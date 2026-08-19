Đánh giá bài viết
Bộ Nội vụ bãi bỏ thủ tục xét thăng hạng viên chức
(GLO)- Bộ Nội vụ đã công bố bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức.
(GLO)- Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng I năm 2026 cần lưu ý điều kiện về kết quả xếp loại trong 5 năm công tác liền kề trước năm dự xét. Theo quy định, khoảng thời gian này được xác định từ năm 2021 đến hết năm 2025.
(GLO)- Từ 14 giờ hôm nay (14-8), 5 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang chính thức thu phí sử dụng đường bộ. Mức phí được tính theo quãng đường thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng (ETC).
(GLO)- Hiện nay, tem kiểm định ô tô không ghi ngày hết hạn cụ thể mà chỉ thể hiện tháng, năm hết hiệu lực. Chủ xe cần chủ động tra cứu, ghi nhớ chính xác thời hạn để tránh phương tiện quá hạn đăng kiểm.
(GLO)- Dự án Luật Phát triển đô thị đặt ra nhiều cơ chế liên quan trực tiếp đến nhà, đất. Người dân cần lưu ý thông tin về chỉnh trang, tái thiết đô thị, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và quy hoạch trước khi giao dịch bất động sản.
(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand góp phần tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa.
(GLO)- Việc Grab bị xử phạt 1,36 tỷ đồng vì 6 hành vi vi phạm quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đặt ra vấn đề về quyền của khách hàng trên các nền tảng số, từ kiểm soát thông tin cá nhân, tiếp cận nội dung đánh giá đến nhận biết hoạt động quảng bá có tài trợ.
(GLO)- Trước khi chuyển tiền đặt cọc mua nhà ở xã hội, người dân cần kiểm tra kỹ điều kiện của bản thân, pháp lý dự án, điều kiện mở bán và người nhận tiền để hạn chế rủi ro từ các lời mời “giữ chỗ”, “suất nội bộ”, “bao hồ sơ”.
(GLO)- Phụ huynh cần cảnh giác với các cuộc gọi mạo danh cán bộ, giáo viên yêu cầu cập nhật hồ sơ nhập học, cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền. Dưới đây là 5 dấu hiệu cần nhận biết để tránh sập bẫy lừa đảo.
(GLO)- Nhiều địa phương đang triển khai mô hình cán bộ đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Cách làm này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật và người gặp khó khăn trong việc đi lại.
(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-8, chủ nuôi đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Nhiều lực lượng có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm.
(GLO)- Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất, mua bán “Pod Chill” chứa ma túy ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử.
(GLO)- Theo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ban hành kèm Quyết định số 103/QĐ-PB của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trẻ dưới 5 tuổi cần tăng cường vận động hằng ngày, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị có màn hình như tivi, điện thoại, máy tính bảng...
(GLO)- WiFi công cộng miễn phí tại quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại hay khách sạn đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ sự tiện lợi.
(GLO)- Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 33 nội dung, trong đó có 15 dự án luật được xem xét thông qua, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3-24/8 theo hai đợt, dự kiến xem xét, quyết định 33 nội dung, gồm nhiều dự án luật và các vấn đề quan trọng của đất nước.
(GLO)- Pháp luật quy định rõ mức lãi suất tối đa trong giao dịch dân sự cũng như các trường hợp có thể bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng. Nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý.
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra từ ngày 1 đến 7/8/2026, tại Hà Nội.
(GLO)- Hôm nay (31-7) là hạn cuối để hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh mới thành lập trong 6 tháng đầu năm 2026, có doanh thu dự kiến từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, gửi thông báo doanh thu thực tế phát sinh với cơ quan thuế.
(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính xem xét đầu tư dự án đường bộ cao tốc Pleiku - Lệ Thanh theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 17.000 tỷ đồng.
Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành, các bộ, ban, ngành dẫn đầu các đoàn công tác đến thăm, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.
(GLO)- Từ ngày 7-9-2026, Quyết định số 38/2026/QĐ-TTg về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 39/2026/QĐ-TTg về Khung trình độ quốc gia Việt Nam chính thức có hiệu lực.
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 291/2026/NĐ-CP bổ sung khung xử phạt mới đối với các hành vi vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Ngưỡng xử phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng nếu bao che, cản trở cơ quan thuế thu thập, xác minh dữ liệu.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Điểm mới của Nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử.