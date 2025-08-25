Danh mục
CLB Vovinam Ia Grai giành giải ba cuộc thi Võ nhạc Vovinam Dance 2025

R'Ô HOK
(GLO)- Câu lạc bộ (CLB) Vovinam xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành giải ba tại vòng chung kết cuộc thi Võ nhạc Vovinam Dance 2025.

z6940153465275-84facd93259c17edaace8dcd6d87cb17.jpg
CLB Vovinam xã Ia Grai giành giải ba tại vòng chung kết cuộc thi Võ nhạc Vovinam Dance 2025. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào tháng 6-2025, CLB Vovinam xã Ia Grai đã tham gia vòng loại cuộc thi dưới hình thức video clip do Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Vovinam Kỹ thuật số tổ chức.

Với bài thi “H’Ren lên rẫy” kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cùng các điệu múa truyền thống Tây Nguyên và các động tác kỹ thuật của môn võ Vovinam, trong trang phục thổ cẩm Tây Nguyên, CLB giành giải nhất tháng 6 ở bảng thi nhóm dưới 15 tuổi và được chọn vào vòng chung kết.

z6940151929284-26d45552f0d5255c6669305031cb2aff.jpg
10 võ sinh CLB Vovinam xã Ia Grai tham gia vòng chung kết cuộc thi Võ nhạc Vovinam Dance 2025. Ảnh: ĐVCC

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào chiều 24-8 tại Nhà hát VOH Music One Opera House (TP. Hồ Chí Minh), quy tụ 8 đội và 3 cá nhân xuất sắc nhất từ các tỉnh, thành trên cả nước. Các thí sinh tranh tài ở 3 bảng: nhóm dưới 15 tuổi, nhóm trên 15 tuổi và bảng cá nhân. CLB Vovinam xã Ia Grai thuộc bảng nhóm dưới 15 tuổi.

Tham gia cuộc thi, CLB Vovinam xã Ia Grai gồm 10 võ sinh, 1 huấn luyện viên và gần 20 phụ huynh đi cổ vũ. Đồng hành cùng đoàn còn có võ sư Nguyễn Văn Minh-Chủ tịch Hội Vovinam tỉnh Gia Lai.

Tại vòng chung kết, CLB biểu diễn tiết mục “Hào khí Tây Nguyên”, trình diễn hai bài “H’Ren lên rẫy” và “Hát mừng Anh hùng Núp” với tinh thần sáng tạo, giàu bản sắc. Màn trình diễn được Ban giám khảo đánh giá cao và mang về giải ba chung cuộc.

