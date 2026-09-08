Gia Lai giành 2 HCV tại Giải vô địch Kun Khmer châu Á năm 2026

(GLO)- Kết thúc Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I - 2026, các võ sĩ Gia Lai trong thành phần đội tuyển Kun Khmer Việt Nam đã giành 2 huy chương vàng (HCV), góp phần vào thành tích nhất toàn đoàn của đội tuyển Việt Nam.

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Cụ thể, ở nhóm tuổi 16-17, võ sĩ Trần Gia Bảo xuất sắc giành HCV hạng cân 47 kg nam, Trần Chí Trọng cũng mang về tấm HCV ở hạng cân 67 kg nam.

Đây là 2 VĐV được Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cử tham dự giải cùng huấn luyện viên (HLV) Trần Đình Đô.

Cán bộ, HLV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định chào đón các VĐV trở về tại Cảng hàng không Phù Cát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: H.V

Về kết quả chung, đoàn Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 75 huy chương, gồm 38 HCV, 30 HCB và 7 HCĐ; Campuchia xếp thứ nhì với 71 huy chương, gồm 35 HCV, 27 HCB và 9 HCĐ; Indonesia đứng thứ ba với 9 huy chương, gồm 1 HCV, 5 HCB và 3 HCĐ.

Giải vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I - 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 8-9 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Cần Thơ.

Giải quy tụ 236 HLV, VĐV đến từ 11 quốc gia gồm: Afghanistan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan, Lào, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc và chủ nhà Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên giải vô địch Kun Khmer cấp châu lục được tổ chức, tạo sân chơi để các võ sĩ trong khu vực thi đấu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn.