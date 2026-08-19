(GLO)- Nhiều địa phương đang triển khai mô hình cán bộ đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Cách làm này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật và người gặp khó khăn trong việc đi lại.