Infographics

Multimedia

Infographics

Infographic Xét thăng hạng giáo viên năm 2026: 5 năm xếp loại được tính thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN

(GLO)- Giáo viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng I năm 2026 cần lưu ý điều kiện về kết quả xếp loại trong 5 năm công tác liền kề trước năm dự xét. Theo quy định, khoảng thời gian này được xác định từ năm 2021 đến hết năm 2025.

xet-thang-hang-giao-vien-nam-2026-5-nam-xep-loai-duoc-tinh-the-nao.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographics

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.

Không đeo rọ mõm cho chó: Ai có thẩm quyền xử lý?

Infographic Không đeo rọ mõm cho chó: Ai có thẩm quyền xử lý?

Infographics

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 204/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1-8, chủ nuôi đưa chó ra nơi công cộng mà không đeo rọ mõm, không xích giữ hoặc không có người dắt có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Nhiều lực lượng có thẩm quyền phát hiện, lập biên bản và xử lý vi phạm.

Bộ Y tế khuyến cáo trẻ dưới 5 tuổi chỉ nên xem thiết bị có màn hình tối đa 1 giờ mỗi ngày

Infographic Bộ Y tế khuyến cáo trẻ dưới 5 tuổi chỉ nên xem thiết bị có màn hình tối đa 1 giờ mỗi ngày

Infographics

(GLO)- Theo Cẩm nang hướng dẫn hoạt động thể lực nâng cao sức khỏe cho cộng đồng ban hành kèm Quyết định số 103/QĐ-PB của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trẻ dưới 5 tuổi cần tăng cường vận động hằng ngày, đồng thời hạn chế sử dụng các thiết bị có màn hình như tivi, điện thoại, máy tính bảng...

Lãi suất nào bị coi là cho vay lãi nặng?

Infographic Lãi suất nào bị coi là cho vay lãi nặng?

Infographics

(GLO)- Pháp luật quy định rõ mức lãi suất tối đa trong giao dịch dân sự cũng như các trường hợp có thể bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng. Nắm rõ các quy định này sẽ giúp người dân bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời tránh những rủi ro pháp lý.

Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographic Đề xuất bỏ giá đất cụ thể: Tiền sử dụng đất và bồi thường sẽ tính thế nào?

Infographics

(GLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó đề xuất bỏ cơ chế xác định giá đất cụ thể. Thay vào đó, các khoản tài chính về đất đai sẽ được tính trên cơ sở bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định.

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm thể thao trên môi trường số từ ngày 1-9

Bổ sung quy định xử phạt vi phạm thể thao trên môi trường số từ ngày 1-9

Infographics

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 285/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Điểm mới của Nghị định là bổ sung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao trên môi trường điện tử.