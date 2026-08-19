Hơn 270 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Vovinam miền Trung-Tây Nguyên

(GLO)- Chiều 18-8, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Giải Vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 4 đã chính thức khai mạc.

Giải Vô địch Vovinam miền Trung - Tây Nguyên do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức. Giải thu hút hơn 270 vận động viên (VĐV) của 10 đơn vị, tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên tham gia tranh tài.

Các VĐV tranh 70 bộ huy chương, gồm 26 bộ thi quyền, 43 bộ đối kháng và 1 bộ Võ nhạc Vovinam.

Ở nội dung đối kháng, VĐV được chia thi đấu 3 nhóm tuổi. Nhóm 12-15 tuổi có 7 hạng cân nam, 7 hạng cân nữ, thi đấu từ dưới 42kg đến 60kg.

Nhóm 16-18 tuổi, nam thi đấu từ dưới 48kg đến trên 63kg (không quá 70kg), nữ từ dưới 42kg đến 60kg. Nhóm 19-35 tuổi, nam thi đấu từ dưới 48kg đến 77kg, nữ từ dưới 45kg đến 66kg.

Nội dung thi quyền dành cho VĐV 12-15 tuổi và 16-35 tuổi, gồm đơn luyện, song luyện, đa luyện, quyền đồng đội, đòn chân tấn công nam và tự vệ nữ. Nội dung Võ nhạc Vovinam các đơn vị thi đấu đội hình hỗn hợp nam, nữ với 10 VĐV/đội.

Tại giải đấu năm nay, đoàn Gia Lai tham gia tranh tài với 73 VĐV ở các nội dung quyền và đối kháng.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở nội dung đối kháng nam, nữ với những màn so tài hấp dẫn, kịch tính. Giải dự kiến bế mạc vào ngày 20-8.