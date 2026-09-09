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17 đội tranh tài môn bóng chuyền nam tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 9-9, các trận đấu đầu tiên môn bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 đã diễn ra. 

Các trận đấu bóng chuyền nam trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 diễn ra tại khu vực phía Tây và phía Đông tỉnh với 17 đội bóng tham gia.

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Một pha bóng giữa đội An Nhơn Bắc và Tuy Phước. Ảnh: H.V

Ở bảng đấu khu vực phía Tây, các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku với sự tham gia của 8 đội bóng. Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết.

Tại khu vực phía Đông, 9 đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt. Sau vòng bảng, 3 đội nhất bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.

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Trận đấu giữa đội bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Ảnh: H.V

Với sự góp mặt của đông đảo đội bóng, các trận đấu là dịp để các vận động viên tranh tài, đồng thời góp phần tạo không khí sôi nổi, thúc đẩy phong trào tập luyện bóng chuyền trong các địa phương.

Ngày 10-9, các môn bóng chuyền nữ, bơi, điền kinh, cờ vua và cờ tướng trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026 sẽ khởi tranh.

Chiều cùng ngày, tại Sân vận động Quy Nhơn cũng sẽ diễn ra 2 trận bán kết môn bóng đá nam, gồm các cặp đấu: xã Phú Túc gặp Công an tỉnh, phường An Phú gặp phường Bình Định.

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