi vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặt ra vấn đề về quyền của khách hàng trên các nền tảng số, từ kiểm soát thông tin cá nhân, tiếp cận nội dung đánh giá đến nhận biết hoạt động quảng bá có tài trợ.
(GLO)- Trước khi chuyển tiền đặt cọc mua nhà ở xã hội, người dân cần kiểm tra kỹ điều kiện của bản thân, pháp lý dự án, điều kiện mở bán và người nhận tiền để hạn chế rủi ro từ các lời mời “giữ chỗ”, “suất nội bộ”, “bao hồ sơ”.
(GLO)- Phụ huynh cần cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh cán bộ, giáo viên yêu cầu cập nhật hồ sơ nhập học, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền. Dưới đây là 5 dấu hiệu cần nhận biết để tránh sập bẫy lừa đảo.
(GLO)- Để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với áp lực chi phí và tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhiều chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí, lệ phí tiếp tục được Quốc hội, Chính phủ triển khai trong năm 2026.
(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-8, chủ nuôi đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Nhiều lực lượng có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm.
(GLO)- Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán “Pod Chill” chứa ma túy ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử.
(GLO)- Theo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ban hành kèm Quyết định số 103/QĐ-PB của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trẻ dưới 5 tuổi cần tăng cường vận động hằng ngày, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị có màn hình như tivi, điện thoại, máy tính bảng...
(GLO)- WiFi công cộng miễn phí tại quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại hay khách sạn đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự tiện lợi.
(GLO)- Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung, trong đó có 15 dự án luật được xem xét thông qua, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.