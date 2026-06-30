Hơn 160 VĐV tranh tài môn Vovinam tại Đại hội TDTD tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 30-6, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku đã diễn ra lễ khai mạc môn Vovinam trong khuôn khổ chương trình Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026.

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Môn Vovinam quy tụ hơn 160 vận động viên (VĐV) của 21 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài ở 30 nội dung, gồm 8 nội dung quyền và 22 nội dung đối kháng.

Ở nội dung quyền, các VĐV thi đấu các bài: Ngũ môn quyền (nam), Long hổ quyền (nữ), tự vệ nữ, song luyện mã tấu (nam), song luyện 3 (nữ), quyền đồng đội nam (Tứ trụ quyền), quyền đồng đội nữ (Long hổ quyền) và đòn chân tấn công (nam).

Nội dung đối kháng có 22 hạng cân, gồm 11 hạng cân nam (từ 42 kg đến 75 kg) và 11 hạng cân nữ (từ 39 kg đến 70 kg).

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào nội dung thi đấu đối kháng nam và Long hổ quyền (nữ). Dự kiến lễ bế mạc môn Vovinam sẽ diễn ra vào ngày 3-7.